Thời sự

Đà Nẵng: Bắt nghi phạm dùng dao kề cổ nhân viên khách sạn cướp điện thoại

Huy Đạt
28/05/2026 22:03 GMT+7

Mang dao xông vào khách sạn ở thành phố Đà Nẵng, kề cổ nữ nhân viên để cướp điện thoại, Tạ Ngọc Danh bị lực lượng cảnh sát hình sự bắt giữ.

Ngày 28.5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Tạ Ngọc Danh (39 tuổi, ở phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi cướp tài sản. Người này đã xông vào khách sạn, kề dao nữ nhân viên để cướp điện thoại

Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam Tạ Ngọc Danh

Theo điều tra ban đầu, khoảng 23 giờ 30 ngày 20.5, bà V.T.T - nhân viên một khách sạn trên địa bàn phường Bàn Thạch, đang ngồi tại khu vực phòng khách thì bất ngờ bị một người đeo khẩu trang xông vào, kề dao vào cổ khống chế cướp 1 điện thoại di động trị giá khoảng 2 triệu đồng rồi tẩu thoát bằng xe máy. 

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Bàn Thạch cùng các đơn vị liên quan khẩn trương khám nghiệm hiện trường, truy xét nóng nghi phạm gây án. 

Qua rà soát các đối tượng nghi vấn và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định Tạ Ngọc Danh là nghi phạm thực hiện vụ cướp. Theo cơ quan điều tra, Danh là có 3 tiền án, gồm 1 tiền án về tội “cưỡng đoạt tài sản” và 2 tiền án về tội “trộm cắp tài sản”. 

Tạ Ngọc Danh tại cơ quan công an

Ngày 26.5, sau khi củng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ, lực lượng chức năng đã bắt giữ Danh. Tại cơ quan công an, ban đầu nghi phạm quanh co, không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, trước các chứng cứ thu thập được, Danh đã khai nhận toàn bộ hành vi. Kết quả điều tra xác định, do không có việc làm ổn định và cần tiền tiêu xài cá nhân nên Danh nảy sinh ý định đi cướp tài sản

Tối 20.5, Danh sử dụng một xe máy là tài sản trộm cắp trước đó tại thành phố Đà Nẵng, chạy quanh nhiều tuyến đường tìm “con mồi”. Khi đi ngang một khách sạn trên địa bàn phường Bàn Thạch, phát hiện nữ nhân viên đang ngồi một mình và cầm điện thoại, Danh lập tức dừng xe, mang theo dao đã chuẩn bị sẵn xông vào khống chế, cướp điện thoại rồi nhanh chân bỏ trốn. 

Sau khi gây án, Danh phi tang hung khí, thay đổi trang phục để tránh bị phát hiện và mang điện thoại về Quảng Ngãi bán lấy 800.000 đồng tiêu xài. Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự còn làm rõ trước đó Danh đã thực hiện 2 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Tối 23.5, Danh trộm xe máy gần khu vực cầu Rồng; sau đó tiếp tục đột nhập một nhà dân tại phường Hòa Xuân lấy trộm 1 điện thoại iPhone đem bán 1,5 triệu đồng. 

Tang vật thu giữ gồm 2 điện thoại di động, 1 xe máy cùng nhiều phương tiện, trang phục gây án và giấy tờ liên quan. 

Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để xử lý.

Nghi phạm 19 tuổi xịt hơi cay tấn công shipper, cướp điện thoại

Áp sát shipper, dùng bình xịt hơi cay tấn công rồi cướp điện thoại iPhone 16 Pro Max trị giá hơn 25 triệu đồng, nghi phạm 19 tuổi ở TP.Đà Nẵng bị bắt giữ ngay sau đó.

