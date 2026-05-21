Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Tạm giữ hình sự 3 nhân viên quán bia xô xát với khách

Trần Cường
Trần Cường
21/05/2026 17:15 GMT+7

Công an Hà Nội đang tạm giữ hình sự 5 nghi phạm, trong đó có khách hàng và 3 nhân viên quán bia để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng, khi nhóm người này xô xát nhau vì mâu thuẫn.

Chiều 21.5, Công an Hà Nội cho biết, cơ quan này đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Quốc Dũng (46 tuổi, trú P.Giảng Võ, Hà Nội), Đào Thanh Hương (46 tuổi, trú P.Thanh Xuân, Hà Nội), Nguyễn Hữu Đồng (30 tuổi, trú xã Nguyệt Viên, Thanh Hóa), Đỗ Văn Luật (46 tuổi, trú xã Lý Nhân, Ninh Bình) và Đặng Văn Bình (26 tuổi, trú xã Yên Bình, Lào Cai) để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

3 nhân viên quán bia ở Hà Nội bị tạm giữ vì mâu thuẫn với khách - Ảnh 1.

Các nghi phạm Trần Quốc Dũng và Đào Thanh Hương

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, khoảng 16 giờ 45 ngày 12.5, Dũng đến quán bia trên phố Ngọc Khánh (P.Giảng Võ) uống bia thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm nhân viên của quán, gồm: Đồng, Luật và Bình.

Hai bên sau đó lời qua tiếng lại, Dũng đã tát vào mặt Đồng dẫn đến xô xát. Dũng gọi Hương đến quán hỗ trợ.

3 nhân viên quán bia ở Hà Nội bị tạm giữ vì mâu thuẫn với khách - Ảnh 2.

Các nghi phạm Đỗ Văn Luật, Đặng Văn Bình, Nguyễn Hữu Đồng

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Tại quán, Hương hò hét, chửi bới nhân viên rồi lấy một con dao bầu cùng Dũng đuổi theo Luật, khiến Luật bỏ chạy và bị ngã.

Nhận thông tin, Công an P.Giảng Võ đã tới hiện trường ngăn chặn, bắt giữ những người liên quan.

Công an P.Giảng Võ đang củng cố hồ sơ, xử lý các nghi phạm theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Công an TP.HCM tạm giữ nhóm thanh niên gây rối trước Khu công nghiệp Sóng Thần

Công an TP.HCM tạm giữ nhóm thanh niên gây rối, mang hung khí rượt đuổi, đánh nhau trước cổng một công ty thực phẩm ở Khu công nghiệp Sóng Thần 2, phường Dĩ An, TP.HCM.

TP.HCM: Tạm giữ nhóm hành hung người đang nhậu trên vỉa hè

Khám phá thêm chủ đề

Gây rối trật tự công cộng Bia hơi Hà Nội Công an Hà Nội Mâu thuẫn với nhân viên quán bia
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận