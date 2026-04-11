TP.HCM: Giả vờ chuộc đồ, thanh niên giật 2 điện thoại tẩu thoát

Trần Duy Khánh
11/04/2026 17:35 GMT+7

Vờ chuộc tài sản rồi giật 2 điện thoại di động tại tiệm cầm đồ, nam thanh niên bị Công an phường Hòa Hưng (TP.HCM) truy xét, bắt giữ nhanh chóng.

Ngày 11.4, thông tin từ Công an phường Hòa Hưng (TP.HCM) cho biết, đơn vị đã làm rõ vụ cướp giật tài sản xảy ra tại tiệm cầm đồ trên đường Cách Mạng Tháng Tám, thu hồi 2 điện thoại di động giá trị lớn chỉ sau chưa đầy 24 giờ. Danh tính nghi can hiện chưa được cơ quan chức năng cung cấp.

Tp . Hcm: Thanh niên Giả vờ chuộc đồ cướp giật tài sản tại tiệm cầm đồ - Ảnh 1.

Công an phường Hòa Hưng bắt nam thanh niên giật 2 điện thoại tại tiệm cầm đồ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 5 ngày 8.4, chị H.N.N.T (nhân viên tiệm cầm đồ) tiếp một thanh niên tóc vàng, mặc áo thun đen đến làm thủ tục chuộc tài sản.

Người này yêu cầu chuộc 2 điện thoại gồm iPhone 15 Pro và iPhone 16 Pro Max do một người tên N.T.H (22 tuổi) đứng tên cầm cố trước đó. Lợi dụng lúc chị T. đưa điện thoại để kiểm tra, thanh niên này bất ngờ cầm cả 2 máy rồi bỏ chạy ra hướng đường Cách Mạng Tháng Tám.

Tp . Hcm: Thanh niên Giả vờ chuộc đồ cướp giật tài sản tại tiệm cầm đồ - Ảnh 2.

Camera ghi lại cảnh thanh niên giả vờ chuộc rồi giật 2 điện thoại tẩu thoát

Tiếp nhận tin báo lúc 16 giờ cùng ngày, Công an phường Hòa Hưng nhanh chóng vào cuộc, phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM truy xét đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định được lai lịch, nơi lẩn trốn của nghi can và tiến hành mời về trụ sở làm việc ngày 9.4, chưa đầy 24 giờ sau khi vụ việc xảy ra.

Tại cơ quan công an, trước các tài liệu, chứng cứ thu thập được, nghi can đã thừa nhận hành vi cướp giật tài sản. Tang vật gồm 2 điện thoại iPhone đã được thu hồi.

Công an phường Hòa Hưng đang củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.

