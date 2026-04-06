Công an TP.HCM bắt 'siêu' trộm lấy hàng chục điện thoại trong 2 ngày

Ngày 6.4, Công an phường Chánh Hưng (quận 8 cũ) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã bắt giữ Huỳnh Vũ Linh (36 tuổi, quê Vĩnh Long) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Công an bắt giữ Huỳnh Vũ Linh (36 tuổi, quê Vĩnh Long) cùng tang vật ẢNH: CACC

Trước đó, trong ngày 5.4, có 5 người dân đến công an trình báo bị mất trộm tài sản. Các vụ việc được xác định xảy ra ngày 3 - 4.4 tại nhiều căn nhà, phòng trọ trên đường Dương Bá Trạc và khu vực lân cận.

Theo trình báo, tổng tài sản bị mất gồm 7 điện thoại di động các loại, 1 đồng hồ thông minh và khoảng 1,8 triệu đồng tiền mặt.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Chánh Hưng phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM nhanh chóng truy xét. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ nghi phạm Huỳnh Vũ Linh (36 tuổi, quê Vĩnh Long). Tang vật thu giữ gồm 11 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay, 2 đồng hồ, tiền mặt.

Camera ghi lại cảnh Huỳnh Vũ Linh đột nhập nhà dân gây ra hàng loạt các vụ trộm ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Bước đầu, Linh khai nhận đã thực hiện 4 vụ trộm nói trên trong các ngày 3 và 4.4 tại địa bàn phường Chánh Hưng. Mở rộng điều tra, nghi phạm còn khai trong ngày 3.4 đã đột nhập thêm 3 căn nhà khác trên đường Nguyễn Văn Linh (không nhớ rõ địa chỉ), lấy trộm nhiều tài sản gồm 6 điện thoại di động, 1 đồng hồ và 1 máy tính xách tay.

Hiện Công an phường Chánh Hưng đang mở rộng điều tra, xử lý theo quy định.