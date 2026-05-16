Mất trắng hơn 200 triệu đồng vì sập bẫy lừa đặt bàn buffet online giá rẻ

Nhiều người sập bẫy fanpage giả mạo

Chị T.T.T (35 tuổi, ngụ phường Bình Lợi Trung, TP.HCM), cho biết: "Cuối tháng 4, tôi lên mạng xã hội để tìm trang Buffet Poseidon đặt bàn cho gia đình. Khi thấy fanpage tên "Buffet Poseidon TP.HCM" chạy quảng cáo giảm giá, tôi nghĩ là trang chính thức nên liên hệ và được yêu cầu chuyển 50% tiền cọc để được ưu đãi 10% trên hóa đơn. Sau đó, họ gửi thông tin nhận tiền là Công ty TNHH Techique B Khoa Jutos nên tôi tin rằng đây là doanh nghiệp chủ quản của quán buffet này và thực hiện chuyển hơn 3 triệu đồng".

Theo chị T. dù đã chuyển khoản thành công nhưng fanpage vẫn báo chưa nhận được tiền, do lỗi cú pháp và thúc giục tiếp tục chuyển tiền giữ bàn. Sau đó, chị T. chuyển khoản một lần nữa nhưng cũng gặp lỗi tương tự, dù giao dịch đã thành công. "Lúc này, họ gửi cho tôi thông tin, hình ảnh của một người được cho là kế toán để liên hệ nhận lại tiền nhưng do chiều tối, không kiểm tra tin nhắn nên không thấy. Đến hôm sau, tôi không thấy ai liên hệ xếp bàn nên vào fanpage để liên hệ hỏi thì bị chặn. Lúc này, tôi mới biết mình bị lừa hơn 7 triệu đồng và đến cơ quan công an trình báo sự việc" chị T. kể lại.

Fanpage giả mạo (phải) được lập ra để mạo danh trang thật (trái) với mục đích lừa người dân đặt bàn online để chiếm đoạt tiền ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Cũng với thủ đoạn tương tự, P.G.P (24 tuổi tuổi, ngụ P.Tân Hưng, TP.Hải Phòng) đã sập bẫy lừa của fanpage Buffet Poseidon Hải Phòng. P. cho biết: "Thông qua quảng cáo trên Facebook, tôi thấy fanpage này có ưu đãi giảm giá nên đặt bàn cho ba người với số tiền hơn 1,3 triệu đồng. Sau khi chuyển khoản, tôi không thấy fanpage báo lại nên cũng nghi ngờ và hỏi lại nhưng không thấy phản hồi. Khi đến nhà hàng ăn, tôi mới biết bị lừa, vì nhân viên cho biết không nhận tiền thanh toán trước, còn fanpage tôi đã liên hệ là giả mạo và cũng có nhiều người bị lừa như trên".

Công an TP.Đồng Nai cảnh báo tình trạng giả mạo để lừa khách đặt bàn ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trước đó vào tháng 3, đối tượng cũng lợi dụng nhà hàng Buffet Poseidon khai trương chi nhánh ở P.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (nay là TP.Đồng Nai) lập fanpage giả mạo mang tên "Buffet Poseidon Biên Hòa" nhằm lừa khách đặt bàn online. Trước thông tin một số người dân sập bẫy thủ đoạn này, Công an TP.Đồng Nai đã đăng tải thông tin cảnh báo trên Facebook và đề nghị người dân cảnh giác.

Bà Châu Uyên, đại diện Buffet Poseidon, xác nhận khi chuỗi nhà hàng khai trương chi nhánh ở Dĩ An, một trang fanpage giả mạo mang tên "Buffet Poseidon Dĩ An" đã được lập ra, chạy quảng cáo trên Facebook có tên, hình ảnh, nội dung giống trang chính thức, với lượng người theo dõi lớn nhằm lừa khách đặt bàn để chiếm đoạt tiền. "Đến nay, chúng tôi đã ghi nhận một số trường hợp phản ánh bị lừa đặt bàn online quan trang giả mạo này", bà Châu Uyên nói và cho biết từ cuối năm 2025 đến nay, nhà hàng đã ghi nhận khoảng 45 trường hợp bị lừa đảo chiếm đoạt tiền bằng hình thức trên, với số tiền từ hơn 500.000 đồng đến hơn 200 triệu đồng.

Cảnh giác với fanpage giả mạo

Thượng tá Hồ Hoàng Thanh, Trưởng công an P.Dĩ An, TP.HCM, cho biết từ thông tin của Công an TP.HCM, Fanpage Công an phường đã đăng tải bài viết cảnh báo người dân về tình trạng lợi dụng thương hiệu buffet lớn khai trương chi nhánh lập fanpage giả mạo, chạy quảng cáo rầm rộ các chương trình ưu đãi ảo nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Trưởng công an P.Dĩ An, thủ đoạn của hành vi này là khi đặt cọc 50% tiền bàn được giảm 10% hóa đơn hoặc giảm 15% hóa đơn khi thanh toán trước 100% tiền bàn, cùng quà tặng kèm là bánh kem, trang trí bàn sinh nhật khi chuyển khoản trước. Để không bị lừa đảo, Công an P.Dĩ An khuyến cáo người dân không chuyển tiền khi đặt bàn online, không nhấp vào link lạ theo dẫn dụ của đối tượng có thể dẫn đến bị chiếm đoạt quyền điều khiển điện thoại. Và trước khi chuyển tiền, người dân hãy dừng lại 5 giây để xem mình có bị lừa đảo không.

Fanpage giả mạo gửi thông tin đặt bàn và chuyển khoản cho khách ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo bà Châu Uyên, điểm chung của những trang giả mạo này là đều gắn thêm địa danh tỉnh, thành phố phía sau, thậm chí còn có cả tick xanh để tạo lòng tin… Đến nay, nhà hàng đã ghi nhận có 65 trang giả mạo, dù nhiều trang đã bị gỡ bỏ do bị báo cáo nhưng đối tượng tiếp tục lập trang mạo danh khác để lừa đảo.

Theo bà Uyên, các fanpage giả mạo thường "bịa" ra những chương trình khuyến mãi hấp dẫn như "đi 4 người tính tiền 3", "giảm giá 10–20% trên tổng hóa đơn"… để dụ khách đặt bàn. Khi khách đồng ý đặt bàn thì yêu cầu khách hàng chuyển khoản đặt cọc trước để giữ chỗ hoặc nhận ưu đãi. Sau khi nhận tiền, đối tượng tiếp tục thông báo sai cú pháp và yêu cầu chuyển lại nhiều lần, đồng thời cam kết sẽ hoàn lại tiền trong vòng 5–10 phút nhằm chiếm đoạt thêm tiền. Tài khoản nhận tiền thường mang tên công ty "ma".

Trang Facebook Công an P.Dĩ An, TP.HCM đăng bài viết cảnh báo fanpage giả mạo để lừa đảo đặt bàn ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH





"Dù nhà hàng và cơ quan công an liên tục cảnh báo thủ đoạn fanpage giả mạo để lừa đảo nhưng vẫn còn khách sập bẫy. Chúng tôi chỉ có duy nhất một fanpage "Buffet Poseidon" (không có tick xanh), với 1 triệu người theo dõi. Chúng tôi khuyến cáo khách chỉ đặt dịch vụ qua fanpage, website, hotline chính thức của nhà hàng. Thực khách không chuyển tiền khi đặt bàn online và không nhấp vào link lạ theo sự dẫn dụ của đối tượng có thể dẫn đến bị chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng" bà Châu Uyên nhấn mạnh.