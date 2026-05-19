Bắt 2 nữ giám đốc lừa đảo xuất khẩu lao động chiếm đoạt hơn 5,5 tỉ đồng

Ngày 19.5, tin từ Cơ quan CSĐT Công an thành phố Cần Thơ cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại Công ty TNHH Huỳnh Hương Group (địa chỉ 53A Hồ Búng Xáng, khu vực 2, phường Tân An, thành phố Cần Thơ).

Công an thành phố Cần Thơ cũng đã khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu Đông (41 tuổi, tên gọi khác Huỳnh Hương, thường trú xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp - hiện ở phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) và Lầu Thị Giang (42 tuổi, thường trú xã Hạnh Phúc, tỉnh Lào Cai - hiện ở phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan CSĐT Công an thành phố Cần Thơ khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thu Đông (áo vàng) và Lầu Thị Giang (áo trắng) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản ẢNH: CÔNG AN CẦN THƠ

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ khoảng tháng 1.2024 đến tháng 5.2025, Nguyễn Thị Thu Đông là Giám đốc của Công ty TNHH Huỳnh Hương Group. Công ty này có ngành nghề về cung ứng và quản lý lao động; tư vấn, giới thiệu, môi giới lao động việc làm.

Công ty TNHH Huỳnh Hương Group không có chức năng đưa người đi lao động nước ngoài. Tuy nhiên, Đông đã liên kết với Lầu Thị Giang là Giám đốc Công ty TNHH Hải Anh Đại Phong để đưa người xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc. Trong khi đó, công ty của Giang không có thông tin hoạt động tại địa chỉ đăng ký và cũng không có chức năng đưa người đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, thông qua các trang mạng xã hội, Đông đã đăng thông tin tuyển lao động đi Hàn Quốc với chi phí từ 30 đến 175 triệu đồng/người, yêu cầu đặt cọc trước từ 10 đến 70 triệu đồng/người.

Bằng chiêu thức này, nhiều người tin tưởng đăng ký, đưa tiền cho Đông và Giang để làm hồ sơ, thủ tục xuất cảnh. Nhưng thực tế, số tiền này đã bị 2 nữ giám đốc chiếm đoạt với mục đích tiêu xài cá nhân. Tổng số tiền Đông nhận của người lao động là hơn 4,2 tỉ đồng, còn Giang là hơn 1,3 tỉ đồng.

Hiện vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty TNHH Huỳnh Hương Group đang được Cơ quan CSĐT Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.