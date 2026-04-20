Thời sự

Công an TP.HCM tạm giữ nhóm thanh niên gây rối trước Khu công nghiệp Sóng Thần

Trần Duy Khánh
20/04/2026 17:25 GMT+7

Công an TP.HCM tạm giữ nhóm thanh niên gây rối, mang hung khí rượt đuổi, đánh nhau trước cổng một công ty thực phẩm ở Khu công nghiệp Sóng Thần 2, phường Dĩ An, TP.HCM.

Ngày 20.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã tạm giữ nhóm thanh niên liên quan vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra trước cổng một công ty thực phẩm ở Khu công nghiệp Sóng Thần 2, phường Dĩ An, TP.HCM, đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Công an TP.HCM tạm giữ các đối tượng gây rối

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 18.4, trong lúc làm việc tại công ty, Nguyễn Trọng Tân (35 tuổi, ở TP.HCM) xảy ra mâu thuẫn với đồng nghiệp là L.Đ.M (36 tuổi). Hai bên cự cãi, thách thức và hẹn gặp nhau sau giờ tan ca để giải quyết.

Đến khoảng 18 giờ 15 cùng ngày, sau khi tan ca, Tân gọi Châu Văn Loan (26 tuổi, ở TP.HCM) và Nguyễn Minh Kha (24 tuổi, ở Đồng Nai) đến hỗ trợ. Loan điều khiển xe máy, mang theo một mã tấu tự chế, chở Kha đến trước cổng công ty nói trên chờ sẵn.

Camera ghi lại vụ việc nhóm thanh niên cầm hung khí rượt đuổi, đánh nhau ngoài đường

Khi gặp M., nhóm của Tân dùng nón bảo hiểm tấn công vào vùng đầu nạn nhân, đồng thời Loan rút mã tấu đe dọa. Vụ việc sau đó dẫn đến cảnh rượt đuổi, đánh nhau đến đoạn Đại lộ Thống Nhất, gây náo loạn khu vực trong khoảng 5 phút. Toàn bộ diễn biến được người dân ghi lại, lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an Đồn Khu công nghiệp Sóng Thần phối hợp Công an phường Dĩ An và Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng truy xét, đưa các đối tượng liên quan về trụ sở làm việc, đồng thời thu giữ nhiều tang vật.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi. Vụ việc đang được cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò từng người để xử lý theo quy định pháp luật.

