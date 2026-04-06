Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Công an TP.HCM bắt 'siêu' trộm lấy hàng chục điện thoại trong 2 ngày

Trần Duy Khánh
06/04/2026 10:24 GMT+7

Công an TP.HCM nhanh chóng truy xét, bắt giữ nghi phạm gây ra nhiều vụ trộm trong thời gian ngắn, thu giữ hàng chục điện thoại cùng các tài sản khác như đồng hồ, máy tính.

Ngày 6.4, Công an phường Chánh Hưng (quận 8 cũ) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã bắt giữ Huỳnh Vũ Linh (36 tuổi, quê Vĩnh Long) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

- Ảnh 1.

Công an bắt giữ Huỳnh Vũ Linh (36 tuổi, quê Vĩnh Long) cùng tang vật

ẢNH: CACC

Trước đó, trong ngày 5.4, có 5 người dân đến công an trình báo bị mất trộm tài sản. Các vụ việc được xác định xảy ra ngày 3 - 4.4 tại nhiều căn nhà, phòng trọ trên đường Dương Bá Trạc và khu vực lân cận.

Theo trình báo, tổng tài sản bị mất gồm 7 điện thoại di động các loại, 1 đồng hồ thông minh và khoảng 1,8 triệu đồng tiền mặt.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Chánh Hưng phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM nhanh chóng truy xét. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ nghi phạm Huỳnh Vũ Linh (36 tuổi, quê Vĩnh Long). Tang vật thu giữ gồm 11 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay, 2 đồng hồ, tiền mặt.

- Ảnh 2.

Camera ghi lại cảnh Huỳnh Vũ Linh đột nhập nhà dân gây ra hàng loạt các vụ trộm

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Bước đầu, Linh khai nhận đã thực hiện 4 vụ trộm nói trên trong các ngày 3 và 4.4 tại địa bàn phường Chánh Hưng. Mở rộng điều tra, nghi phạm còn khai trong ngày 3.4 đã đột nhập thêm 3 căn nhà khác trên đường Nguyễn Văn Linh (không nhớ rõ địa chỉ), lấy trộm nhiều tài sản gồm 6 điện thoại di động, 1 đồng hồ và 1 máy tính xách tay.

Hiện Công an phường Chánh Hưng đang mở rộng điều tra, xử lý theo quy định.

Tin liên quan

Trộm xe trước trường đại học, 'siêu trộm' đụng tổ tuần tra

Trộm xe trước trường đại học, 'siêu trộm' đụng tổ tuần tra

Lợi dụng sơ hở của sinh viên khi để xe trước cổng trường, nam thanh niên quê tỉnh Đắk Lắk mang theo đoản tự chế phá khóa, trộm hàng loạt xe máy ở TP.Đà Nẵng.

Khám phá thêm chủ đề

Công An TP.HCM trộm điện thoại Trộm cắp tài sản
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận