TP.HCM: Người đàn ông bị đâm tử vong sau cuộc nhậu với bạn gái

Ngày 11.4, Công an phường Thạnh Mỹ Tây phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM lấy lời khai đối với Ninh Tuyết Anh (44 tuổi, ở phường Thạnh Mỹ Tây) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Nạn nhân trong vụ án là anh V.H.T.L (49 tuổi, ở phường Rạch ông), bạn trai của Ninh Tuyết Anh.

Khu vực nơi xảy ra vụ việc ẢNH: CTV

Theo điều tra, trưa 9.4, Tuyết Anh cùng anh L. và 2 người bạn tổ chức ăn uống, có dùng bia rượu trước số 66 Nguyễn Ngọc Phương. Lúc này, giữa Tuyết Anh và bạn trai xảy ra mâu thuẫn thì được mọi người can ngăn.

Sau đó, Tuyết Anh bỏ về nhà, mang theo một con dao quay lại tìm bạn trai để giải quyết mâu thuẫn. Tại đây, Tuyết Anh thấy bạn trai đang nằm ở bờ kè nên dùng hung khí tấn công liên tiếp vào người khiến anh L. tử vong.

Nhận tin báo, lực lượng Công an TP.HCM nhanh chóng vào cuộc truy xét, bắt giữ Tuyết Anh. Bước đầu, cơ quan chức năng nghi vấn nguyên nhân xảy ra vụ án mạng là do mâu thuẫn tình cảm.

Hiện vụ người đàn ông bị bạn gái đâm tử vong đang được Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, làm rõ.