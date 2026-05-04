Nữ đại gia ở Hà Nội bị lừa trăm tỉ từ việc đầu tư bất động sản

Sáng 4.5, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Đặng Thị Thanh Hương (52 tuổi, trú tại Hà Nội) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phiên tòa được mở do bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, phía bị hại là bà V.T.H (trú tại Hà Nội) cũng có đơn đề nghị xem xét lại một số vấn đề về tố tụng.

Tuy nhiên, tại phần thủ tục, một số người liên quan vắng mặt, nên hội đồng xét xử quyết định hoãn, thời gian mở lại phiên tòa sẽ thông báo sau.

Bị cáo Đặng Thị Thanh Hương tại phiên tòa sơ thẩm ẢNH: T.N

Nội dung vụ án cho thấy, bị cáo Hương làm nghề kinh doanh bất động sản, thông qua mối quan hệ xã hội nên quen biết bà H. Bị cáo giới thiệu có chồng làm tổng giám đốc một công ty bất động sản, nhiều quan hệ với lãnh đạo TP.Hà Nội.

Khoảng tháng 8.2018, bà H. thấy khu đất trên phố Trần Hưng Đạo (vốn là biệt thự cũ thuộc sở hữu nhà nước) có có vị trí đẹp nên muốn đầu tư xây dựng văn phòng cho thuê.

Dù biết rõ tình trạng pháp lý song bị cáo Hương vẫn nói có thể giúp bà H. mua được toàn bộ khu đất với giá 400 triệu đồng/m2. Tin lời, bà H. chuyển 5 tỉ đồng đặt cọc.

Bị cáo sau đó soạn thảo hợp đồng, nhờ một cựu cán bộ ký vào mục người chứng kiến, đồng thời gửi các hình ảnh thể hiện bị cáo đang ngồi với lãnh đạo UBND Q.Hoàn Kiếm (cũ).

Bị dẫn dắt bởi "ma trận" lừa dối, bà H. nhiều lần chuyển tiền cho bị cáo Hương, tổng cộng hơn 229 tỉ đồng, không chỉ để mua thửa đất trên phố Trần Hưng Đạo mà còn mua thêm một thửa khác trên phố Ngô Quyền (địa chỉ không có thật).

Sau khi nhận tiền, bị cáo thực hiện hàng trăm giao dịch chuyển tiền tới nhiều tài khoản khác nhau, cùng đó là rút tiền mặt để trả nợ, chi tiêu cá nhân và mua bất động sản.

Giữa tháng 7.2019, bị cáo đưa cho bà H. giấy "thông báo trúng thầu" nhưng không ghi ngày tháng, sau đó thu lại. Bà H. chờ mãi không được chuyển nhượng các thửa đất, gặng hỏi thì bị cáo cam kết rồi lại "mất hút", nên đành làm đơn tố giác.

Quá trình điều tra, bị cáo không thừa nhận hành vi của mình, nói không có việc mua bán đất mà chỉ vay tiền để kinh doanh. Tuy nhiên, cơ quan tố tụng khẳng định đủ cơ sở kết luận bị cáo chiếm đoạt hơn 229 tỉ đồng của bị hại.

Tại phiên sơ thẩm, sau khi được hội đồng xét xử và viện kiểm sát phân tích, bị cáo mới thừa nhận nội dung truy tố. Tòa tuyên phạt mức án chung thân, buộc bị cáo bồi thường cho bị hại hơn 229 tỉ đồng.

Bị hại là bà H. không đồng tình với số tiền mà cáo trạng xác định bị cáo đã chiếm đoạt của mình. Bà đưa ra bằng chứng, cho rằng đã chuyển cho bị cáo hơn 533 tỉ đồng; đề nghị tòa và viện kiểm sát làm rõ khoản tiền này, bị cáo đã nhận và chuyển đi những đâu, sử dụng vào những mục đích gì…

Về vấn đề trên, tòa quyết định trách nhiệm bồi thường của bị cáo như đã nêu. Riêng phần chênh lệch như bị hại đã trình bày, hội đồng xét xử quyết định dành quyền khởi kiện trong một vụ án dân sự khác.