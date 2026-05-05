Công an TP.HCM tìm người liên quan vụ Nguyễn Mạnh Cường lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Liên quan đến vụ án Nguyễn Mạnh Cường lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ngày 5.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng PC01) Công an TP.HCM cho biết đang thụ lý điều tra hành vi phạm tội của bị can Nguyễn Mạnh Cường (45 tuổi, ở phường Xuân Hòa, TP.HCM) theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 1102/QĐ-VPCQCSĐT-Đ3 ngày 30.12.2024.

Nguyễn Mạnh Cường ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Mạnh Cường chỉ là lao động tự do, không có việc làm ổn định và không làm việc ở bất kỳ cơ quan, tổ chức nào. Tuy nhiên, Cường đã đưa ra các thông tin gian dối, tự xưng là cán bộ đang công tác tại Thanh tra Chính phủ để tạo lòng tin.

Người này quảng cáo bản thân có mối quan hệ có thể đăng ký lấy biển số ô tô đẹp theo yêu cầu; có khả năng liên hệ Tòa án nhân dân tối cao, quen biết Cục Thi hành án dân sự để lấy lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

Tin lời người này, các bị hại đã chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng người quen của Cường. Khi bị nghi ngờ, Cường tiếp tục bịa đặt việc chờ nhận tiền trích thưởng vận chuyển cát san lấp để kéo dài thời gian.

Bằng các thủ đoạn trên, Nguyễn Mạnh Cường đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 2,6 tỉ đồng của các bị hại để tiêu xài cá nhân.

Để phục vụ công tác điều tra, xác minh, mở rộng và làm rõ hành vi phạm tội của bị can Cường cũng như đảm bảo quyền lợi cho các bị hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định có 2 đương sự liên quan đang vắng mặt tại nơi cư trú. Cụ thể gồm: Nguyễn Thị Loan (72 tuổi) và Nguyễn Nhật Tiến Ngọc (36 tuổi, cùng ở phường Nhiêu Lộc, TP.HCM) nhưng hiện không thực tế sinh sống tại đây.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng PC01) đề nghị đương sự Nguyễn Thị Loan và Nguyễn Nhật Tiến Ngọc nhanh chóng liên hệ để làm việc nhằm đảm bảo quyền, lợi ích và để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Thông tin, địa chỉ liên hệ: Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (47 Thành Thái, phường Diên Hồng, TP.HCM) gặp điều tra viên thụ lý là thiếu tá Nguyễn Văn Thao (Đội 4, Phòng PC01), số điện thoại: 0936.352.979.