Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Xác minh vụ nhóm thanh niên cầm hung khí đánh nhau gần Khu công nghiệp Sóng Thần

Trần Duy Khánh
20/04/2026 11:35 GMT+7

Nhóm thanh niên mang hung khí rượt đuổi, đánh nhau giữa đường vào giờ tan ca gần Khu công nghiệp Sóng Thần (TP.HCM), gây náo loạn khu vực.

Ngày 20.4, Công an phường Dĩ An (TP.HCM) phối hợp Công an Đồn Khu công nghiệp Sóng Thần và các đơn vị nghiệp vụ liên quan xác minh, làm rõ vụ nhóm thanh niên cầm hung khí rượt đuổi, đánh nhau trên đường.

Nhóm thanh niên cầm hung khí đánh nhau gần Khu công nghiệp Sóng Thần

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một nhóm thanh niên mang theo hung khí truy đuổi nhau giữa đường, thời điểm có đông công nhân tan ca.

Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra khoảng hơn 17 giờ ngày 18.4, gần vòng xoay Chutex, Khu công nghiệp Sóng Thần (phường Dĩ An). Hình ảnh từ clip cho thấy hai nam thanh niên đi xe máy, một người cầm nón bảo hiểm, người còn lại cầm vật nhọn dài khoảng 50 cm, nghi là dao.

Camera ghi lại cảnh nhóm thanh niên cầm hung khí đánh nhau

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Khi tiếp cận, hai người này dùng nón bảo hiểm tấn công một thanh niên khác đang cầm gậy. Sau đó, cả hai lên xe rời đi, tuy nhiên người cầm gậy vẫn tiếp tục rượt đuổi.

Vụ việc khiến giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng, nhiều công nhân chứng kiến tỏ ra hoảng sợ.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an phường Dĩ An phối hợp Công an Đồn Khu công nghiệp Sóng Thần cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM vào cuộc xác minh, mời những người liên quan lên làm việc.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Công an xử lý nhóm người dùng hung khí ẩu đả trên đường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM

Công an phường Tăng Nhơn Phú (TP.HCM) đã mời 3 người liên quan lên làm việc để làm rõ vụ ẩu đả có sử dụng hung khí xảy ra trên đường Tăng Nhơn Phú.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận