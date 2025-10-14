Theo báo cáo của UBND TP.HCM, sau khi sáp nhập, tổng nhu cầu nhà ở xã hội của TP.HCM đến năm 2030 phải cần tới 974.000 căn. Trong đó, nhóm dành cho công nhân chiếm khoảng 30% và các nhóm đối tượng khác chiếm 70%. Con số này cao hơn rất nhiều so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao là 200.000 căn.

Để xây dựng đủ số căn hộ trên, quan trọng nhất là giải pháp về quy hoạch quỹ đất. Cụ thể, quỹ đất 20% trong các dự án nhà ở thương mại, sau khi tổng hợp và kiểm soát thành phố đang giữ được 408 ha quỹ đất sạch, xây được khoảng 116.800 căn.

Số còn lại trong quy hoạch chung của thành phố được điều chỉnh hồi tháng 6.2025 có chỉ rõ các vị trí đất để làm nhà ở xã hội, với tổng quỹ đất khoảng 1.000 ha.

Đến năm 2030, TP.HCM cần 974.000 căn nhà ở xã hội

Sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, thành phố sẽ tiếp tục điều chỉnh quy hoạch để đảm bảo thêm phần chỉ tiêu dự kiến tăng thêm, tổng cộng khoảng 2.500 ha cho nhà ở xã hội. Tổng quỹ đất trên đến năm 2030 sẽ xây dựng đủ 974.000 căn nhà ở xã hội.

Ngoài chuẩn bị về quỹ đất, TP.HCM kiến nghị Trung ương sớm ban hành nghị định về quỹ phát triển nhà ở quốc gia. Bởi đây là mô hình mà TP.HCM đã triển khai 20 năm qua với tên gọi là "Quỹ phát triển nhà ở thành phố". Đến nay vốn điều lệ của quỹ là 1.605 tỉ đồng, cấp tín dụng cho 7.000 đối tượng vay mua nhà, với lãi suất chỉ 3,2%/năm.

Nếu Quỹ phát triển nhà ở quốc gia được vận hành sẽ bổ sung thêm vốn điều lệ và các cơ chế cho quỹ nhà ở thành phố trong thời gian tới để có thêm một kênh vay vốn giá rẻ cho người mua nhà.

Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM, hiện có nhiều quy định mới liên quan đến nhà ở xã hội. Trong đó có việc giao quyền cho cấp tỉnh căn cứ điều kiện, mức thu nhập của từng khu vực trên địa bàn, chính sách ưu đãi về nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức, số lượng người phụ thuộc theo quy định của pháp luật.

TP.HCM đang dồn lực xây nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân

UBND cấp tỉnh được quyết định hệ số điều chỉnh mức thu nhập quy định nhưng không vượt quá tỷ lệ giữa thu nhập bình quân đầu người tại địa phương so với thu nhập bình quân đầu người của cả nước.

Quyết định chính sách khuyến khích tiếp cận nhà ở xã hội đối với đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội có từ ba người phụ thuộc trở lên trong cùng một hộ gia đình.

Ông Lê Hoàng Châu nêu ví dụ, tại TP.HCM, vào thời điểm 2024 có thu nhập bình quân đầu người cao gấp 1,61 lần thu nhập bình quân đầu người của cả nước thì điều kiện thu nhập để được mua nhà ở xã hội được tính như sau:

Người độc thân thu nhập theo quy định là 20 triệu đồng nhân 1,61 lần bằng 31 triệu đồng. Trong khi vợ chồng thu nhập 40 triệu đồng nhân 1,61 bằng 64,4 triệu đồng. Đối với người độc thân nuôi con vị thành niên thu nhập 30 triệu đồng nhân 1,61 bằng 48,3 triệu đồng.

Ngoài ra, luật cũng quy định người thu nhập thấp đô thị trong trường hợp không có hợp đồng lao động (lao động tự do) thì phải đảm bảo điều kiện về thu nhập theo quy. Điều này và được cơ quan công an cấp xã nơi thường trú hoặc tạm trú hoặc nơi ở hiện tại xác nhận.

Đối với cán bộ các lực lượng vũ trang có tổng thu hàng tháng thực nhận không quá 1,5 lần tổng thu nhập của sỹ quan có cấp bậc hàm Đại tá (gồm lương cơ bản và phụ cấp theo quy định).

"Quy định về điều kiện thu nhập trên đây rất sát thực tế, tạo điều kiện linh hoạt cho các địa phương quy định phù hợp với địa phương mình và quan tâm đầy đủ đến người lao động tự do nhưng cũng thêm việc vất vả cho cơ quan công an cấp xã", ông Lê Hoàng Châu cho hay.