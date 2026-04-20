Xác minh vụ nhóm thanh niên cầm hung khí đánh nhau gần Khu công nghiệp Sóng Thần

Ngày 20.4, Công an phường Dĩ An (TP.HCM) phối hợp Công an Đồn Khu công nghiệp Sóng Thần và các đơn vị nghiệp vụ liên quan xác minh, làm rõ vụ nhóm thanh niên cầm hung khí rượt đuổi, đánh nhau trên đường.

Nhóm thanh niên cầm hung khí đánh nhau gần Khu công nghiệp Sóng Thần ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một nhóm thanh niên mang theo hung khí truy đuổi nhau giữa đường, thời điểm có đông công nhân tan ca.

Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra khoảng hơn 17 giờ ngày 18.4, gần vòng xoay Chutex, Khu công nghiệp Sóng Thần (phường Dĩ An). Hình ảnh từ clip cho thấy hai nam thanh niên đi xe máy, một người cầm nón bảo hiểm, người còn lại cầm vật nhọn dài khoảng 50 cm, nghi là dao.

Camera ghi lại cảnh nhóm thanh niên cầm hung khí đánh nhau ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Khi tiếp cận, hai người này dùng nón bảo hiểm tấn công một thanh niên khác đang cầm gậy. Sau đó, cả hai lên xe rời đi, tuy nhiên người cầm gậy vẫn tiếp tục rượt đuổi.

Vụ việc khiến giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng, nhiều công nhân chứng kiến tỏ ra hoảng sợ.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an phường Dĩ An phối hợp Công an Đồn Khu công nghiệp Sóng Thần cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM vào cuộc xác minh, mời những người liên quan lên làm việc.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.