Công an TP.HCM truy tìm người nước ngoài liên quan vụ giết người

Ngày 6.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang điều tra vụ án giết người, che giấu tội phạm xảy ra tại một địa điểm trong hẻm đường Nguyễn Tri Phương (phường Diên Hồng), đồng thời truy tìm một nghi can là người nước ngoài có liên quan.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra ngày 29.3. Qua quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) xác định người có liên quan là Vương Văn Lượng (tức Wang Wen Liang, 19 tuổi, người Đài Loan, Trung Quốc).

Đặc điểm nhận dạng, Vương Văn Lượng cao khoảng 1,65 m, tóc hớt cao hai bên, trên hai tay và chân phải có nhiều hình xăm phủ kín.

Để phục vụ công tác điều tra, truy bắt, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã thông báo đến các cục nghiệp vụ Bộ Công an; công an, bộ đội biên phòng 33 tỉnh, thành; công an các phòng nghiệp vụ và 168 xã, phường, đặc khu thuộc TP.HCM để phối hợp truy tìm.

Phòng PC02 đề nghị, khi phát hiện người có đặc điểm như trên, các đơn vị kịp thời mời về trụ sở làm việc, đồng thời thông báo ngay cho Đội 3, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) địa chỉ 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM, hoặc liên hệ số điện thoại 0918.209.038 gặp điều tra viên Nguyễn Chí Thanh để tiếp nhận, xử lý theo quy định.