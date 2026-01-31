Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Trộm xe trước trường đại học, 'siêu trộm' đụng tổ tuần tra

Huy Đạt
Huy Đạt
31/01/2026 14:23 GMT+7

Lợi dụng sơ hở của sinh viên khi để xe trước cổng trường, nam thanh niên quê tỉnh Đắk Lắk mang theo đoản tự chế phá khóa, trộm hàng loạt xe máy ở TP.Đà Nẵng.

Ngày 31.1, Công an P.Hòa Cường (TP.Đà Nẵng) cho biết vừa bắt giữ Hồ Văn Tàu (21 tuổi, ở Đắk Lắk), nghi phạm gây ra hàng loạt vụ trộm xe máy trên địa bàn thành phố.

Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 27.1, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực vỉa hè trước Trường đại học Đông Á (đường Xô Viết Nghệ Tĩnh), tổ tuần tra Công an P.Hòa Cường phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn.

Qua theo dõi, lực lượng công an phát hiện nghi phạm dùng đoản tự chế bẻ khóa xe máy nên nhanh chóng khống chế, bắt giữ và đưa về trụ sở làm việc.

Tại hiện trường, công an thu giữ 1 xe máy cùng nhiều dụng cụ chuyên dùng để bẻ khóa như đoản kim loại, chìa khóa mài cạnh, khóa mở từ và một số giấy tờ xe.

- Ảnh 1.

Hồ Văn Tàu đã thực hiện hàng loạt vụ trộm xe máy trên địa bàn TP.Đà Nẵng

ẢNH: Đ.X

Mặc dù nghi phạm che giấu hành vi tinh vi, thường xuyên thay đổi biển số và nơi cất giấu tang vật, song Công an P.Hòa Cường đã kiên trì rà soát, lần theo các dấu vết để mở rộng điều tra.

Qua đấu tranh, Hồ Văn Tàu khai nhận ngoài vụ trộm cắp nêu trên còn thực hiện thêm 2 vụ trộm xe máy khác (tang vật đã được thu hồi) và đặc biệt thừa nhận đã gây ra thêm 9 vụ trộm cắp xe máy khác trên địa bàn TP.Đà Nẵng.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của nghi phạm này, lực lượng công an tiếp tục thu giữ nhiều biển kiểm soát, giấy đăng ký xe, phụ tùng xe máy và 1 xe máy nghi vấn có nguồn gốc do phạm tội mà có.

Hiện Công an P.Hòa Cường đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để xử lý nghiêm siêu trộm thực hiện hàng loạt vụ trộm xe máy trên địa bàn TP.Đà Nẵng.

Tin liên quan

Nhóm nghi phạm nhỏ tuổi, bỏ học gây 9 vụ trộm xe máy trong nửa tháng

Nhóm nghi phạm nhỏ tuổi, bỏ học gây 9 vụ trộm xe máy trong nửa tháng

Chỉ trong vòng nửa tháng, một nhóm 7 nghi phạm bỏ học, dưới 18 tuổi, lang thang khắp TP.Đà Nẵng thực hiện liên tiếp 9 vụ trộm cắp xe máy.

Khám phá thêm chủ đề

trộm xe siêu trộm trộm xe máy Đà Nẵng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận