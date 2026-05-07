Triệt phá đường dây lừa đảo có trụ sở hoạt động tại Campuchia, chiếm đoạt hơn 3.000 tỉ đồng/năm

Ngày 7.5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cho hay, vừa triệt phá nhóm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia với phương thức, thủ đoạn đặc biệt tinh vi, bắt giữ 61 nghi phạm.

Theo tài liệu điều tra, nhóm lừa đảo có trụ sở hoạt động tại Campuchia đã thu thập trái phép thông tin cá nhân của phụ nữ trung niên, chủ động tiếp cận nạn nhân bằng cách kết bạn, nhắn tin, gọi điện với những kịch bản được chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm tạo dựng lòng tin, dụ dỗ nạn nhân tham gia đầu tư tiền ảo, ngoại hối thông qua các trang web giả mạo có giao diện chuyên nghiệp như "cme-trading.online", "cmetradingvn.com".

Một số nghi phạm trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia vừa bị Công an tỉnh Quảng Trị triệt phá ẢNH: THANH LỘC

Ban đầu, các nghi phạm tạo ra những khoản "lợi nhuận ảo" để đánh vào tâm lý ham lợi nhuận, từ đó dẫn dụ bị hại tiếp tục chuyển thêm tiền rồi chiếm đoạt. Bằng thủ đoạn tinh vi và có sự phân công vai trò chặt chẽ, đường dây này đã lừa đảo hàng trăm bị hại trên cả nước, gây thiệt hại ước tính hơn 3.000 tỉ đồng mỗi năm. Riêng tại tỉnh Quảng Trị, có một bị hại bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỉ đồng.

Theo đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an các tỉnh, thành phố liên quan triển khai 8 tổ công tác tiến hành triệu tập, đấu tranh và bắt giữ các nghi phạm lừa đảo khi vừa nhập cảnh về Việt Nam.

Điều tra ban đầu cho thấy, các nghi phạm giữ nhiều vai trò khác nhau trong đường dây, như: quản lý, phiên dịch cho chủ người Trung Quốc, tổ trưởng, tổ viên, phụ trách sàng lọc dữ liệu, cung cấp tài khoản mạng xã hội, nạp tiền và mua SIM điện thoại phục vụ hoạt động phạm tội…

Nhiều nghi phạm bị bắt ngay khi vừa nhập cảnh về Việt Nam ẢNH: THANH LỘC

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 61 nghi phạm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4, điều 174 bộ luật Hình sự; đồng thời xác định thêm hàng chục nghi phạm khác có liên quan trong đường dây lừa đảo này.

Ban chuyên án đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ, thu thập tài liệu chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng.