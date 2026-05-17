Tiếp tục cảnh báo lừa đảo đặt phòng online cao điểm mùa hè

Lợi dụng nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng tăng cao, các đối tượng tội phạm công nghệ cao đang đẩy mạnh các thủ đoạn lừa đảo đặt phòng resort khách sạn, nhà nghỉ tinh vi. Kẻ gian lập fanpage giả mạo, tạo tương tác "uy tín" để dụ du khách chuyển tiền cọc. Thực tế ghi nhận của PV Thanh Niên, không ít người dân vì thiếu cảnh giác đã rơi vào bẫy, bị chiếm đoạt số tiền lên đến hàng chục triệu đồng.

Sập bẫy lừa đảo từ những fanpage "uy tín"

Dù đã rất cẩn thận lựa chọn những fanpage có lượt tương tác lớn và sở hữu dấu tích xanh chính chủ, chị Đào Thị Như Quỳnh (24 tuổi, ở TP.Hà Nội) vẫn không thể ngờ mình lại trở thành nạn nhân của lừa đảo trực tuyến.

Sáng 2.5.2026, khi đang tìm phòng cho chuyến du lịch Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) vào ngày 3.5, chị Quỳnh tiếp cận một fanpage tên "Angsana Quan Lan - Ha Long Bay". Fanpage được đầu tư bài bản về hình ảnh, có chạy quảng cáo và đặc biệt sở hữu tích xanh.

Để củng cố niềm tin, đối tượng còn sử dụng số điện thoại có đầu số trùng khớp với khu vực Hạ Long để liên lạc trực tiếp. Vì thế, chị Quỳnh đã chủ quan, nhanh chóng chuyển khoản 1,7 triệu đồng tiền đặt cọc.

Sau đó đối tượng thông báo phòng đã có khách khác và gợi ý chị Quỳnh đóng thêm tiền để nâng hạng phòng với giá cao hơn. Nghi ngờ có dấu hiệu bất thường, chị Quỳnh không đồng ý chuyển khoản và gọi vào số điện thoại lúc đầu thì hệ thống báo không tồn tại.

Qua kiểm tra nhanh trên các nền tảng mạng xã hội, chị Quỳnh phát hiện số điện thoại này từng được sử dụng để lừa đảo tại nhiều địa danh du lịch khác nhau. "Tôi cảm thấy hụt hẫng và sốc. Sau đó tôi phải hủy toàn bộ kế hoạch du lịch đã mong chờ từ lâu", chị Quỳnh chia sẻ.

Hay chị Đào Thị Như Quỳnh, chị Trần Minh Châu (18 tuổi, ở TP.HCM) không chỉ bị chiếm đoạt tiền đặt cọc mà còn trở thành nạn nhân của một kịch bản lừa đảo công nghệ cao, khiến toàn bộ số dư trong tài khoản ngân hàng "bốc hơi" chỉ trong tích tắc.

Dự định đặt phòng cho chuyến du lịch Đà Nẵng từ ngày 27.5 - 30.5, thông qua quảng cáo trên Facebook, chị Châu tiếp cận một fanpage giới thiệu về dự án khách sạn cao cấp.

"Họ trả lời rất nhanh và chuyên nghiệp. Điều khiến tôi tin tưởng tuyệt đối là họ nắm được thông tin như tôi đã từng đặt phòng của khách sạn trước đó: từ tên tuổi, số lượng phòng cho đến số người đi cùng", chị Châu kể lại.

Với những ưu đãi hấp dẫn giảm giá 20%, chị Châu đã chuyển khoản hơn 3 triệu đồng tiền đặt cọc (tương đương 30% giá trị) vào tài khoản theo hướng dẫn.

Ngay sau khi nhận tiền cọc, lấy lý do nạn nhân "chuyển khoản thiếu nội dung", các đối tượng đã gửi cho chị Châu một đường link liên kết với dịch vụ thanh toán trực tuyến, yêu cầu chị nhập mã để hoàn lại tiền và thực hiện lại giao dịch.

Tin tưởng vào sự hỗ trợ của nhân viên tư vấn, chị Châu truy cập link và làm theo hướng dẫn. Dù hệ thống báo "cú pháp không đúng" và bản thân không bấm xác nhận trừ tiền, nhưng toàn bộ hơn 19 triệu đồng còn lại trong tài khoản của chị Châu bị mất.

Yêu cầu chuyển thêm tiền và hứa được hoàn lại

Cũng sập bẫy từ chính những ký tự mập mờ này, chị Lê Thị Quỳnh Như (29 tuổi, ở TP.HCM) đã phải trải qua những giờ phút căng thẳng khi chứng kiến số tiền thiệt hại tăng dần sau mỗi lần hướng dẫn của kẻ gian.

Ngày 13.4.2026, khi chị Như đặt phòng tại một khu nghỉ dưỡng khá nổi tiếng mang tên "De' Tuva Resort Mũi Né" thông qua mạng xã hội Facebook. Với một Fanpage sở hữu hơn 41.000 lượt theo dõi, hình ảnh chỉn chu và đặc biệt có rất nhiều bạn bè chung cùng quan tâm, chị Như hoàn toàn tin tưởng đây là trang thật của khách sạn.

