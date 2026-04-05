Bắt khẩn cấp thanh niên đánh 2 người nhập viện sau va chạm giao thông ở TP.HCM

Chiều 5.4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã bắt khẩn cấp Nguyễn Khắc Phi (27 tuổi, ở phường Đông Hòa, TP.HCM) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng, liên quan vụ đánh 2 người nhập viện sau va chạm giao thông xảy ra trên địa bàn phường Dĩ An.

Trước đó, Công an phường Dĩ An tiếp nhận tin báo của người dân về vụ đánh nhau gây mất an ninh trật tự tại khu vực thuộc khu phố Bình Đường 1 (hẻm bên hông một công ty giày da).

Theo xác minh ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 4.4, Nguyễn Khắc Phi điều khiển xe máy kiểu dáng Exciter biển số 59Z2-108.xx xảy ra va chạm với xe máy kiểu dáng Cub biển số 67AH-050.xx do Hồ Văn Bảo (30 tuổi, quê Nghệ An) cầm lái.

Sau va chạm, hai bên xảy ra cự cãi rồi xô xát. Lúc này, anh Nguyễn Văn Quang (34 tuổi, quê Gia Lai), là người đi đường, thấy vụ việc nên vào can ngăn. Tuy nhiên, Phi không những không nghe theo mà còn chửi bới, dùng tay chân đánh anh Quang gây thương tích.

Va quẹt xe giờ tan ca, nam thanh niên đánh luôn cả người can ngăn

Không dừng lại, Phi tiếp tục hành hung anh Bảo khiến cả hai nạn nhân bị thương, phải nhập viện điều trị.

Vụ xô xát xảy ra vào thời điểm công nhân tan ca, khiến nhiều người dân và người đi đường hiếu kỳ tụ tập theo dõi, gây mất trật tự khu vực.

Nhận tin báo, Công an phường Dĩ An nhanh chóng có mặt tại hiện trường, thu giữ 2 xe máy, đưa các bên liên quan về trụ sở làm việc.

Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.