'Hô biến' 1.500 xe gian thành xe mới, lừa đảo hơn 15 tỉ đồng

Từ ngày 21 - 24.4, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm bị cáo Bùi Văn Tân (43 tuổi, ở xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM, là chủ hệ thống cửa hàng xe máy Tân Tiến) cùng 13 đồng phạm về các tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, và “mua bán tài liệu của cơ quan, tổ chức” trong vụ "hô biến" 1.500 xe gian thành xe mới.

Bị cáo Bùi Văn Tân (chủ hệ thống cửa hàng xe máy Tân Tiến tại TP.HCM) ẢNH: THẢO NHÂN

Đây là đường dây lừa đảo có quy mô lớn, hoạt động tinh vi tại TP.HCM và nhiều tỉnh thành lân cận trong suốt thời gian dài.

Theo cáo trạng, từ năm 2021, Bùi Văn Tân thấy trên thị trường có nhiều xe máy cũ không có giấy tờ giá rẻ. Đồng thời, Tân biết một số đại lý kinh doanh xe máy thường thừa phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng (do xe được xuất khẩu không kèm phiếu) nên nảy sinh ý định bất chính.

Cụ thể, Tân cùng đồng phạm thiết lập một quy trình khép kín: mua khoảng 1.500 phiếu xuất xưởng thật từ các quản lý của một số đại lý Honda và chủ công ty xuất nhập khẩu với giá từ 500.000 đến 1 triệu đồng/phiếu.

Tiếp đến, Tân thu mua xe không rõ nguồn gốc từ bị cáo Lê Văn Tới, giá từ 7 - 22 triệu đồng/xe.

Sau đó, xe được đưa đến tiệm sửa xe Đại Phát (xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM) của 2 bị cáo Nguyễn Hữu Oai và Nguyễn Hữu Như (anh em ruột). Tại đây, các bị cáo mài, đục lại số khung, số máy mới, trùng khớp với thông tin trên phiếu xuất xưởng thật, giá 1 triệu đồng/xe.

Khi “phù phép”, xe được tân trang, tua lại đồng hồ, Tân bày bán công khai xe tại các cửa hàng xe Tân Tiến dưới danh nghĩa “xe lướt”, xe mới bao đăng ký chính chủ.

Kết quả điều tra xác định từ năm 2021 đến khi vụ án 1.500 xe gian thành xe mới bị phát hiện (năm 2023), Tân đã bán xe đã qua "phù phép" cho 392 khách hàng, chiếm đoạt hơn 15 tỉ đồng. Đến nay, Bùi Văn Tân mới chỉ khắc phục được 39 triệu đồng cho một bị hại.