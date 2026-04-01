Kinh tế Chính sách - Phát triển

Vingroup đề xuất mở rộng gần gấp đôi đường Rừng Sác đi Cần Giờ

Hà Mai
01/04/2026 08:33 GMT+7

Sở Tài chính TP.HCM vừa báo cáo UBND TP.HCM về đề xuất của Tập đoàn Vingroup nghiên cứu đầu tư xây dựng đoạn nối 15B và nâng cấp đường Rừng Sác (nối Cần Giờ).

Theo phương án đề xuất của Vingroup, dự án được chia thành hai đoạn. Đoạn một là tuyến nối 15B, từ nút giao D1-D3 (phường Tân Mỹ, quận 7 cũ), đến ranh dự án cầu Cần Giờ, dài gần 2 km, quy mô 6 làn xe (4 làn cơ giới, 2 làn song hành).

Đoạn hai là nâng cấp đường Rừng Sác dài hơn 35 km, từ nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành đến đường trục trong Khu đô thị biển Cần Giờ. Tuyến sẽ được mở rộng từ 6 lên 10 làn (8 làn cơ giới, 2 làn song hành).

Cần Giờ đang được thúc đẩy loạt dự án giao thông chiến lược để trở thành cực tăng trưởng mới của TP.HCM

Doanh nghiệp đề xuất triển khai dự án theo hình thức PPP, hợp đồng BT, tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 19.000 tỉ đồng (bao gồm giải phóng mặt bằng và lãi vay trong thời gian xây dựng). Nhà đầu tư dự kiến thu xếp toàn bộ vốn và thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2028, nếu được chấp thuận.

Theo Vingroup, khu vực Cần Giờ trước đây là các khu vực biệt lập, bị ngăn cách với phần còn lại của TP.HCM bởi sông, kết nối chủ yếu là bến phà, đò. Do vậy việc đi lại không thuận tiện, ảnh hưởng lớn tới phát triển kinh tế, giao thông.

Đường 15B tại Nhà Bè là dự án trục giao thông chiến lược, dài hơn 3,5 km, rộng 40m, qua nhiều khu dân cư, tuyến đường quan trọng nối cầu Cần Giờ trong tương lai. Việc đầu tư xây dựng đoạn nối 15B và nâng cấp đường Rừng Sác là vô cùng cấp thiết, hình thành trục giao thông xuyên suốt.

Đặc biệt, khi dự án cầu Cần Giờ và khu đô thị lấn biển Cần Giờ hoàn thành, lưu lượng xe dự kiến tăng cao. Nếu không được đầu tư nâng cấp mở rộng kịp thời, đường Rừng Sác hiện hữu sẽ ùn tắc, giảm hiệu quả khai thác của toàn bộ hệ thống cầu đường mới, đồng thời hạn chế tiềm năng phát triển kinh tế - du lịch địa phương.

Sau khi tiếp nhận đề xuất, Sở Tài chính TP.HCM đã lấy ý kiến các sở ngành, địa phương và cơ bản thống nhất sự cần thiết của dự án. Sở kiến nghị UBND TP cho phép Vingroup lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, đồng thời hoàn thiện hồ sơ theo góp ý.

Tuy nhiên, do phạm vi nâng cấp có chồng lấn với một số dự án khác đang lập chủ trương đầu tư công (chưa phê duyệt), do đó Sở Tài chính cũng kiến nghị tạm dừng nhiệm vụ này để triển khai đồng bộ.

Tin liên quan

Vingroup đồng loạt khởi động 11 'siêu' công trình trọng điểm trên toàn quốc

Vingroup đồng loạt khởi động 11 'siêu' công trình trọng điểm trên toàn quốc

Ngày 19.12, Tập đoàn Vingroup đồng loạt khởi công 11 dự án trọng điểm trên khắp cả nước. Đây là các dự án nền tảng trong lĩnh vực phát triển đô thị, hạ tầng, năng lượng xanh và công nghiệp nặng, góp phần tạo động lực tăng trưởng mạnh mẽ trong tương lai.

Khám phá thêm chủ đề

Cần Giờ Vingroup Đường Rừng Sác
