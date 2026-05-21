Hàng loạt người đại diện pháp luật doanh nghiệp bị cảnh báo hoãn xuất cảnh

Thanh Xuân
21/05/2026 12:00 GMT+7

Thuế TP.HCM vừa công bố thông báo sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện pháp luật khi công ty còn nợ thuế, trong đó có nhiều công ty bất động sản.

Thuế TP.HCM ra thông báo sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện pháp luật Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh Địa ốc T&T Land đối với ông Nguyễn Anh Tuấn do công ty hiện nợ thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp hơn 14,7 triệu đồng. Tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Lê Văn Cường, người đại diện pháp luật Công ty CP Đầu tư Kinh doanh bất động sản Hoàng Sơn do công ty còn nợ thuế gần 9,2 triệu đồng. Tương tự, Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Hồng Nam nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp 1,5 triệu đồng và cơ quan thuế ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Nguyễn Thượng Hiền là đại diện pháp luật của công ty.

Tạm hoãn xuất cảnh hàng loạt người đại diện pháp luật doanh nghiệp - Ảnh 1.

Nhiều doanh nghiệp nợ thuế, tiền phạt dễ bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh

ẢNH: NGỌC THẮNG

Ngoài ra, cơ quan thuế còn công bố thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Nguyễn Văn Liêm - người đại diện pháp luật Công ty cổ phần Tập Đoàn TNL khi công ty nợ thuế 3,58 triệu đồng; bà Đỗ Thị Bích Loan - đại diện pháp luật Công ty cổ phần Lotus Capital Land khi công ty còn nợ số thuế 9,58 triệu đồng; Công Ty TNHH Đầu tư Kinh doanh thương mại dịch vụ Sunny còn nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp là 2,25 triệu đồng nên cơ quan thuế sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Nguyễn Xuân Hoàn…

Sau 30 ngày kể từ ngày cơ quan thuế ban hành thông báo, các công ty chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì cơ quan quản lý thuế sẽ thực hiện áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh theo quy định đối với người đại diện theo pháp luật.

Tạm hoãn xuất cảnh doanh nghiệp 'ma' nợ thuế trên 1 triệu đồng?

Đề xuất ngưỡng nợ thuế bị tạm hoãn xuất cảnh đối với trường hợp người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký từ 1 triệu đồng trở lên gây nhiều tranh cãi.

