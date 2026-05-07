Toàn cảnh khu đô thị Đại học Quốc tế hơn 2 tỉ USD tại TP.HCM

Vừa khởi công ngày 29.4,
khu đô thị Đại học Quốc tế có quy mô dự kiến khoảng 135.000 cư dân đô thị và khoảng 60.000 sinh viên, với hệ thống nhà ở, giáo dục, thương mại, dịch vụ và hạ tầng xã hội được đầu tư đồng bộ.
Tọa lạc tại cực tăng trưởng mới phía tây bắc TP.HCM, khu đô thị Đại học Quốc tế nằm trên một phần địa giới xã Xuân Thới Sơn, có ranh giới tự nhiên giáp kênh An Hạ, kênh ranh Tây Ninh, kênh 8 và kênh Thầy Cai
Khu đô thị Đại học Quốc tế có kết nối thuận lợi với vùng kinh tế trọng điểm phía nam, thông qua quốc lộ 22, đường Vành đai 3 và cao tốc TP.HCM - Mộc Bài
Theo ghi nhận trưa 6.5, nhiều xe tải chở vật liệu ra vào liên tục tại công trường, phục vụ thi công dự án
Sau khi khởi công ngày 29.4, đến nay công trường dự án đã bắt đầu thi công nhộn nhịp các hạng mục đầu tiên
Xe tải chở vật liệu ra vào liên tục, công nhân túc trực điều phối, bảo đảm thi công diễn ra thông suốt
Tại công trường, trạm nghiền đá đã được lắp đặt và đưa vào hoạt động, phục vụ quá trình thi công dự án
Theo quy hoạch, quỹ đất của dự án được phân chia thành nhiều chức năng, trong đó khoảng 117 ha dành cho cây xanh và mặt nước, 5,7 ha cho trường trung học phổ thông, 436 ha đất ở, 150 ha cho khu dịch vụ, giáo dục và nghiên cứu, cùng 6,9 ha bố trí cho y tế
Dự án có hệ thống mặt nước, kênh đào, công viên ven sông và các không gian sinh thái bao quanh. Chủ đầu tư cho biết yếu tố "xanh" được xác định là trụ cột trong quá trình phát triển, với mục tiêu hình thành không gian sống có mật độ cây xanh, mặt nước và tiện ích lớn tại khu tây bắc TP.HCM
Khu đô thị Đại học Quốc tế do CTCP Đô thị Đại học Quốc tế Berjaya Việt Nam (thuộc hệ sinh thái Vingroup) làm chủ đầu tư, với tổng vốn 59.000 tỉ đồng
Khu đô thị Đại học Quốc tế được định hướng là khu chức năng nghiên cứu, đào tạo, đóng vai trò hạt nhân của cụm trung tâm đào tạo phía tây bắc TP.HCM, kết nối với các cơ sở lớn khác nhằm góp phần giảm tải áp lực cho khu vực trung tâm thành phố
Khi đưa vào hoạt động, khu đô thị Đại học Quốc tế được kỳ vọng sẽ thu hút thêm cư dân, chuyên gia, đồng thời thúc đẩy các hoạt động kinh tế mới cho khu vực
Dự kiến đi vào vận hành từ đầu năm 2035, khu đô thị Đại học Quốc tế được kỳ vọng góp phần mở rộng không gian phát triển của TP.HCM về phía tây bắc, trong định hướng xây dựng đô thị xanh, thông minh và gắn với khoa học công nghệ
