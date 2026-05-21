Tạm giữ hình sự 3 nhân viên quán bia xô xát với khách

Chiều 21.5, Công an Hà Nội cho biết, cơ quan này đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Quốc Dũng (46 tuổi, trú P.Giảng Võ, Hà Nội), Đào Thanh Hương (46 tuổi, trú P.Thanh Xuân, Hà Nội), Nguyễn Hữu Đồng (30 tuổi, trú xã Nguyệt Viên, Thanh Hóa), Đỗ Văn Luật (46 tuổi, trú xã Lý Nhân, Ninh Bình) và Đặng Văn Bình (26 tuổi, trú xã Yên Bình, Lào Cai) để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, khoảng 16 giờ 45 ngày 12.5, Dũng đến quán bia trên phố Ngọc Khánh (P.Giảng Võ) uống bia thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm nhân viên của quán, gồm: Đồng, Luật và Bình.

Hai bên sau đó lời qua tiếng lại, Dũng đã tát vào mặt Đồng dẫn đến xô xát. Dũng gọi Hương đến quán hỗ trợ.

Tại quán, Hương hò hét, chửi bới nhân viên rồi lấy một con dao bầu cùng Dũng đuổi theo Luật, khiến Luật bỏ chạy và bị ngã.

Nhận thông tin, Công an P.Giảng Võ đã tới hiện trường ngăn chặn, bắt giữ những người liên quan.

Công an P.Giảng Võ đang củng cố hồ sơ, xử lý các nghi phạm theo quy định của pháp luật.

