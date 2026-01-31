Trộm xe trước trường đại học, 'siêu trộm' đụng tổ tuần tra

Ngày 31.1, Công an P.Hòa Cường (TP.Đà Nẵng) cho biết vừa bắt giữ Hồ Văn Tàu (21 tuổi, ở Đắk Lắk), nghi phạm gây ra hàng loạt vụ trộm xe máy trên địa bàn thành phố.

Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 27.1, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực vỉa hè trước Trường đại học Đông Á (đường Xô Viết Nghệ Tĩnh), tổ tuần tra Công an P.Hòa Cường phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn.

Qua theo dõi, lực lượng công an phát hiện nghi phạm dùng đoản tự chế bẻ khóa xe máy nên nhanh chóng khống chế, bắt giữ và đưa về trụ sở làm việc.

Tại hiện trường, công an thu giữ 1 xe máy cùng nhiều dụng cụ chuyên dùng để bẻ khóa như đoản kim loại, chìa khóa mài cạnh, khóa mở từ và một số giấy tờ xe.

Hồ Văn Tàu đã thực hiện hàng loạt vụ trộm xe máy trên địa bàn TP.Đà Nẵng ẢNH: Đ.X

Mặc dù nghi phạm che giấu hành vi tinh vi, thường xuyên thay đổi biển số và nơi cất giấu tang vật, song Công an P.Hòa Cường đã kiên trì rà soát, lần theo các dấu vết để mở rộng điều tra.

Qua đấu tranh, Hồ Văn Tàu khai nhận ngoài vụ trộm cắp nêu trên còn thực hiện thêm 2 vụ trộm xe máy khác (tang vật đã được thu hồi) và đặc biệt thừa nhận đã gây ra thêm 9 vụ trộm cắp xe máy khác trên địa bàn TP.Đà Nẵng.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của nghi phạm này, lực lượng công an tiếp tục thu giữ nhiều biển kiểm soát, giấy đăng ký xe, phụ tùng xe máy và 1 xe máy nghi vấn có nguồn gốc do phạm tội mà có.

Hiện Công an P.Hòa Cường đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để xử lý nghiêm siêu trộm thực hiện hàng loạt vụ trộm xe máy trên địa bàn TP.Đà Nẵng.

