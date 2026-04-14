Lừa đảo 5.000 người xuyên quốc gia qua 'bẫy tiêm chủng'

Đình Huy
Đình Huy
14/04/2026 09:12 GMT+7

Từ một cuộc gọi “liên quan tiêm chủng”, các đối tượng dẫn dụ nạn nhân xác nhận đơn hàng, rồi từng bước kéo vào mê trận link giả và tài khoản ảo. Khi kịp nhận ra, nhiều người đã mất sạch tiền trong tài khoản.

Theo Công an tỉnh Điện Biên, đơn vị này vừa chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng trong và ngoài nước triệt phá thành công chuyên án lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia, bắt giữ 55 đối tượng người Việt Nam, 4 đối tượng người Trung Quốc hoạt động tội phạm trên mạng, tại bản Phiêng Ngam, (H.Tôn Phậng, tỉnh Bò Kẹo, Lào).

55 đối tượng người Việt được dẫn giải qua Cửa khẩu quốc tế Tây Trang

Trước đó, đầu tháng 3.2026, Công an tỉnh Điện Biên phát hiện một tổ chức tội phạm do người Trung Quốc cầm đầu, cấu kết với người Việt Nam, di chuyển từ Campuchia sang Lào nhằm hoạt động lừa đảo. Công an tỉnh Điện Biên đã xác lập chuyên án 426H, phối hợp với C02 Bộ Công an và Công an tỉnh Bò Kẹo (Lào) để triệt phá.

Ban chuyên án xác định, trong khoảng 20 ngày (từ giữa tháng 3 đến đầu tháng 4.2026), nhóm đối tượng đã lừa đảo hơn 5.000 bị hại, chiếm đoạt trên 15 tỉ đồng.

Tang vật được công an thu giữ

Thủ đoạn các đối tượng sử dụng là: lập website giả mạo, tạo nhiều tài khoản “ảo” trên mạng xã hội, sử dụng sim rác chuyển vùng quốc tế gọi điện cho bị hại, giả danh giao hàng liên quan đến tiêm chủng. Chúng cung cấp chính xác thông tin cá nhân để tạo lòng tin, “nhờ” chuyển khoản vài nghìn đồng xác nhận đơn hàng. Sau đó, đối tượng viện lý do đăng ký nhầm dịch vụ, đe dọa bị trừ tiền hàng tháng, dẫn dụ bị hại truy cập link giả và chuyển tiền để “hủy dịch vụ”.

Bằng kịch bản được dàn dựng sẵn, các đối tượng chiếm đoạt tài sản, thậm chí dụ nạn nhân vay tín dụng, rồi chặn các phương thức liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ tiền của bị hại.

Tối 10.4, ban chuyên án bắt quả tang 55 người Việt Nam, 4 người Trung Quốc. Trong đó, chủ mưu, cầm đầu đường dây là Dương Văn Hà đang thực hiện hành vi phạm tội tại phòng làm việc chung tại tỉnh Bò Kẹo (Lào). Công an cũng thu giữ hàng trăm thiết bị điện tử, sim rác, máy tính, kịch bản lừa đảo được tổ chức bài bản.

Ngày 12.4, cảnh sát đã di lý 55 đối tượng người Việt cùng tang vật qua Cửa khẩu quốc tế Tây Trang về Việt Nam để tiếp tục điều tra, xử lý; 4 đối tượng người Trung Quốc được giao cho Công an tỉnh Bò Kẹo xử lý theo pháp luật Lào.

