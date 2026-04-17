Kinh tế Chính sách - Phát triển

Giao Vingroup nghiên cứu mở rộng gấp đôi đường Rừng Sác đi Cần Giờ

Hà Mai
17/04/2026 18:39 GMT+7

UBND TP.HCM vừa có văn bản chấp thuận đề nghị giao Công ty CP Đô thị Du lịch Cần Giờ (thuộc Tập đoàn Vingroup) tổ chức nghiên cứu, lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng đoạn nối 15B và nâng cấp đường Rừng Sác (nối Cần Giờ) theo phương thức đối tác công tư (hợp đồng xây dựng - chuyển giao - BT).

Trước đó, Vingroup đề xuất được nghiên cứu đầu tư xây dựng đoạn nối 15B và nâng cấp đường Rừng Sác (nối Cần Giờ), chia thành hai đoạn. Đoạn một là tuyến nối 15B, từ nút giao D1-D3 (phường Tân Mỹ, quận 7 cũ), đến ranh dự án cầu Cần Giờ, dài gần 2 km, quy mô 6 làn xe (4 làn cơ giới, 2 làn song hành).

Việc đầu tư xây dựng đoạn nối 15B và nâng cấp đường Rừng Sác là vô cùng cấp thiết, hình thành trục giao thông xuyên suốt

Đoạn hai là nâng cấp đường Rừng Sác dài hơn 35 km, từ nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành đến đường trục trong Khu đô thị biển Cần Giờ. Tuyến sẽ được mở rộng từ 6 lên 10 làn (8 làn cơ giới, 2 làn song hành).

Tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 19.000 tỉ đồng (bao gồm giải phóng mặt bằng và lãi vay trong thời gian xây dựng). Nhà đầu tư dự kiến thu xếp toàn bộ vốn và thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2028, nếu được chấp thuận.

Trong quyết định mới nhất, UBND TP.HCM chấp thuận đề xuất của doanh nghiệp với điều kiện doanh nghiệp tự cân đối nguồn kinh phí để thực hiện việc nghiên cứu, lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; không sử dụng ngân sách thành phố. Đồng thời, bảo đảm nội dung, thành phần hồ sơ đầy đủ quy định pháp luật hiện hành. Thời hạn hoàn thành Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án và trình cấp có thẩm quyền xem xét là 12 tháng.

UBND TP lưu ý việc giao nghiên cứu, lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư không làm phát sinh quyền ưu tiên hoặc chỉ định Công ty CP Đô thị Du lịch Cần Giờ là nhà đầu tư thực hiện dự án. Trường hợp Báo cáo không được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận sau khi thẩm định hoặc quá thời hạn nêu trên chưa hoàn thành thì doanh nghiệp tự chịu mọi rủi ro và toàn bộ chi phí đã thực hiện.

Khu vực Cần Giờ trước đây là các khu vực biệt lập, bị ngăn cách với phần còn lại của TP.HCM bởi sông, kết nối chủ yếu là bến phà, đò. Do vậy việc đi lại không thuận tiện, ảnh hưởng lớn tới phát triển kinh tế, giao thông.

Đường 15B tại Nhà Bè là dự án trục giao thông chiến lược, dài hơn 3,5 km, rộng 40m, qua nhiều khu dân cư, tuyến đường quan trọng nối cầu Cần Giờ trong tương lai. Việc đầu tư xây dựng đoạn nối 15B và nâng cấp đường Rừng Sác là vô cùng cấp thiết, hình thành trục giao thông xuyên suốt.

Đặc biệt, khi dự án cầu Cần Giờ và khu đô thị lấn biển Cần Giờ hoàn thành, lưu lượng xe dự kiến tăng cao. Nếu không được đầu tư nâng cấp mở rộng kịp thời, đường Rừng Sác hiện hữu sẽ ùn tắc, giảm hiệu quả khai thác của toàn bộ hệ thống cầu đường mới, đồng thời hạn chế tiềm năng phát triển kinh tế - du lịch địa phương.

Do đó, đường Rừng Sác được xác định là nhiệm vụ ưu tiên trong chiến lược phát triển hạ tầng giao thông của TP.HCM giai đoạn 2024 - 2027, gắn với Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. Dự án cũng đã nằm trong Quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 đã được Thủ tướng phê duyệt.

Tin liên quan

Vingroup đề xuất mở rộng gần gấp đôi đường Rừng Sác đi Cần Giờ

Sở Tài chính TP.HCM vừa báo cáo UBND TP.HCM về đề xuất của Tập đoàn Vingroup nghiên cứu đầu tư xây dựng đoạn nối 15B và nâng cấp đường Rừng Sác (nối Cần Giờ).

Khám phá thêm chủ đề

Đường Rừng Sác Cần Giờ Vingroup
