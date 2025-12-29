Xuất hiện chiêu lừa đảo mới mạo danh học sinh, nhà trường phát cảnh báo

Trường học phát cảnh báo khẩn trước chiêu lừa đảo mới mạo danh học sinh ẢNH: NHÀ TRƯỜNG CUNG CẤP

Chiêu thức lừa đảo mới xuất hiện trong trường học

Sau khi tiếp nhận thông tin từ học sinh và phụ huynh trong những ngày vừa qua, Trường THPT Bùi Thị Xuân đưa ra cảnh báo tình huống mà các đối tượng lừa đảo đã sử dụng.

Kẻ xấu mạo danh một học sinh trong lớp (ví dụ: Đan Vy) liên hệ với phụ huynh chung lớp, lấy lý do " con mất điện thoại, mất hết danh bạ" xin số điện thoại của con/em phụ huynh để hỏi bài thi học kỳ.

Sau khi có số điện thoại, những đối tượng này sẽ gọi cho học sinh, tự xưng là công an phường hoặc cơ quan chức năng để hù dọa, điều tra hoặc thực hiện các hành vi lừa đảo đa dạng khác.

Chính vì vậy, trong cảnh báo khẩn gửi đến phụ huynh và học sinh, ông Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân, đưa ra biện pháp phòng ngừa theo quy tắc "3 Không":

KHÔNG cung cấp số điện thoại hoặc thông tin cá nhân của con em mình/bạn bè cho bất kỳ ai qua điện thoại, kể cả người tự xưng là bạn cùng lớp nếu chưa xác minh trực tiếp.

KHÔNG tin các cuộc gọi tự xưng là công an/cơ quan chức năng làm việc qua điện thoại. Vì các cơ quan chức năng luôn làm việc trực tiếp tại trụ sở bằng giấy mời/giấy triệu tập.

KHÔNG chuyển tiền hoặc cung cấp mã OTP dưới bất kỳ hình thức nào.

Từ đó, hiệu trưởng trường này lưu ý:

Nếu nhận được yêu cầu khả nghi, hãy gọi ngay cho giáo viên chủ nhiệm hoặc liên hệ trực tiếp với nhà trường để xác minh.

Báo ngay cho cơ quan chức năng địa phương nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo.

Vì sự an toàn của học sinh và gia đình, ban giám hiệu nhà trường gửi gắm mong phụ huynh và học sinh nâng cao tinh thần cảnh giác trước các tình huống mạo danh, lừa đảo.

Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu các trường tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm lợi dụng không gian mạng lừa đảo học sinh, sinh viên ẢNH: B.C





Sở GD-ĐT yêu cầu trường học ngăn chặn tội phạm lừa đảo học sinh

Vừa qua, Sở GD-ĐT TP.HCM cũng có yêu cầu các trường học trên địa bàn từ mầm non đến trung cấp, CĐ trực thuộc tập trung triển khai công tác phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm lợi dụng không gian mạng lừa đảo học sinh, sinh viên và tăng cường công tác bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.



Theo đó, sở này đề nghị các trường phối hợp với cơ quan công an tại địa phương tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho học sinh, sinh viên về các nguy cơ rủi ro, phương thức, thủ đoạn của tội phạm lợi dụng không gian mạng lừa đảo học sinh, sinh viên; trang bị cho học sinh, sinh viên kỹ năng phòng ngừa, xử lý khi gặp vấn đề về tội phạm trên không gian mạng.

Cụ thể các trường cần tuyên truyền, hướng dẫn học sinh, sinh viên tìm hiểu, sử dụng các tài liệu, ấn phẩm truyền thông do cơ quan công an cung cấp.

Đồng thời tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên khi tham gia hoạt động trên môi trường mạng tích cực phối hợp với cơ quan chức năng có thẩm quyền trong việc bảo đảm an toàn thông tin; phối hợp ngăn chặn thông tin gây hại cho học sinh, sinh viên theo quy định pháp luật về an toàn thông tin mạng.

Sở GD-ĐT TP.HCM cũng phát thông tin đề nghị phụ huynh, học sinh cảnh giác, các nhà trường tăng cường biện pháp bảo vệ học sinh. Trong đó đặc biệt cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo học sinh liên quan đến hình thức "bắt cóc online" đã được công an lưu ý trong thời gian qua.

Theo Sở GD-ĐT TP.HCM, trong thời gian gần đây, một số phụ huynh có con em đang học THPT phản ánh lên sở khi liên tục nhận được các cuộc gọi lừa đảo, tự xưng là người của UBND, công an, Sở GD-ĐT TP.HCM để yêu cầu học sinh làm theo các hướng dẫn.

Cụ thể những đối tượng lừa đảo này đã mạo danh là cán bộ tuyển sinh, yêu cầu học sinh mở cuộc gọi video và kết bạn qua Zalo để gửi tài liệu của Sở GD-ĐT. Khi thực hiện hành vi lừa đảo, đối tượng nói đúng địa chỉ của UBND TP, Sở GD-ĐT TP cùng thông tin cá nhân, địa chỉ trường, lớp... của học sinh.

Ngoài ra, còn có tình huống đối tượng mạo danh là người của Công an TP, thông tin số căn cước công dân của học sinh đã bị một đối tượng xấu biết và lợi dụng, yêu cầu đến cơ quan công an gấp để giải quyết. Đối tượng cũng thông tin chính xác tên phụ huynh, địa chỉ nhà, số căn cước công dân...

Sở GD-ĐT TP.HCM cảnh báo và đề nghị tất cả phụ huynh học sinh đề cao cảnh giác không nghe theo và thực hiện các hướng dẫn khi các số điện thoại lạ liên hệ. Phụ huynh, học sinh không làm theo các yêu cầu của người lạ. Mọi thông tin đều được thông báo qua các kênh chính thức của nhà trường và thông qua giáo viên chủ nhiệm đến trực tiếp phụ huynh, học sinh.