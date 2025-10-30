Công an khởi tố hàng trăm vụ án liên quan đến xuất khẩu lao động

Thông tin trên được đại tá Nguyễn Huy Khích, Phó cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an), cho biết tại hội nghị gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng do Bộ Nội vụ tổ chức ngày 30.10.

Đại tá Nguyễn Huy Khích, Phó cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) ẢNH: TỐNG GIÁP

Doanh nghiệp thu ngoài sổ sách số tiền lớn, người nghèo chịu thiệt

Theo đại tá Nguyễn Huy Khích, hầu hết người lao động đi xuất khẩu lao động đều là người yếu thế. Tuy nhiên, một trong những vấn đề lớn nhất là chi phí đi xuất khẩu lao động rất cao. Qua điều tra một số vụ án, có những doanh nghiệp để ngoài sổ sách thu số tiền của người lao động rất lớn. Chi phí này hoàn toàn do người lao động đóng. Nhiều người đã yếu thế, lại càng bần cùng vì phải bỏ ra số tiền lớn.

Các quy định pháp luật khá đầy đủ nhưng vẫn còn kẽ hở. Đáng chú ý là các hoạt động môi giới lao động trong nước, nhất là tổ chức, cá nhân không được cấp phép xuất khẩu lao động.

"Hiện chúng tôi thống kê có hơn 500 doanh nghiệp xuất khẩu lao động. Ngoài ra, có nhiều tổ chức, cá nhân dưới các hình thức khác nhau, trong đó tuyển nguồn, sử dụng các trang web, trang mạng xã hội, thậm chí làm giả tài liệu cơ quan, tổ chức để tuyên truyền cho người lao động. Người này giới thiệu người kia, cuối cùng chi phí đến người lao động rất cao. Hoạt động này cần phải xem xét, chấn chỉnh", Phó cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ nêu rõ.

Một vấn đề nữa, tình hình người lao động Việt Nam vi phạm pháp luật ở nước ngoài rất đáng lo ngại. Hình ảnh quốc gia và uy tín trong lĩnh vực này của người Việt đi xuất khẩu lao động cũng là vấn đề nhức nhối.

Ngoài ra, theo đại tá Nguyễn Huy Khích, trong lĩnh vực xuất khẩu lao động, việc tổ chức cho người lao động trốn ra nước ngoài để sang nước thứ ba theo con đường lừa đảo cũng rất phức tạp. Gần đây, Bộ Công an củng cố điều tra, chỉ đạo nhiều vụ án liên quan đến xuất khẩu lao động. Các tội danh khởi tố chủ yếu là lừa đảo chiếm đoạt tài sản; lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; xuất cảnh trái phép; mua bán người; tổ chức đi nước ngoài trái phép, sai phạm sổ sách, nhận hối lộ; làm giả tài liệu cơ quan tổ chức.

"Từ năm ngoái đến nay, chúng tôi khởi tố hàng trăm vụ án liên quan đến xuất khẩu lao động. Điều này cho thấy sự quyết tâm của Bộ Công an trong tăng cường đấu tranh tội phạm, song hoạt động quản lý trong lĩnh vực này cần có sự phối hợp giữa cơ quan nhà nước và cần phải nâng cao", ông Nguyễn Huy Khích nói.



Bộ Công an đề nghị chấn chỉnh, giảm gánh nặng chi phí

Từ những bất cập, tồn tại nêu trên, đại diện Cục An ninh chính trị nội bộ đề xuất Bộ Nội vụ cần phối hợp hoàn thiện quy định của pháp luật trong lĩnh vực này, đặc biệt là tránh giấy phép con, thủ tục không cần thiết. Bộ làm công tác hậu kiểm, giao quyền tự chủ cho các doanh nghiệp.

Bộ Công an đề nghị giảm chi phí cho người lao động khi đi làm việc ở nước ngoài ẢNH: T..H

Để thị trường lao động thật sự minh bạch, hiệu quả, các doanh nghiệp cần tăng cường tuân thủ pháp luật, cạnh tranh lành mạnh, đưa thông tin đến người lao động minh bạch nhất, thuận tiện nhất.

Đại tá Nguyễn Huy Khích cũng đề xuất, tới đây, Bộ Nội vụ chủ trì và Bộ Công an tham gia các đoàn kiểm tra việc thực hiện chấp hành các quy định của nhà nước trong lĩnh vực này, nhằm phòng ngừa, chấn chỉnh hoạt động xuất khẩu lao động ở các địa phương.

"Mong muốn lớn nhất của chúng tôi là chi phí của người lao động đi xuất khẩu lao động ở mức thấp nhất, giảm gánh nặng cho người lao động và gia đình", ông Khích bày tỏ.

