Thấy gì từ vụ Midu đề nghị xử lý chủ kênh fanpage, TikTok?

Cụ thể, trao đổi với PV, đại diện của Midu cho biết đã làm đơn đề nghị cơ quan chức năng xử lý tài khoản fanpage This is Mặt Nạ và kênh TikTok Chuabiet_01. Lý do, hai kênh này đã đưa thông tin sai sự thật ảnh hưởng đến nữ diễn viên.



Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM cũng xác nhận với PV về việc này. Theo đó, Sở đã có thư mời chủ sở hữu hai kênh nói trên đến làm việc vào ngày 24.5 để làm rõ các nội dung mà diễn viên Midu phản ánh.

Trước đó, fanpage Facebook This is Mặt Nạ đăng tải video "Sự thật về Midu", "Quá khứ của thần tiên tỷ tỷ". Còn kênh TikTok Chuabiet_01 đăng video với tựa đề "Quá khứ của Midu". Dù có những thông tin chưa được xác thực về đời tư của Midu, nhưng những video này đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng với hàng triệu lượt xem, bình luận, chia sẻ.

Midu đã làm đơn gửi đến Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM đề nghị xử lý chủ hai kênh fanpage và TikTok vì hành vi đưa thông tin sai sự thật NVCC

Phạm Duy Phương (32 tuổi), làm việc tại 56 Yên Thế, Q.Tân Bình, TP.HCM, cho rằng: "Chưa biết kết quả xử lý sẽ như thế nào. Liệu hai kênh TikTok và fanpage mà Midu khiếu nại có phải nhận hình thức xử phạt thích đáng hay không… Tuy nhiên, động thái làm đơn đề nghị cơ quan chức năng xử lý hành vi đưa thông tin sai sự thật của Midu là biện pháp cứng rắn, để những người làm nội dung trên mạng xã hội, nhất là đề cập đến khía cạnh của người nổi tiếng phải cẩn trọng".

Anh Phương nói: "Không thể vì câu view, câu like (lượt xem, lượt yêu thích – PV) mà người làm nội dung TikTok, fanpage muốn nói gì thì nói. Không thể "ăn ốc nói mò" làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của người khác".

Cùng quan điểm, Đỗ Hữu Nguyệt Thanh, sinh viên Trường ĐH Văn Lang (TP.HCM), nói: "Không ít fanpage, TikToker hiện nay vì muốn thu hút lượt theo dõi của người xem đã tạo ra những video có nội dung vô căn cứ. Họ thêu dệt đời tư của nghệ sĩ. Họ bịa đặt những tình tiết để lôi kéo người xem. Thế nên từ vụ Midu đề nghị xử lý chủ kênh fanpage, TikTok, có thể cảnh tỉnh những TikToker, Facebooker. Qua đó góp phần loại tình trạng tin giả nhan nhản như hiện nay".

Theo chị Nguyễn Thị Tường Vy (31 tuổi), ngụ tại 215 Hoàng Sa, Q.1, TP.HCM, việc Midu gửi đơn đến đã làm đơn gửi đến Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM đề nghị xử lý chủ hai kênh fanpage và TikTok là điều dễ hiểu. "Bởi bất kỳ ai khi cảm thấy bản thân bị xúc phạm thì cũng muốn lấy lại danh dự. Và nhờ đến cơ quan chức năng làm sáng tỏ là việc cần thiết", chị Vy nói.

Theo anh Lê Đăng Hải, chuyên gia truyền thông mạng xã hội, Công ty TNHH Skill Media, TP.Thủ Đức (TP.HCM), không thể phủ nhận thực tế là những bài viết, video đề cập tới đời tư nghệ sĩ thường thu hút sự quan tâm của dân mạng. Chính vì thế, nhiều "nhà sáng tạo nội dung", tức TikToker, YouTuber, chủ những fanpage… đã tạo ra những video, bài viết nói về góc khuất người nổi tiếng.

"Tuy nhiên, không phải video hay bài viết nào cũng có tính chính xác 100%. Nhiều người "thêm mắm dặm muối" một vài chi tiết. Để rồi dẫn đến trường hợp nói sai sự thật, ảnh hưởng đến người nổi tiếng được đề cập", anh Hải nói.

Cũng theo anh Hải: "Làm nội dung trên TikTok, Facebook, YouTube cần thuộc lòng nguyên tắc tôn trọng sự thật. Nếu bịa đặt, nói không có căn cứ… rất dễ xảy ra tình huống bị khiếu kiện. Vì thực tế, trước trường hợp của Midu, cũng đã có những nghệ sĩ, người nổi tiếng khác từng nhờ cơ quan chức năng can thiệp, xử lý người có hành vi đưa thông tin sai sự thật".