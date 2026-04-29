Vingroup khởi công Khu đô thị Đại học Quốc tế rộng 880 ha

Góp phần thúc đẩy tăng trưởng toàn khu vực

Tọa lạc tại vị trí chiến lược tại cực tăng trưởng mới Tây Bắc TP.HCM, Khu đô thị Đại học Quốc tế của Vingroup có quy mô 880 ha, quy mô dự kiến khoảng 135.000 cư dân đô thị và khoảng 60.000 sinh viên, với hệ thống nhà ở, giáo dục, thương mại, dịch vụ và hạ tầng xã hội được đầu tư đồng bộ.

Khu đô thị sở hữu kết nối thuận tiện khi liên thông trực tiếp với vùng kinh tế trọng điểm phía nam thông qua quốc lộ 22, đường Vành đai 3 và cao tốc TP.HCM - Mộc Bài.

Trong tương lai, khi tuyến đường sắt đô thị metro số 2 và metro số 3 kết nối đến dự án đi vào vận hành, Khu đô thị Đại học Quốc tế sẽ bứt phá mạnh mẽ, trở thành điểm đến hội tụ của dòng chảy kinh tế, tri thức, góp phần thúc đẩy tăng trưởng toàn khu vực.

Không chỉ nổi bật về vị trí, dự án nắm giữ lợi thế hiếm có tại TP.HCM khi được kiến tạo trên địa thế phong thủy cao ráo tự nhiên, cùng không gian sống sinh thái, đa trải nghiệm giàu tiện ích bậc nhất khu vực, đáp ứng mọi nhu cầu từ sống, học tập, làm việc và nghỉ dưỡng.

Khu đô thị Đại học Quốc tế của Vingroup đóng vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế tri thức

Khu đô thị được ví như "lá phổi xanh khổng lồ" của toàn khu vực với khí hậu trong lành, khác biệt so với khu vực xung quanh. Nét đặc trưng này được tạo nên từ cảnh quan riêng có của dự án với hệ thống mặt nước, kênh đào và công viên ven sông bao quanh, hình thành thế "đô thị trong đảo - đảo trong đô thị".

Đồng thời, với phương châm đặt "xanh" làm trụ cột cốt lõi trong quá trình phát triển, Khu đô thị Đại học Quốc tế hội tụ 3 yếu tố "xanh trong quy mô - xanh trong kết nối - xanh trong trải nghiệm" để trở thành không gian đáng sống bậc nhất khu vực.

Toàn dự án cũng được quy hoạch thành 5 khu lấy cảm hứng từ những "đại công viên" nổi tiếng, kiến tạo một "Thành phố của những công viên" độc bản tại Tây Bắc TP.HCM gồm: khu công viên Thiền, lấy cảm hứng từ Karuizawa - thiên đường nghỉ dưỡng của giới tinh hoa Nhật Bản; khu công viên Biển Xanh mang phong cách của các thành phố vịnh biển năng động, phóng khoáng; khu công viên Tri thức được phát triển theo mô hình các thành phố đại học nổi tiếng thế giới; khu công viên quốc tế lấy cảm hứng từ các thủ phủ kinh doanh, giải trí hàng đầu châu Âu và thế giới với tổ hợp lifestyle - vui chơi 24/7, phố khởi nghiệp - sáng tạo, làng văn hóa ẩm thực và khu công viên Thiên đường Golf sở hữu sân golf đẳng cấp quốc tế cùng cảnh quan thiên nhiên sinh thái sang trọng.

Về tiện ích, Khu đô thị Đại học Quốc tế xứng tầm không gian sống tiện nghi, đồng bộ bậc nhất khu vực. Đầu tiên là hệ sinh thái giáo dục - tri thức quy mô lớn và toàn diện, với hơn 150 ha dành riêng để xây dựng quần thể đại học, trung tâm đào tạo và nghiên cứu chất lượng cao.

Tiếp đến là hệ thống bệnh viện Vinmec tiêu chuẩn quốc tế, trung tâm thương mại Vincom Mega Mall quy tụ các thương hiệu hàng đầu trong nước và thế giới, tổ hợp sân golf 36 hố, chuỗi tiện ích vui chơi giải trí - ẩm thực sôi động ngày đêm.

Đặc biệt, hệ thống 100 công viên phủ khắp dự án, như công viên Bách thảo 27 ha, công viên nước 23 ha, công viên Nhật Bản 10 ha và tâm điểm là công viên Vin Wonders với khu thế giới gia đình thần tiên nước quy mô 9,5 ha, khu Thế giới thần tiên trẻ em quy mô 6,8 ha với đa dạng các trò chơi giải trí hấp dẫn... sẽ là nơi cộng đồng cư dân thư giãn, rèn luyện sức khỏe, tái tạo năng lượng. Đồng thời là điểm đến lý tưởng cho người dân toàn thành phố.

