Thời sự

TP.HCM: Người đàn ông bị đâm tử vong sau cuộc nhậu với bạn gái

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
11/04/2026 20:19 GMT+7

Sau cuộc nhậu xảy ra cãi vã, người phụ nữ rời đi rồi quay lại với hung khí, đâm nhiều nhát khiến bạn trai tử vong tại TP.HCM.

Ngày 11.4, Công an phường Thạnh Mỹ Tây phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM lấy lời khai đối với Ninh Tuyết Anh (44 tuổi, ở phường Thạnh Mỹ Tây) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Nạn nhân trong vụ án là anh V.H.T.L (49 tuổi, ở phường Rạch ông), bạn trai của Ninh Tuyết Anh.

Theo điều tra, trưa 9.4, Tuyết Anh cùng anh L. và 2 người bạn tổ chức ăn uống, có dùng bia rượu trước số 66 Nguyễn Ngọc Phương. Lúc này, giữa Tuyết Anh và bạn trai xảy ra mâu thuẫn thì được mọi người can ngăn.

Sau đó, Tuyết Anh bỏ về nhà, mang theo một con dao quay lại tìm bạn trai để giải quyết mâu thuẫn. Tại đây, Tuyết Anh thấy bạn trai đang nằm ở bờ kè nên dùng hung khí tấn công liên tiếp vào người khiến anh L. tử vong

Nhận tin báo, lực lượng Công an TP.HCM nhanh chóng vào cuộc truy xét, bắt giữ Tuyết Anh. Bước đầu, cơ quan chức năng nghi vấn nguyên nhân xảy ra vụ án mạng là do mâu thuẫn tình cảm. 

Hiện vụ người đàn ông bị bạn gái đâm tử vong đang được Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, làm rõ.

Công an TP.HCM truy tìm người nước ngoài liên quan vụ giết người

Công an TP.HCM đang điều tra vụ án giết người, che giấu tội phạm xảy ra tại phường Diên Hồng và truy tìm Vương Văn Lượng (Wang Wen Liang, 19 tuổi, người Đài Loan, Trung Quốc) để phục vụ công tác điều tra.

