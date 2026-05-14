Nhiều người bị lừa cọc đặt phòng, khách sạn có vô can?





Liên tục trở thành nạn nhân

Nhiều nạn nhân bị lừa tiền cọc khách sạn khi chuẩn bị bước vào mùa cao điểm du lịch hè ẢNH: KHANG KA TẠO BẰNG AI

Ngày 13.5, chị Trần Thị Thanh Trúc, số điện thoại 0702.607.xxx, liên hệ với trang Fanpage Asteria Mũi Né để đặt phòng cho cả gia đình du lịch hè. Sau khi nhận được tư vấn của nhân viên, chị Trúc đã chuyển khoản đặt cọc 50% với số tiền 4,5 triệu đồng. Trước khi thanh toán, chị đã cẩn thận gọi đến số điện thoại trên phiếu xác nhận đặt phòng để kiểm tra nhưng không ai bắt máy. Khi chuyển tiền xong, "nhân viên" nói rằng chị chuyển sai nội dung chữ "I" thành số 1 nên hệ thống không ghi nhận, yêu cầu chị chuyển lại thêm một lần nữa và hứa hẹn số tiền bị treo sẽ được hoàn trả lại sau vài phút.

Mặc dù cảm thấy khả nghi, song với lý do của bên "nhân viên" resort đưa ra, chị Trúc tiếp tục chuyển thêm một lần nữa với số tiền 4,5 triệu đồng và ngay lập lức, "nhân viên" này đã chặn số điện thoại của chị và không thể liên lạc được. Cũng với chiêu trò tương tự, chỉ trong một thời gian ngắn, nhiều trường hợp người tiêu dùng có nhu cầu đặt phòng du lịch đã dính bẫy rất nhiều Fanpage giả mạo, từ Madala Cham Bay Mũi Né đến Cat Ba The May Legend, với số tiền bị lừa hàng triệu đồng mỗi trường hợp.

Theo chuyên gia dự án Chống lừa đảo, chiêu trò lừa tiền cọc khách sạn, resort hay khu du lịch nghỉ dưỡng đã diễn ra lâu nay và rất phổ biến nhưng vẫn có người sập bẫy. Kịch bản của chiêu trò này là dùng mồi nhử giá hời, xây dựng các trang Fanpage giả mạo rồi chạy quảng cáo hoặc đăng bài với deal cực tốt, hình ảnh khách sạn/resort lung linh nhưng giá chỉ bằng 1/2 thị trường để khách hàng nhanh chóng "xuống tiền" đặt cọc. Tiếp sau đó, khi nạn nhân đã chuyển khoản cọc 50%, đối tượng lừa đảo lập tức thông báo: Anh/chị chuyển sai 1 ký tự nội dung rồi, hệ thống check-in tự động không ghi nhận được và yêu cầu chuyển lại lần 2 đúng nội dung để hệ thống ghi nhận.

Nếu khách hàng nghi ngờ không đồng ý chuyển thêm, chúng sẽ giới thiệu một nhân vật thứ 3 (tự xưng là kế toán) để hướng dẫn thủ tục hoàn tiền bằng mã QR Code và có thể cài đặt sẵn một số tiền lớn hơn tiền cọc 50% để bẫy những người không quan sát kỹ.

Vì sao nhiều người dễ dàng bị lừa cọc?

Theo các chuyên gia an ninh mạng, thực tế ngay từ lần chuyển tiền cọc đầu tiên thì "con mồi" đã chính thức trở thành nạn nhân và số tiền mất đi khó lấy lại được. Công đoạn yêu cầu chuyển thêm một lần nữa là thủ đoạn lừa tiếp "tập 2", ai mất cảnh giác thì thiệt hại nặng hơn. Không bao giờ có chuyện "sai nội dung" là tiền bị treo bởi vì nếu đúng số tài khoản thì tiền đã vào túi của kẻ lừa đảo.

Các địa điểm du lịch, nghỉ dưỡng, resort, khách sạn... phó mặc cho các đại lý phân phối đang là kẽ hở để các đối tượng lừa đảo có mảnh đất để tự tung tự tác ẢNH: NVCC

Theo phản ảnh của nhiều nạn nhân, họ có tìm hiểu thông tin trước khi chuyển khoản nhưng thực tế những trang Fanpage hay website chính chủ thì không thấy đâu, thậm chí sau khi nhận ra bị lừa, muốn tìm đúng nơi để đặt lại cũng không có. Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Võ Đỗ Thắng, Giám đốc Trung tâm đào tạo An ninh mạng Athena thừa nhận việc các địa điểm du lịch, nghỉ dưỡng, resort, khách sạn... phó mặc cho các đại lý phân phối đang là kẽ hở để các đối tượng lừa đảo có mảnh đất để tự tung tự tác. "Ngoài các khách sạn lớn có đầu tư hệ thống website và Fanpage chính thống, đa số các reosrt, khách sạn đều thông qua các kênh đại lý để bán phòng, tìm khách hàng. Vì vậy, họ ít đầu tư Fanpage chính thức cũng như website thường không để thông tin đầy đủ cho khách hàng liên hệ. Nếu có sở hữu trang web thì với chiêu trò đẩy quảng cáo, những trang giả mạo cũng có thể xuất hiện ưu tiên, chen lấn với trang thật", ông Võ Đỗ Thắng phân tích.



Theo ông Ngô Minh Hiếu, Giám đốc dự án Chống lừa đảo (Chongluadao.vn), với website đặt dịch vụ du lịch, người dùng cần chú ý kiểm tra kỹ tên miền. Những website có đuôi lạ như .xyz, .cc, .tk hoặc tên miền na ná thương hiệu lớn nhưng sai khác một vài ký tự đều tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo. Với những trang Fanpage có hình ảnh đẹp lung linh cần phải tìm hiểu kỹ mục "Tính minh bạch của trang" trên Facebook để biết ngày tạo trang, lịch sử đổi tên. Các đối tượng lừa đảo có thể mua lại trang Fanpage có tích xanh và đổi tên để thực hiện hành vi lừa đảo.

Quan trọng nhất, người dân cần đặc biệt cảnh giác với những combo du lịch có giá thấp hơn thị trường từ 30% trở lên. Đây thường là dấu hiệu đầu tiên của một giao dịch có rủi ro cao. Trong lĩnh vực du lịch và nhiều lĩnh vực tiêu dùng khác, mức giá quá thấp so với mặt bằng chung chính là thủ thuật đánh vào tâm lý "ham rẻ" và biến khách hàng trở thành nạn nhân. "Ưu đãi càng hấp dẫn, càng phải kiểm tra kỹ. Một kỳ nghỉ giá rẻ có thể hấp dẫn, nhưng chỉ một phút mất cảnh giác cũng có thể khiến du khách mất toàn bộ tiền đặt cọc, thậm chí mất cả năm dành dụm để du lịch", đại diện dự án Chongluadao.vn cảnh báo.