Phát triển đô thị gắn với đào tạo, nghiên cứu

Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Khắc Hiệp, Phó chủ tịch Tập đoàn Vingroup chia sẻ: Sự kiện khởi công dự án Khu đô thị Đại học quốc tế nằm trong chuỗi sự kiện lễ khởi công, khánh thành các công trình quy mô lớn, ý nghĩa quan trọng chào mừng kỷ niệm 51 năm đất nước thống nhất (30.4.1975 - 30.4.2026).

Khu đô thị Đại học Quốc tế được kiến tạo với khát vọng trở thành một biểu tượng mới của Vingroup và Vinhomes ở khu vực Tây Bắc TP.HCM, nơi hội tụ hài hòa không gian sinh thái quy mô lớn và hệ sinh thái tri thức toàn cầu.

Thông qua dự án, Vingroup mong muốn góp phần thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hưởng ứng Nghị quyết 57 của Đảng và Nhà nước để hình thành một đô thị tri thức đẳng cấp hàng đầu khu vực, tạo động lực tăng trưởng bền vững trong dài hạn.

Đặc biệt, Vingroup dành hơn 150 ha để phát triển hệ thống giáo dục tri thức toàn diện và nghiên cứu chất lượng cao, hướng tới hình thành một hệ sinh thái học thuật và đổi mới sáng tạo quy mô lớn.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang chuyển dịch mạnh sang mô hình dựa trên tri thức và công nghệ, những đô thị có khả năng nuôi dưỡng con người, thu hút nhân tài và thúc đẩy sáng tạo sẽ nắm giữ lợi thế cạnh tranh dài hạn. Khu đô thị Đại học Quốc tế được định hình để trở thành một trong những hạt nhân như vậy.

"Tại dự án khu đô thị Đại học Quốc tế, chúng tôi đặt tầm nhìn xây dựng một thành phố công viên tri thức đẳng cấp hàng đầu châu Á, tạo động lực dẫn dắt thị trường bất động sản toàn khu vực tăng trưởng trong giai đoạn phát triển mới, trong đó con người là trung tâm, tri thức là động lực, và môi trường sống là nền tảng", ông Lê Khắc Hiệp cho hay.

Dự án góp phần thúc đẩy phát triển hệ thống giáo dục tri thức toàn diện và nghiên cứu chất lượng cao

Theo ông Trần Văn Bảy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, khu vực Tây Bắc giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong định hướng phát triển mới của thành phố.

Nơi đây cũng được thiên nhiên ưu ái với địa hình bằng phẳng, thế đất cao ráo, quỹ đất lớn và còn nhiều dư địa phát triển. Trên cơ sở đó, TP.HCM đã phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 đối với Khu đô thị Đại học Quốc tế, định hướng phát triển đô thị gắn với đào tạo, nghiên cứu.

Đây sẽ là nơi hội tụ các cơ sở giáo dục chất lượng cao, các trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, góp phần hình thành một hệ sinh thái học thuật, khởi nghiệp năng động, đóng vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế tri thức.

Trong những năm qua, thành phố đã và đang đầu tư mạnh cho hạ tầng khu vực tây bắc với nhiều dự án trọng điểm. Trong đó có đường Vành đai 3, dự kiến thông xe toàn tuyến trong năm 2026; tuyến metro số 2 đã khởi công tháng 1.2026 và dự kiến hoàn thành sau 5 năm và metro số 3 cũng đã nằm trong quy hoạch.

Sau lễ khởi công, TP.HCM cam kết tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm dự án được triển khai liên tục, đồng bộ và đúng quy định pháp luật để dự án trở thành biểu tượng mới của đô thị tri thức - công nghệ, góp phần quan trọng vào sự phát triển nhanh và bền vững của TP.HCM trong giai đoạn tới.

Hội tụ những lợi thế vượt trội về thiên thời (phong thủy - khí hậu), địa lợi (vị trí - kết nối - tiện ích) và nhân hòa (cộng đồng tri thức tinh hoa), Khu đô thị Đại học Quốc tế không chỉ đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ về diện mạo đô thị khu vực Tây Bắc TP.HCM, mà còn góp phần định vị khu vực trở thành cực phát triển bứt phá của thành phố, thu hút dòng dịch chuyển cư dân bền vững.




