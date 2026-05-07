Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Toàn cảnh khu đô thị Đại học Quốc tế hơn 2 tỉ USD tại TP.HCM

Nhật Thịnh
Nhật Thịnh
07/05/2026 08:36 GMT+7

Khu đô thị Đại học Quốc tế tại xã Xuân Thới Sơn (TP.HCM) có quy mô 880 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 59.000 tỉ đồng (gần 2,3 tỉ USD), được định hướng trở thành không gian học tập cho khoảng 60.000 sinh viên.

Vừa khởi công ngày 29.4, khu đô thị Đại học Quốc tế có quy mô dự kiến khoảng 135.000 cư dân đô thị và khoảng 60.000 sinh viên, với hệ thống nhà ở, giáo dục, thương mại, dịch vụ và hạ tầng xã hội được đầu tư đồng bộ.

Khu đô thị Đại học Quốc tế hơn 2 tỷ USD vừa khởi công tại TP.HCM - Ảnh 1.

Tọa lạc tại cực tăng trưởng mới phía tây bắc TP.HCM, khu đô thị Đại học Quốc tế nằm trên một phần địa giới xã Xuân Thới Sơn, có ranh giới tự nhiên giáp kênh An Hạ, kênh ranh Tây Ninh, kênh 8 và kênh Thầy Cai

ẢNH: NHẬT THỊNH

Khu đô thị Đại học Quốc tế hơn 2 tỷ USD vừa khởi công tại TP.HCM - Ảnh 2.

Khu đô thị Đại học Quốc tế có kết nối thuận lợi với vùng kinh tế trọng điểm phía nam, thông qua quốc lộ 22, đường Vành đai 3 và cao tốc TP.HCM - Mộc Bài

ẢNH: NHẬT THỊNH

Khu đô thị Đại học Quốc tế hơn 2 tỷ USD vừa khởi công tại TP.HCM - Ảnh 3.

Theo ghi nhận trưa 6.5, nhiều xe tải chở vật liệu ra vào liên tục tại công trường, phục vụ thi công dự án

ẢNH: NHẬT THỊNH

Khu đô thị Đại học Quốc tế hơn 2 tỷ USD vừa khởi công tại TP.HCM - Ảnh 5.

Sau khi khởi công ngày 29.4, đến nay công trường dự án đã bắt đầu thi công nhộn nhịp các hạng mục đầu tiên

ẢNH: NHẬT THỊNH

Khu đô thị Đại học Quốc tế hơn 2 tỷ USD vừa khởi công tại TP.HCM - Ảnh 7.

Xe tải chở vật liệu ra vào liên tục, công nhân túc trực điều phối, bảo đảm thi công diễn ra thông suốt

ẢNH: NHẬT THỊNH

Khu đô thị Đại học Quốc tế hơn 2 tỷ USD vừa khởi công tại TP.HCM - Ảnh 11.

Tại công trường, trạm nghiền đá đã được lắp đặt và đưa vào hoạt động, phục vụ quá trình thi công dự án

ẢNH: NHẬT THỊNH

Khu đô thị Đại học Quốc tế hơn 2 tỷ USD vừa khởi công tại TP.HCM - Ảnh 6.

Theo quy hoạch, quỹ đất của dự án được phân chia thành nhiều chức năng, trong đó khoảng 117 ha dành cho cây xanh và mặt nước, 5,7 ha cho trường trung học phổ thông, 436 ha đất ở, 150 ha cho khu dịch vụ, giáo dục và nghiên cứu, cùng 6,9 ha bố trí cho y tế

ẢNH: NHẬT THỊNH

Khu đô thị Đại học Quốc tế hơn 2 tỷ USD vừa khởi công tại TP.HCM - Ảnh 4.

Dự án có hệ thống mặt nước, kênh đào, công viên ven sông và các không gian sinh thái bao quanh. Chủ đầu tư cho biết yếu tố "xanh" được xác định là trụ cột trong quá trình phát triển, với mục tiêu hình thành không gian sống có mật độ cây xanh, mặt nước và tiện ích lớn tại khu tây bắc TP.HCM

ẢNH: NHẬT THỊNH

Khu đô thị Đại học Quốc tế hơn 2 tỷ USD vừa khởi công tại TP.HCM - Ảnh 8.

Khu đô thị Đại học Quốc tế do CTCP Đô thị Đại học Quốc tế Berjaya Việt Nam (thuộc hệ sinh thái Vingroup) làm chủ đầu tư, với tổng vốn 59.000 tỉ đồng

ẢNH: NHẬT THỊNH

Khu đô thị Đại học Quốc tế hơn 2 tỷ USD vừa khởi công tại TP.HCM - Ảnh 9.

Khu đô thị Đại học Quốc tế được định hướng là khu chức năng nghiên cứu, đào tạo, đóng vai trò hạt nhân của cụm trung tâm đào tạo phía tây bắc TP.HCM, kết nối với các cơ sở lớn khác nhằm góp phần giảm tải áp lực cho khu vực trung tâm thành phố

ẢNH: NHẬT THỊNH

Khu đô thị Đại học Quốc tế hơn 2 tỷ USD vừa khởi công tại TP.HCM - Ảnh 10.

Khi đưa vào hoạt động, khu đô thị Đại học Quốc tế được kỳ vọng sẽ thu hút thêm cư dân, chuyên gia, đồng thời thúc đẩy các hoạt động kinh tế mới cho khu vực

ẢNH: NHẬT THỊNH

Khu đô thị Đại học Quốc tế hơn 2 tỷ USD vừa khởi công tại TP.HCM - Ảnh 12.

Dự kiến đi vào vận hành từ đầu năm 2035, khu đô thị Đại học Quốc tế được kỳ vọng góp phần mở rộng không gian phát triển của TP.HCM về phía tây bắc, trong định hướng xây dựng đô thị xanh, thông minh và gắn với khoa học công nghệ

ẢNH: NHẬT THỊNH

Tin liên quan

Vingroup khởi công Khu đô thị Đại học Quốc tế rộng 880 ha

Vingroup khởi công Khu đô thị Đại học Quốc tế rộng 880 ha

Ngày 29.4, Tập đoàn Vingroup chính thức khởi công dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế, tạo động lực tăng trưởng cho toàn khu vực Tây Bắc TP.HCM trong giai đoạn phát triển mới.

Khám phá thêm chủ đề

khu đô thị đại học quốc tế Vingroup Bất động sản TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận