Công an vào cuộc vụ người đàn ông hành hung phụ nữ ở Quy Nhơn

Ngày 20.4, Công an phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) cho biết đang xác minh đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông hành hung phụ nữ ở Quy Nhơn lan truyền trên mạng xã hội.

Trước đó, mạng xã hội Facebook xuất hiện clip ghi lại cảnh người đàn ông chặn đường, hành hung một phụ nữ ở Quy Nhơn, gây bức xúc dư luận.

Đoạn clip ghi lại tình huống người đàn ông hành hung phụ nữ ở Quy Nhơn ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo nội dung clip, khoảng 17 giờ 30 ngày 19.4, khi người phụ nữ đang di chuyển trên đường thì bị một người đàn ông điều khiển xe máy, không đội mũ bảo hiểm, chặn lại. Khi nạn nhân dừng xe, người này tiến đến, dùng dép đánh tới tấp vào vùng mặt và đầu.

Chưa dừng lại, người đàn ông còn túm tóc, kéo đầu nạn nhân xuống rồi lên gối. Bị tấn công bất ngờ, người phụ nữ chống trả và kêu cứu. Sự việc chỉ dừng lại khi nạn nhân ngã xuống đường.

Khu vực xảy ra vụ việc người đàn ông hành hung phụ nữ ở Quy Nhơn ẢNH: ĐỨC NHẬT

Đoạn video sau khi xuất hiện trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nhiều ý kiến bày tỏ bức xúc trước hành vi bạo lực của người đàn ông.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ hành hung phụ nữ ở Quy Nhơn để xử lý theo quy định pháp luật.