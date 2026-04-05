Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bắt khẩn cấp thanh niên đánh 2 người nhập viện sau va chạm giao thông ở TP.HCM

Trần Duy Khánh - Ngọc Lê
05/04/2026 19:46 GMT+7

Công an TP.HCM bắt khẩn cấp Nguyễn Khắc Phi để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng, liên quan vụ đánh 2 người nhập viện sau va chạm giao thông ở phường Dĩ An (TP.HCM).

Chiều 5.4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã bắt khẩn cấp Nguyễn Khắc Phi (27 tuổi, ở phường Đông Hòa, TP.HCM) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng, liên quan vụ đánh 2 người nhập viện sau va chạm giao thông xảy ra trên địa bàn phường Dĩ An.

Công an TP.HCM bắt khẩn cấp người đánh 2 người nhập viện sau va chạm giao thông - Ảnh 1.

Công an làm việc với Nguyễn Khắc Phi (27 tuổi, ở phường Đông Hòa)

ẢNH: CACC

Trước đó, Công an phường Dĩ An tiếp nhận tin báo của người dân về vụ đánh nhau gây mất an ninh trật tự tại khu vực thuộc khu phố Bình Đường 1 (hẻm bên hông một công ty giày da).

Theo xác minh ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 4.4, Nguyễn Khắc Phi điều khiển xe máy kiểu dáng Exciter biển số 59Z2-108.xx xảy ra va chạm với xe máy kiểu dáng Cub biển số 67AH-050.xx do Hồ Văn Bảo (30 tuổi, quê Nghệ An) cầm lái.

Sau va chạm, hai bên xảy ra cự cãi rồi xô xát. Lúc này, anh Nguyễn Văn Quang (34 tuổi, quê Gia Lai), là người đi đường, thấy vụ việc nên vào can ngăn. Tuy nhiên, Phi không những không nghe theo mà còn chửi bới, dùng tay chân đánh anh Quang gây thương tích.

Va quẹt xe giờ tan ca, nam thanh niên đánh luôn cả người can ngăn

Không dừng lại, Phi tiếp tục hành hung anh Bảo khiến cả hai nạn nhân bị thương, phải nhập viện điều trị.

Vụ xô xát xảy ra vào thời điểm công nhân tan ca, khiến nhiều người dân và người đi đường hiếu kỳ tụ tập theo dõi, gây mất trật tự khu vực.

Nhận tin báo, Công an phường Dĩ An nhanh chóng có mặt tại hiện trường, thu giữ 2 xe máy, đưa các bên liên quan về trụ sở làm việc.

Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận