TP.HCM: Xông vào quán ăn hành hung khiến một người nhập viện

Trần Duy Khánh
26/03/2026 13:38 GMT+7

Đang ngồi ăn trong quán cơm ở TP.HCM, nam thanh niên bất ngờ bị một người đàn ông dùng nón bảo hiểm hành hung, đánh liên tiếp vào đầu khiến nạn nhân bị thương phải nhập viện.

Ngày 26.3, Công an phường Phú Định (TP.HCM) cho biết đang phối hợp với các đơn vị chức năng mời những người có liên quan lên làm việc, nhằm làm rõ vụ một nam thanh niên bị hành hung trong quán cơm trên địa bàn.

Nam thanh niên bị đánh liên tiếp bằng nón bảo hiểm

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên đang ngồi ăn thì bất ngờ bị một người đàn ông dùng nón bảo hiểm đánh liên tiếp vào đầu, gây bức xúc dư luận.

Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra vào ngày 19.3 tại một quán ăn trên đường Phạm Đức Sơn (phường Phú Định). Thời điểm này, khi nam thanh niên đang dùng bữa, hai phụ nữ cùng một người đàn ông đi đến và xảy ra tranh cãi, được cho là liên quan đến việc đậu xe.

Trong lúc lời qua tiếng lại, người đàn ông bất ngờ cầm nón bảo hiểm hành hung, đánh nhiều lần vào vùng đầu nạn nhân. Bị đánh bất ngờ, nam thanh niên chỉ kịp ôm đầu chống đỡ, chiếc điện thoại trên tay cũng bị đánh rơi xuống đất.

Hậu quả, nạn nhân bị thương và phải nhập viện điều trị. Sau đó, người này đã đến cơ quan công an trình báo vụ việc.

Công an phường Phú Định cho biết đã tiếp nhận thông tin, tiến hành xác minh và mời các cá nhân liên quan lên làm việc. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Công an khởi tố 2 người rượt đuổi, kẹp cổ tài xế ô tô ở TP.HCM

Công an TP.HCM khởi tố hai người đàn ông rượt đuổi, kẹp cổ tài xế ô tô 7 chỗ giữa đường Phan Xích Long (TP.HCM), gây náo loạn khu vực.