Ngay sau khi chị chuyển khoản 50% tiền đặt cọc, phía bên kia thông báo chị đã ghi sai nội dung chuyển khoản. Trong dãy mã đối tượng cung cấp, ký tự chữ "I" viết hoa đã bị chị nhìn nhầm thành số "1". Kẻ gian lập tức yêu cầu chị phải chuyển thêm 3,6 triệu để hệ thống tự động hoàn lại số tiền cũ.

"Tôi vẫn chuyển, chỉ đến khi tài khoản không còn đủ số dư và trực tiếp kiểm tra lại qua hotline chính thức của resort, tôi mới biết mình đã giao dịch với một trang giả mạo hoàn toàn", chị Như bàng hoàng kể lại.

Doanh nghiệp "đau đầu" vì ma trận giả mạo

Không chỉ gây thiệt hại trực tiếp cho du khách, tình trạng giả mạo thương hiệu đang trở thành vấn nạn nhức nhối, ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín và hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp.

Trao đổi với PV Thanh Niên, bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Trưởng phòng Quan hệ đối tác khách sạn A La Carte Hạ Long, cho biết: đơn vị hiện ghi nhận gần 10 fanpage và tài khoản mạng xã hội giả mạo đang ngang nhiên sử dụng hình ảnh, tên thương hiệu của khách sạn.

"Đặc biệt, trong số này có tới 4 fanpage sở hữu tích xanh, khiến khách hàng rất dễ nhầm lẫn đây là kênh chính thống. Các đối tượng sao chép gần như toàn bộ nội dung, video từ website của chúng tôi, thậm chí chạy quảng cáo và tạo tương tác ảo để đánh vào tâm lý tin tưởng của khách hàng", bà Hằng chia sẻ.

Theo phía khách sạn, những hành vi giả mạo này không chỉ gây thiệt hại về tài chính cho khách hàng mà còn làm suy giảm chất lượng hình ảnh dịch vụ và mức độ tin tưởng của khách hàng đối với môi trường du lịch trực tuyến.

Trước tình hình biến tướng phức tạp, khách sạn A La Carte Hạ Long đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh và các đơn vị truyền thông như để phản ánh thực trạng, nâng cao cảnh báo.

Không chỉ các khu nghỉ dưỡng, những nhà hàng cao cấp cũng lọt vào "tầm ngắm" của tội phạm công nghệ cao.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Trần Ngọc Hải, Giám đốc Quản lý vận hành nhà hàng La Libra Steak House, thừa nhận doanh nghiệp đang phải đối mặt với tình trạng giả mạo tràn lan với mức độ ngày càng tinh vi. Trung bình mỗi ngày, nhà hàng ghi nhận ít nhất 1 - 2 trường hợp thực khách phản hồi bị lừa đảo.

"Chúng tôi đã nỗ lực phối hợp với các đơn vị truyền thông để báo cáo và gỡ bỏ các trang giả mạo. Nhưng cứ gỡ được trang này, chúng lại mua ngay trang mới. Các đối tượng đổi tên, sao chép trái phép toàn bộ hình ảnh, video chuyên nghiệp của nhà hàng để chạy quảng cáo, tạo dựng lòng tin giả tạo nhằm chiếm đoạt tiền đặt cọc", ông Hải bức xúc chia sẻ.

Lý giải về việc tại sao thực khách dễ dàng sập bẫy đặt phòng online, ông Trần Ngọc Hải chỉ rõ kẽ hở từ chính nền tảng mạng xã hội, Facebook đang bộc lộ nhiều lỗ hổng an ninh. Trên Facebook, bất kỳ ai cũng có thể mua các tài khoản sở hữu 'tích xanh' từ nước ngoài, sau đó thay tên để giả danh chính chủ.

Thượng tá Đỗ Minh Kim, Phó trưởng phòng 3, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) - Bộ Công an cho biết, thực trạng lừa đảo đặt phòng online rất đáng báo động, đặc biệt là vào các mùa cao điểm du lịch.

Theo thượng tá Kim, thủ đoạn của các đối tượng tội phạm công nghệ cao hiện nay đã bước sang một giai đoạn tinh vi hơn nhiều. Chúng không còn dùng các tài khoản ảo, kém tương tác như trước, mà đánh trực tiếp vào "tâm lý tin tưởng" của người dân đối với các biểu tượng uy tín trên mạng xã hội - dấu tích xanh và số lượng tương tác lớn.

"Bộ Công an đang tích cực phối hợp với các nhà mạng, các cơ quan quản lý và làm việc với các nền tảng xuyên biên giới để thắt chặt lỗ hổng quản lý tài khoản. Giải pháp căn cơ nhất vẫn là sự cảnh giác của chính người dân và doanh nghiệp để tránh bị lừa đảo", thượng tá Đỗ Minh Kim nói.