Bỗng dưng nợ thuế - cần làm ngay việc này

Nợ thuế gần 30 triệu đồng vì đứng tên hợp đồng

Ngày 12.5 vừa qua, chị Nguyễn Minh Hiền (35 tuổi), chuyên gia truyền thông, marketing thở phào khi vừa "được đóng" hơn 28 triệu nợ thuế chỉ vì sự thiếu hiểu biết trong quá khứ.

"Chưa bao giờ được đi đóng tiền mà tôi vui như vậy. Nhiều năm trước đó, do thiếu hiểu biết về thuế nên tôi vô tư đứng tên hợp đồng cho nghệ sĩ", chị Minh Hiền nhớ lại.

Chị Hiền phát hiện bản thân nợ thuế vào cuối 2024, khi cài đặt và kiểm tra thông tin tại eTax mobile - ứng dụng thuế điện tử, có các nhóm chức năng chính là: nộp thuế, tra cứu nghĩa vụ thuế, tra cứu thông báo thuế…

Theo chị Hiền, khoản nợ thuế bắt nguồn từ nhiều năm trước, khi đảm nhận công việc quản lý nghệ sĩ, agency. Chị là người đứng tên hợp đồng thay một số KOL, KOC, nghệ sĩ. Trong hợp đồng, các nhãn hàng đã hoàn tất nghĩa vụ thuế với nhà nước. Tuy nhiên thông tin trên hợp đồng, số tài khoản… đều ghi tên chị, dù số tiền này sẽ thanh toán lại với nghệ sĩ.

"Tôi mất gần 2 năm để được đóng số tiền này vì liên quan đến nhiều giấy tờ, chứng từ thuế. Việc xin chứng từ khó khăn vì đã quá lâu rồi, có người đã nghỉ việc, có công ty đã phá sản…Tôi thuê dịch vụ cũng không giải quyết được. Có lúc, tôi mệt quá không muốn làm gì nữa", chị nhớ lại.

Mới đây, nhờ sự giúp đỡ của bạn bè, chị vào trang eTax mobile thực hiện và nộp được số tiền nợ thuế. "Nợ thuế gần 30 triệu đồng tôi tự bỏ ra nộp, sự việc xảy ra quá lâu, tôi không nhờ công ty hay phía nghệ sĩ hỗ trợ. Tôi xem số tiền này là bài học quý với mình", Minh Hiền trải lòng.

Không biết nợ thuế cho đến khi vào eTax mobile kiểm tra

Câu chuyện nợ thuế của chị Nguyễn Hương Ngân (37 tuổi, phường Phúc Lợi, Hà Nội) lại xuất phát từ sự chủ quan. Mới đây, chị phát hiện nợ thuế 285.000 đồng từ năm 2021 khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân trên eTax mobile.

"Năm đó, ngoài công việc chính tôi có làm ngoài để thêm thu nhập. Khoản thuế đó chỉ 285.000 đồng từ công việc ngoài, nhưng tiền phạt quyết toán thuế chậm có thể ở mức cao nhất là hơn 5 triệu đồng. Tôi không biết cho đến khi vào eTax mobile kiểm tra và cán bộ thuế thông báo", chị Hương Ngân nói.

Theo chị Ngân, trường hợp bỗng dưng nợ thuế của chị khá phổ biến do chủ quan, thiếu kiến thức về thuế. Nhiều bạn bè chị cũng rơi vào trường hợp tương tự và chỉ biết nợ thuế khi kiểm tra eTax mobile làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân. May mắn chị được cán bộ thuế hỗ trợ, nên mức phạt chỉ dừng ở vài trăm ngàn thay vì hơn 5 triệu đồng như ban đầu.

Từ câu chuyện của mình, chị muốn nhắn nhủ mọi người không được chủ quan, phải tìm hiểu kỹ về thuế đặc biệt là không cho bất kỳ ai mượn thông tin căn cước công dân để làm quyết toán thuế, đăng ký giấy phép kinh doanh…

"Bạn có thể kiểm tra quyết toán thuế hằng năm trên eTax mobile để biết mình được hoàn thuế hay phải nộp thêm thuế và cụ thể số tiền bao nhiêu", chị Ngân chia sẻ.

Một cán bộ thuế ở tỉnh Nghệ An cho biết từ khi có eTax mobile, người dân có thể sử dụng và tra cứu nghĩa vụ thuế, thông tin quyết toán thuế trên đó.

Với trường hợp người bị lấy thông tin căn cước công dân làm quyết toán thuế sẽ vướng nhiều rủi ro: phải nộp thêm thuế thu nhập cá nhân, bị truy thu hoặc tính chậm nộp nếu cơ quan thuế xác định còn nghĩa vụ thuế, hoặc không được hoàn thuế thu nhập cá nhân do dữ liệu bị lệch.

"Khi phát hiện bị phát sinh nợ thuế cần liên hệ cơ quan thuế quản lý trực tiếp, làm bản cam kết không làm việc tại công ty đó, không thực hiện đăng ký kinh doanh kèm theo căn cước công dân bản sao đề nghị cơ quan thuế xử lý", cán bộ thuế chia sẻ.

Luật sư Trần Văn Giới (Công ty luật TNHH Classical Liberal) cảnh báo việc cho người khác mượn thông tin cá nhân để đăng ký kinh doanh, ký các tài liệu, hợp đồng hoặc cung cấp căn cước công dân để "hỗ trợ thủ tục" có thể đối mặt với nhiều rủi ro về pháp lý và tài chính.

Theo luật sư, bên cạnh việc "bỗng dưng" mang nợ thuế, truy thu thuế hoặc bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế, rủi ro lớn nhất là phải chịu trách nhiệm hình sự khi người nhờ các bạn đứng tên đăng ký kinh doanh và thông qua việc này để thực hiện hành vi phạm tội.

Luật sư Giới khuyến cáo không chia sẻ tùy tiện thông tin cá nhân của mình, đặc biệt không cho người khác mượn căn cước công dân, số định danh, không ký dùm các loại hợp đồng, giấy tờ, tài liệu mà không rõ nội dung.