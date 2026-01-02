Từ công văn của Công an TP.HCM, Sở GD-ĐT cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới

Học sinh xem triển lãm trong lễ phát động động tuyên truyền chiến dịch “Không một mình - Cùng nhau an toàn trực tuyến” do Công an TP.HCM phối hợp với Sở GD-ĐT tổ chức vào tháng 10.2025

ẢNH: BÍCH THANH

Trong văn bản triển khai gửi đến UBND 168 phường, xã, đặc khu và gần 3.500 trường học ở tất cả các cấp học, Sở GD-ĐT TP.HCM nêu rõ tiếp nhận công văn của Công an TP.HCM về đề nghị phối hợp tuyên truyền, phòng ngừa các phương thức, thủ đoạn lừa đảo, bắt cóc học sinh, sinh viên qua mạng.

Vì vậy, sở này đề nghị các cơ sở giáo dục thực hiện tuyên truyền và ngăn chặn các hành vi xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe người khác. Phối hợp cùng cơ quan chuyên môn tổ chức tập huấn, tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên và phụ huynh học sinh nhằm nâng cao nhận thức về các điều luật quy định có liên quan đến các hành vi xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác. Tổ chức các buổi chuyên đề tại đơn vị về xây dựng lòng nhân ái, tôn trọng sự sống, kỹ năng giải quyết mâu thuẫn hòa bình, không dùng bạo lực cho học sinh, sinh viên.

Bên cạnh đó, Sở GD-ĐT đề nghị các trường tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên và phụ huynh học sinh tại đơn vị các phương thức, thủ đoạn lừa đảo, bắt cóc học sinh, sinh viên qua mạng phổ biến hiện nay.

Phối hợp cùng lực lượng công an tại địa phương tổ chức tuyên truyền, cập nhật các hình thức, thủ đoạn lừa đảo mới và cách thức phòng ngừa cho học sinh phổ thông và sinh viên tại các cơ sở giáo dục trực thuộc sở.

Các trường thường xuyên tuyên truyền cho giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh sử dụng mạng an toàn, cần nhấn mạnh việc sử dụng có mục đích (học tập, liên lạc), giới hạn thời gian, nhận biết cạm bẫy (link lạ, thông tin sai lệch), tránh "tâm lý đám đông", đồng thời giáo viên và phụ huynh làm gương, giám sát, và hướng dẫn cách báo cáo hành vi xấu trên mạng để tạo môi trường số lành mạnh, hiệu quả.

Chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC) trò chuyện với học sinh về sử dụng mạng an toàn ẢNH: BÍCH THANH

Mới đây, Trường THPT Bùi Thị Xuân (P.Bến Thành, TP.HCM) cũng phát cảnh báo về chiêu thức lừa đảo mới xuất hiện trong trường học

Theo đó, sau khi tiếp nhận thông tin từ học sinh và phụ huynh, Trường THPT Bùi Thị Xuân đưa ra cảnh báo tình huống mà các đối tượng lừa đảo đã sử dụng. Kẻ xấu mạo danh một học sinh trong lớp (ví dụ: Đan Vy) liên hệ với phụ huynh chung lớp, lấy lý do "con mất điện thoại, mất hết danh bạ" xin số điện thoại của con/em phụ huynh để hỏi bài thi học kỳ.

Sau khi có số điện thoại, những đối tượng này sẽ gọi cho học sinh, tự xưng là công an phường hoặc cơ quan chức năng để hù dọa, điều tra hoặc thực hiện các hành vi lừa đảo đa dạng khác.

Chính vì vậy, trong cảnh báo khẩn gửi đến phụ huynh và học sinh, ông Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân, đưa ra biện pháp phòng ngừa theo quy tắc "3 Không":

KHÔNG cung cấp số điện thoại hoặc thông tin cá nhân của con em mình/bạn bè cho bất kỳ ai qua điện thoại, kể cả người tự xưng là bạn cùng lớp nếu chưa xác minh trực tiếp.

KHÔNG tin các cuộc gọi tự xưng là công an/cơ quan chức năng làm việc qua điện thoại. Vì các cơ quan chức năng luôn làm việc trực tiếp tại trụ sở bằng giấy mời/giấy triệu tập.

KHÔNG chuyển tiền hoặc cung cấp mã OTP dưới bất kỳ hình thức nào.

Từ đó, hiệu trưởng trường này lưu ý:

Nếu nhận được yêu cầu khả nghi, hãy gọi ngay cho giáo viên chủ nhiệm hoặc liên hệ trực tiếp với nhà trường để xác minh.

Báo ngay cho cơ quan chức năng địa phương nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo.

Vì sự an toàn của học sinh và gia đình, ban giám hiệu nhà trường gửi gắm mong phụ huynh và học sinh nâng cao tinh thần cảnh giác trước các tình huống mạo danh, lừa đảo.