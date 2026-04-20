Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Công an vào cuộc vụ người đàn ông hành hung phụ nữ ở Quy Nhơn

Đức Nhật
20/04/2026 11:01 GMT+7

Công an đang vào cuộc xác minh clip ghi lại cảnh người đàn ông hành hung phụ nữ tại Quy Nhơn lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận.

Ngày 20.4, Công an phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) cho biết đang xác minh đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông hành hung phụ nữ ở Quy Nhơn lan truyền trên mạng xã hội.

Trước đó, mạng xã hội Facebook xuất hiện clip ghi lại cảnh người đàn ông chặn đường, hành hung một phụ nữ ở Quy Nhơn, gây bức xúc dư luận.

Đoạn clip ghi lại tình huống người đàn ông hành hung phụ nữ ở Quy Nhơn

Theo nội dung clip, khoảng 17 giờ 30 ngày 19.4, khi người phụ nữ đang di chuyển trên đường thì bị một người đàn ông điều khiển xe máy, không đội mũ bảo hiểm, chặn lại. Khi nạn nhân dừng xe, người này tiến đến, dùng dép đánh tới tấp vào vùng mặt và đầu.

Chưa dừng lại, người đàn ông còn túm tóc, kéo đầu nạn nhân xuống rồi lên gối. Bị tấn công bất ngờ, người phụ nữ chống trả và kêu cứu. Sự việc chỉ dừng lại khi nạn nhân ngã xuống đường.

Khu vực xảy ra vụ việc người đàn ông hành hung phụ nữ ở Quy Nhơn

Đoạn video sau khi xuất hiện trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nhiều ý kiến bày tỏ bức xúc trước hành vi bạo lực của người đàn ông.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ hành hung phụ nữ ở Quy Nhơn để xử lý theo quy định pháp luật.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận