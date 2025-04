Lập công ty ma, lừa đảo xuất khẩu lao động

Ngày 17.4, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Trà Vinh, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thị Mỹ (41 tuổi, quê Nghệ An - tạm trú P.12, Q.Gò Vấp, TP.HCM) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, tháng 11.2023, thông qua mạng xã hội, Mỹ kết bạn làm quen với một người quê Trà Vinh và biết người này có nhu cầu đi xuất khẩu lao động. Bản thân Mỹ từng đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản nên có quen biết một số người nước ngoài. Khi biết bị hại có nhiều tiền tiết kiệm, Mỹ nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

CQĐT tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Trần Thị Mỹ về hành vi lừa đảo ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Để tạo lòng tin, Mỹ đăng ký thành lập Công ty TNHH CHIBUZOR VALENTINES, do Mỹ là Giám đốc và giới thiệu với bị hại là công ty chuyên tư vấn, làm thủ tục xuất khẩu lao động. Ngoài ra, Mỹ còn giới thiệu tên của một số người bạn nước ngoài mà Mỹ quen biết ở Nam Phi, Nigieria…

Tiếp đó, Mỹ lên mạng internet nhờ làm giả hộ chiếu của bị hại nhằm chứng tỏ mình có khả năng lo thủ tục đi xuất khẩu lao động. Mỹ yêu cầu bị hại chuyển tiền với các khoản phí làm thủ tục như: làm hộ chiếu, đóng tiền 3 loại hình bảo hiểm, phí nhập cảnh, chuyển đổi tiền tệ khi ra nước ngoài… Trên thực tế, Mỹ không làm bất kỳ thủ tục nào cho bị hại đi xuất khẩu lao động.

Trong các lần bị hại chuyển tiền vào số tài khoản do Mỹ cung cấp, ngoài tài khoản của công ty do Mỹ đứng tên và tài khoản cá nhân, Mỹ còn nhờ người khác nhận tiền qua tài khoản ngân hàng (trong đó có cả người nước ngoài, quốc tịch Nam Phi). Mục đích của Mỹ là làm cho bị hại tin rằng công ty của Mỹ có nhiều nhân viên, kể cả người nước ngoài tham gia làm thủ tục xuất khẩu lao động.

Bằng thủ đoạn nêu trên, Mỹ đã chiếm đoạt của bị hại hơn 424 triệu đồng. Sau đó, Mỹ tiếp tục đưa ra nhiều lý do khác nhau nhằm kéo dài thời gian và muốn bị hại tiếp tục chuyển tiền.

Nghi ngờ lừa đảo, bị hại liên lạc đòi lại số tiền đã chuyển thì phát hiện Mỹ đã bỏ các số điện thoại, tài khoản ngân hàng liên quan, kể cả thay đổi địa chỉ sinh sống nhằm không để bị hại liên lạc, tìm kiếm được. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt, Mỹ sử dụng vào mục đích cá nhân.

Sau khi tiếp nhận thông tin, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Trà Vinh phát hiện nơi ở của Mỹ và mời Mỹ về làm việc. Tại cơ quan công an, bước đầu, Mỹ đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Vụ lừa đảo xuất khẩu lao động trên đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Trà Vinh tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.