Hỗn chiến náo loạn quán nhậu ở Đà Nẵng, 6 người bị mời làm việc

Ngày 3.6, Công an phường Hòa Xuân (thành phố Đà Nẵng) cho biết đã triệu tập 6 người liên quan để làm rõ vụ gây rối trật tự công cộng, đánh nhau xảy ra tại một quán nhậu trên đường Phạm Hùng.

Vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm người gây náo loạn quán nhậu trên đường Phạm Hùng ẢNH: Đ.X

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng công an phát hiện đoạn video ghi lại cảnh một nhóm thanh niên lao vào đánh nhau tại quán nhậu được đăng tải trên mạng xã hội vào đêm 2.6.

Theo xác minh ban đầu, khoảng 22 giờ 20 cùng ngày, nhóm thanh niên gồm N.H.H.L (ở phường Hòa Xuân), P.T (ở phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng), P.N.C.H (ở phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng), H.T.D.V (ở phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng) và N.H.P (ở phường Hòa Xuân) trong lúc ăn nhậu tại một quán trên đường Phạm Hùng đã xảy ra mâu thuẫn với H.V.K và H.V.Q (cùng ở phường Hòa Xuân). Từ mâu thuẫn bột phát, 2 nhóm lao vào đánh nhau khiến khu vực quán nhậu náo loạn.

Các thanh niên liên quan vụ hỗn chiến tại quán nhậu được mời làm việc để phục vụ điều tra ẢNH: Đ.X

Dù được người dân, thực khách trong quán can ngăn, vụ việc vẫn làm một số người bị thương và gây hư hỏng tài sản của quán.

Sau đó, các bên nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hòa Xuân đã triển khai các biện pháp xác minh, truy xét.

Đến sáng nay (3.6), lực lượng chức năng đã đưa 6 người liên quan về trụ sở để làm việc, phục vụ công tác điều tra.

Hiện Công an phường Hòa Xuân (thành phố Đà Nẵng) đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò của từng người, xác định thiệt hại về người và tài sản để xử lý theo quy định của pháp luật.

