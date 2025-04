Nghiêm trị hành vi bạo lực sau mâu thuẫn giao thông

Như Thanh Niên thông tin, ngày 1.4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã phối hợp Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ Nguyễn Tiến Hải (40 tuổi, ở Nghệ An) là tài xế điều khiển ô tô chạy lấn làn và dùng gậy đánh người đi xe máy ở P.Tân Đông Hiệp (TP.Dĩ An, Bình Dương).

Hải dùng gậy bóng chày đánh người đi xe máy ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trước đó, sáng 31.3, anh N.L.Q chở con đi học bằng xe máy trên đường trong khu dân cư ở KP.Đông Thành (P.Tân Đông Hiệp) thì gặp Nguyễn Tiến Hải điều khiển ô tô rẽ trái, lấn gần hết làn đường ở chiều ngược lại. Bức xúc về việc chạy xe của Hải, anh Q. lên tiếng phản ứng thì Hải dừng xe, lấy gậy bóng chày đánh tới tấp vào người anh Q. Thấy bố bị người lạ đánh, con anh Q. hoảng sợ, chạy vào lề đường lánh nạn.

Toàn bộ vụ việc được camera nhà dân ghi lại. Clip về vụ việc được đăng tải trên mạng xã hội vào chiều cùng ngày. Công an P.Tân Đông Hiệp cũng như Công an tỉnh Bình Dương đã vào cuộc, xác định được biển số ô tô mà Hải điều khiển. Qua điều tra, công an xác định Hải từ Hà Nội vào Bình Dương đi đám cưới, sau khi xảy ra sự việc liền nhanh chóng chạy xe về quê Nghệ An.

Hành vi không thể dung thứ

Phản hồi thông tin trên, bạn đọc (BĐ) Thanh Niên bức xúc, lên án hành vi của tài xế ô tô. "Việc đánh người đã là sai trái, đằng này đối tượng lại ra tay với một người đang chở theo trẻ nhỏ, điều này cho thấy sự vô nhân tính và rất coi thường pháp luật. Hành động bạo lực này không chỉ gây tổn hại về thể chất mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần của cả người lớn và đứa trẻ. Đây là hành vi đáng lên án mạnh mẽ và cần bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật để răn đe những trường hợp tương tự, đồng thời bảo vệ sự an toàn cho cộng đồng", BĐ Dương Hà nêu quan điểm.

Tương tự, BĐ Ngọc Nhân ý kiến: "Không thể dung thứ cho hành vi bạo lực này. Pháp luật cần phải được thực thi nghiêm minh để trừng trị những hành vi như thế. Chúng tôi kỳ vọng sự vào cuộc nhanh chóng và quyết liệt của cơ quan chức năng để đảm bảo công lý và răn đe những kẻ có hành vi tương tự".

Còn BĐ Phương Thảo viết: "Chứng kiến những hình ảnh trong clip, tôi không khỏi phẫn nộ trước hành vi thiếu ý thức và cực kỳ nguy hiểm của tài xế ô tô. Không thể hiểu nổi người này có thể hành xử một cách hung hăng, bất chấp luật giao thông và sự an toàn của người khác như vậy".

"Vấn đề văn hóa giao thông ở VN vẫn còn tồn tại nhiều bất cập, từ ý thức chấp hành luật lệ giao thông kém, tình trạng chen lấn, vượt ẩu, đến thái độ thiếu kiềm chế và hung hăng khi xảy ra va chạm. Không biết đến bao giờ chúng ta mới có thể cải thiện được tình hình này và chấm dứt những cảnh tượng đáng buồn như trong vụ việc trên", BĐ Vũ Ánh ý kiến.

Cần xử lý nghiêm

Để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và răn đe hiệu quả những hành vi tương tự, BĐ An Khuê đề nghị cơ quan chức năng có biện pháp xử lý thích đáng đối với đối tượng gây ra vụ việc. "Việc xử lý nghiêm khắc không chỉ là sự trừng phạt với hành vi sai trái mà còn là lời cảnh tỉnh đắt giá cho những ai có ý định sử dụng bạo lực. Chúng ta không cho phép những hành vi bạo lực như thế này tiếp tục tồn tại, đe dọa sự an toàn và ổn định của cộng đồng", BĐ này ý kiến thêm.

Cùng quan điểm, BĐ Hoa Pham viết: "Cần thiết phải khởi tố vụ án hình sự và áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc nhất theo quy định. Việc này không chỉ trừng trị đích đáng hành vi sai trái mà còn góp phần xây dựng một xã hội an toàn và văn minh".

"Đi sai còn dùng hung khí tấn công người khác, hành vi coi thường pháp luật này cần bị xử lý nghiêm", BĐ Nguyễn Như thẳng thắn.