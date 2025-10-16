Tin vui cho người dân TP.HCM: Nhà ở riêng lẻ sẽ được miễn giấy phép xây dựng

Theo đó, Phó chủ tịch UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu đề xuất đơn giản hóa thủ tục cấp giấy phép xây dựng, miễn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn thành phố. Căn cứ đặc thù của TP, để tham mưu đề xuất trình UBND TP.HCM chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới.

Thay vì cấp phép xây dựng, Sở Xây dựng sẽ hỗ trợ, hướng dẫn UBND phường, xã, đặc khu không tiếp nhận hồ sơ giấy, chỉ tiếp nhận xử lý hồ sơ cấp phép xây dựng trên môi trường điện tử, kết nối liên thông hệ thống mạng với Sở Xây dựng nhằm phục vụ quá trình kiểm tra, giám sát công tác cấp phép xây dựng trên địa bàn thành phố.

Sở Xây dựng ban hành cẩm nang hướng dẫn về thành phần hồ sơ, quy trình tiếp nhận giải quyết cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ, để UBND phường, xã, đặc khu triển khai thực hiện thống nhất trên toàn địa bàn thành phố.

Sắp tới, nhà ở riêng lẻ trên địa bàn TP.HCM có thể sẽ được miễn giấy phép xây dựng ẢNH: ĐÌNH SƠN

Trước đó, Sở Xây dựng tham mưu UBND TP.HCM có văn bản báo cáo và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng cho phép TP.HCM thực hiện thí điểm miễn giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới bảy tầng thuộc khu vực có quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc thiết kế đô thị đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt phù hợp quy định.

Bên cạnh đó, mở rộng đối tượng được miễn giấy phép xây dựng tại khu vực có thiết kế đô thị được duyệt (với các nội dung chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc đảm bảo tương ứng yêu cầu của quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500).

Sở Xây dựng cũng đã 2 lần công bố các khu vực được miễn giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ.

Liên quan đến vấn đề này, trong buổi họp báo Chính phủ thường kỳ mới đây, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy nêu rõ, quan điểm của Đảng là tạo điều kiện tối đa cho người dân, doanh nghiệp, Bộ Xây dựng cũng thế.

Tất cả các thủ tục hành chính về cấp giấy phép đều thực hiện một cách nghiêm túc, rà soát lại, đơn giản hóa, bãi bỏ và tạo điều kiện tối đa cho người dân và doanh nghiệp, địa phương.

Đối với giấy phép xây dựng, tại Công điện số 78 ngày 29.5, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo rất rõ tập trung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng.

Trước hết, đối với những văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực xây dựng, quy định cấp phép, Bộ Xây dựng rà soát lại, từ các nghị định, thông tư do Bộ Xây dựng ban hành.

Thứ hai, Bộ Xây dựng tiến hành đánh giá, tổng kết, vì toàn bộ thủ tục cấp giấy phép xây dựng cho người dân đều xuất cấp cho tất cả các địa phương.

Tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp nhưng cũng phải đánh giá tác động nếu có việc bỏ cấp phép, việc người dân được tự quyền xây dựng có ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người dân và doanh nghiệp khác hay không...