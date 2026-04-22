'Bẫy tiêm chủng' lừa đảo 5.000 người xuyên quốc gia hoạt động như thế nào?

Mới đây, Công an tỉnh Điện Biên đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng trong và ngoài nước triệt phá thành công chuyên án lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia, bắt giữ 55 đối tượng người Việt Nam, 4 đối tượng người Trung Quốc hoạt động tội phạm trên mạng, tại bản Phiêng Ngam (H.Tôn Phậng, tỉnh Bò Kẹo, Lào).

Các đối tượng lừa đảo tại cơ quan công an ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Thông qua "bẫy tiêm chủng", chỉ trong thời gian ngắn khoảng 20 ngày, các đối tượng đã lừa đảo hơn 5.000 bị hại, chiếm đoạt trên 15 tỉ đồng.

Manh mối từ giao dịch 3.000 - 5.000 đồng

Theo Công an tỉnh Điện Biên, đầu tháng 3.2026, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự ghi nhận một chuỗi cuộc gọi có biểu hiện bất thường.

Những cuộc gọi không dồn dập nhưng lặp lại với tần suất dày đặc, cùng một kịch bản "đơn hàng tiêm chủng" với cách tiếp cận và thao tác yêu cầu giao dịch chuyển khoản giá trị rất nhỏ, chỉ từ 3.000 - 5.000 đồng.

Từ đây, các chiến sĩ bắt đầu đặt nghi vấn bởi nhận thấy các đối tượng không hành động ngẫu nhiên. Chúng nắm rõ thông tin cá nhân của nạn nhân, từ họ tên, địa chỉ đến những dữ liệu liên quan đến trẻ nhỏ. Đây không phải là sự dò tìm đơn lẻ, mà là dấu hiệu của một nguồn dữ liệu được thu thập, phân loại và khai thác có hệ thống.

Trung tá Bùi Ngọc Thành, Đội trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự, nhận định, nếu nhìn riêng lẻ từng vụ việc sẽ thấy nhỏ, nhưng đặt trong cùng một phương thức, cùng thời điểm, thì đó là dấu hiệu điển hình của tội phạm có tổ chức. Từ những dữ liệu trên, chuyên án 426H được xác lập.

Theo trung tá Thành, đây là một hệ thống lừa đảo vận hành theo mô hình phân tầng chặt chẽ, giống như một doanh nghiệp ngầm hiện ra với 3 tầng vận hành khép kín: tầng tiếp cận (tổ A, B): gọi điện giả danh, tạo lòng tin, "mồi nhử" bằng các giao dịch nhỏ từ 3.000 - 5.000 đồng; tầng chuyển tiếp (tổ A, B) dựng kịch bản "chuyển nhầm đăng ký dịch vụ/shipper", đe dọa bị trừ tiền định kỳ, tạo áp lực tâm lý; tầng khai thác (tổ C - "giết khách"): thao túng, dẫn dụ chuyển tiền nhiều lần, khai thác đến khi cạn kiệt tài sản của nạn nhân.

Các tổ hoạt động độc lập về nhiệm vụ nhưng thống nhất về kịch bản, chịu sự điều hành trực tiếp của các đối tượng người nước ngoài. Mỗi mắt xích chỉ thực hiện một công đoạn, không nắm toàn bộ quy trình, nhưng khi vận hành đồng bộ đã tạo thành một dây chuyền chiếm đoạt khép kín, có tính toán và gần như không có sai số.

Đáng chú ý, toàn bộ hệ thống này chịu sự điều hành từ các đối tượng người nước ngoài. Dữ liệu nạn nhân, kịch bản tiếp cận, cách thức vận hành… đều được cung cấp và kiểm soát từ bên ngoài lãnh thổ.

Căn cứ vào các thông tin, tài liệu, dấu vết, ban chuyên án đã xác định được điểm hội tụ chung: địa bàn tỉnh Bò Kẹo (Lào).

Tang vật được công an thu giữ ẢNH: CACC

Trước tính chất phức tạp của vụ án, Công an tỉnh Điện Biên đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và Công an tỉnh Bò Kẹo thiết lập cơ chế phối hợp đặc biệt. Không chỉ trao đổi thông tin, hai bên thống nhất phương án hành động chung như cùng chỉ huy, cùng triển khai, cùng chịu trách nhiệm.

Tuy nhiên, do vụ việc xảy ra mang yếu tố xuyên biên giới, trên nền tảng không gian mạng nên ban chuyên án đặc biệt chú ý đến các tình huống phát sinh từ đối tượng chống đối, tẩu tán dữ liệu đến các yếu tố bất lợi về địa hình, pháp lý bảo đảm theo nguyên tắc "nhanh nhưng không được sai; bất ngờ nhưng phải tuyệt đối an toàn; thống nhất đến từng chi tiết nhỏ nhất".

"Điểm đặc biệt của chuyên án này là không có khoảng cách giữa các lực lượng. Công an Việt Nam và Công an Lào không chỉ phối hợp, mà thực sự trở thành một khối thống nhất. Đây là yếu tố quyết định để đảm bảo đánh trúng, bắt gọn, không để lọt bất kỳ mắt xích nào", trung tá Nguyễn Trung Hiếu, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự, khẳng định.

18 giờ 30 ngày 10.4.2026, thời điểm được lựa chọn trên cơ sở phân tích, hiệp đồng và tính toán chiến thuật kỹ lưỡng của công an hai nước. Đây là thời điểm hệ thống của các đối tượng lừa đảo đang hoạt động ở cường độ cao nhất, các mũi trinh sát đồng loạt triển khai để khống chế tất cả các đối tượng. Chỉ trong ít phút, 55 đối tượng người Việt Nam và 4 đối tượng người nước ngoài bị bắt giữ tại chỗ.

Đại úy Lò May Thy, Phó đội trưởng Phòng Kỹ thuật hình sự, trực tiếp tham gia vụ án, nhớ lại: "Từng tổ, từng vị trí đã được "đóng khung" từ trước. Khi hiệu lệnh phát ra, tất cả cùng chuyển động như một thể thống nhất. Nếu chỉ cần một mũi chậm nhịp, đối tượng có thể kịp xóa dữ liệu hoặc tẩu thoát".

Ngay tại hiện trường và trong quá trình đấu tranh ban đầu, bản chất của đường dây từng bước bị bóc tách. Đối tượng Hà Thúy Luyên (thành viên tổ C) thừa nhận: "Tôi được phân công làm tại tổ C, tổ này có nhiệm vụ "giết khách", nghĩa là làm sao để khách chuyển tiền càng nhiều càng tốt… đến khi không còn khả năng nữa".

Còn đối tượng Dương Văn Hà khai nhận được giao nhiệm vụ là tổ trưởng tổ A. Tổ trưởng phải chịu trách nhiệm nếu nhân viên không đạt. Càng lừa được nhiều thì càng được đánh giá cao.

Những lời khai ban đầu cho thấy mức độ tổ chức chặt chẽ và tính chất lạnh lùng của đường dây hoạt động theo chỉ tiêu, phân cấp rõ ràng, mục tiêu duy nhất là tối đa hóa số tiền chiếm đoạt đến khi nạn nhân không còn khả năng.