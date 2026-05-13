Trường học liên tục cảnh báo hành vi lừa đảo học sinh, phụ huynh

Chiều nay, Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (P.Sài Gòn, TP.HCM) phát đi thông báo khẩn về việc giả mạo liên quan đến công tác tuyển sinh, cập nhật dữ liệu học sinh lớp 5.

Theo đó, vào sáng cùng ngày, Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm ghi nhận một số phản ánh từ phụ huynh học sinh về việc nhận được các cuộc gọi từ số điện thoại lạ, tự xưng là đại diện các cơ quan, ban ngành (cụ thể như công an phường, ban giám hiệu nhà trường) liên hệ trao đổi về một số nội dung như: Yêu cầu cung cấp hồ sơ học sinh, mang hồ sơ đến trường hoặc cung cấp thông tin liên quan đến việc làm căn cước công dân cho học sinh.

Bà Đỗ Ngọc Chi, Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, khẳng định hiện tại nhà trường không có bất kỳ thông báo nào yêu cầu phụ huynh học sinh thực hiện các nội dung nêu trên qua điện thoại hoặc thông qua các số liên lạc không chính thức.

Để đảm bảo an toàn thông tin, nhà trường kính đề nghị phụ huynh học sinh không làm theo hướng dẫn từ các cuộc gọi lạ; không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, mã hồ sơ, hình ảnh giấy tờ của học sinh, phụ huynh; không đến làm việc theo yêu cầu khi chưa có thông báo chính thức từ nhà trường hoặc cơ quan chức năng.

Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm cảnh báo thêm khi nhận được cuộc gọi tương tự, vui lòng báo ngay cho giáo viên chủ nhiệm để nhà trường kịp thời nắm bắt và xử lý thông tin. Mọi thông báo chính thức của nhà trường sẽ được chuyển tải thông qua: Giáo viên chủ nhiệm lớp; thông báo trực tiếp từ nhà trường. Phụ huynh học sinh cần nâng cao tinh thần cảnh giác, phối hợp cùng nhà trường nhằm phòng tránh các hành vi giả mạo, lừa đảo.

Cũng trong chiều nay, Trường THPT Ernst Thälmann (P.Bến Thành, TP.HCM) phát đi cảnh báo trên cổng thông tin điện tử và fanpage của trường về việc cảnh giác các hành vi mạo danh lãnh đạo, cán bộ, giáo viên hoặc nhân viên nhà trường liên quan đến giao dịch, thanh toán và vay mượn.

Trong cảnh báo của nhà trường nêu rõ, trong thời gian gần đây, nhà trường ghi nhận có dấu hiệu một số cá nhân, tổ chức lợi dụng danh nghĩa lãnh đạo, cán bộ, giáo viên hoặc nhân viên nhà trường để thực hiện các hành vi như đặt hàng, giao hàng, yêu cầu thanh toán, vay mượn tiền hoặc liên hệ thu các khoản không chính thức.

Để đảm bảo an toàn và tránh các trường hợp bị lợi dụng, nhà trường đề nghị toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh nâng cao cảnh giác:

Không tiếp nhận, thanh toán hoặc nhận hộ các đơn hàng, hàng hóa, dịch vụ khi chưa xác minh rõ thông tin.

Không chuyển khoản, ứng tiền, cho vay, thanh toán hộ hoặc thực hiện các giao dịch tài chính theo yêu cầu qua điện thoại, tin nhắn, mạng xã hội khi chưa được xác nhận chính thức.

Không thanh toán các khoản được thông báo là học phí, lệ phí, quỹ, tài trợ hoặc các khoản thu khác nếu thông tin chưa được công bố qua các kênh chính thức của nhà trường.

Không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP hoặc các thông tin bảo mật cho người lạ hoặc các tài khoản nghi vấn mạo danh.

Các hoạt động thu chi, mua sắm, thanh toán và thông báo tài chính của nhà trường đều được thực hiện theo quy trình và thông qua các kênh chính thức của nhà trường.

Khi thực hiện chuyển khoản thanh toán học phí hoặc các khoản thu cho nhà trường, cần kiểm tra kỹ thông tin đơn vị thụ hưởng: chủ tài khoản phải là "TRƯỜNG THPT TEN LƠ MAN".

Nhà trường khẳng định không chịu trách nhiệm đối với các giao dịch, khoản vay mượn, chuyển khoản, thanh toán hoặc đơn hàng phát sinh từ hành vi mạo danh, giả danh cá nhân, tổ chức liên quan đến nhà trường. Khi phát hiện các trường hợp nghi vấn, đề nghị báo ngay cho ban giám hiệu hoặc bộ phận văn phòng để được xác minh và xử lý kịp thời.

Sở GD-ĐT TP.HCM phát cảnh báo tình trạng lừa đảo phụ huynh học sinh trong tuyển sinh đầu cấp ẢNH: BÍCH THANH

Trước đó, vào tháng 2 vừa qua, Sở GD-ĐT TP.HCM phát cảnh báo tình trạng lừa đảo phụ huynh học sinh trong thời gian thực hiện việc rà soát, cập nhật thông tin phục vụ cho tuyển sinh đầu cấp lớp 1, lớp 6.

Sở GD-ĐT TP.HCM ghi nhận tình trạng một số đối tượng mạo danh cán bộ tuyển sinh của sở, cán bộ phụ trách tuyển sinh các trường học và đội ngũ hỗ trợ tuyển sinh để liên hệ với phụ huynh nhằm thu thập thông tin cá nhân hoặc cung cấp thông tin sai lệch về tuyển sinh đầu cấp.

Chính vì vậy, để bảo vệ quyền lợi của phụ huynh và học sinh, Sở GD-ĐT thông tin về phương thức liên lạc và khẳng định Sở GD-ĐT, trường học và đội hỗ trợ tuyển sinh không chủ động gọi điện trao đổi về tuyển sinh với phụ huynh.

Nguồn thông tin chính thức sẽ công bố trên cổng thông tin tuyển sinh đầu cấp tại địa chỉ https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn hoặc cổng thông tin điện tử của các trường học, và văn bản chính của nhà trường.

Từ đó, Sở GD-ĐT cảnh báo phụ huynh không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP hoặc đóng phí không chính thức khi có người gọi điện. Mọi thắc mắc phụ huynh học sinh liên hệ trực tiếp với nhà trường và giáo viên chủ nhiệm.

Hiện nay công tác rà soát, cập nhật dữ liệu học sinh tham gia tuyển sinh đầu cấp lớp 1, lớp 6 đã hoàn tất. Dữ liệu đã được Sở GD-ĐT tổng hợp và chuyển về phường, xã để chuẩn bị cho công tác phân bổ học sinh vào các trường tiểu học, THCS năm học 2026-2027.