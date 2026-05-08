Hà Nội dự kiến thanh toán quỹ đất 1.140 ha cho nhà đầu tư dự án QL1A

UBND TP.Hà Nội vừa có tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trục không gian QL1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị theo phương thức đối tác công tư (PPP), đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao cầu Giẽ.

Một đoạn tuyến thuộc QL1A nhìn từ trên cao ẢNH: HỮU THẮNG

Theo tờ trình, dự án được thực hiện theo đồng xây dựng - chuyển giao (BT), nằm trên địa bàn các phường Kim Liên, Bạch Mai, Phương Liệt, Tương Mai, Định Công, Hoàng Mai, Hoàng Liệt, Yên Sở và các xã Đại Thanh, Thanh Trì, Ngọc Hồi, Thường Tín, Hồng Vân, Thượng Phúc, Chương Dương, Phú Xuyên, Chuyên Mỹ, Đại Xuyên (Hà Nội).

Về quy mô, dự án đầu tư xây dựng tuyến QL1A dài hơn 36 km, trong đó điểm đầu ở nút giao hầm Kim Liên (thuộc các phường Kim Liên, Bạch Mai); điểm cuối kết nối với cầu Giẽ (thuộc xã Chuyên Mỹ). Quy mô mặt cắt ngang đường là 90 m, đảm bảo cho 10 làn xe trên tuyến chính và 6 làn xe trên đường song hành hai bên tuyến chính.

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án là gần 162.000 tỉ đồng, với tổng diện tích sử dụng đất là hơn 337 ha.

Về phương thức thanh toán sơ bộ, UBND TP.Hà Nội cho biết quỹ đất để thực hiện nghiên cứu, xác định quỹ đất dự kiến thanh toán cho hợp đồng BT tại các khu đô thị mới Liên Hà, Bắc Hồng và Yên Thường (thuộc địa bàn H.Đông Anh cũ) với tổng diện tích hơn 1.140 ha.

Trong đó, ở khu đô thị mới Liên Hà hơn 464 ha; khu đô thị mới Bắc Hồng gần 355 ha; khu đô thị mới Yên Thường gần 322 ha. Giá trị quỹ đất dự kiến thanh toán được Sở NN-MT xác định là 162.000 tỉ đồng.

Theo UBND TP.Hà Nội, việc nghiên cứu quỹ đất nêu trên chỉ được thực hiện sau khi rà soát, sử dụng tối đa các quỹ đất dọc hai bên QL1A, đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao cầu Giẽ.

Ngoài ra, giá trị chính thức của quỹ đất dự kiến thanh toán sẽ được chuẩn hóa khi quỹ đất dự kiến thanh toán được xác định chính xác sau khi đã rà soát, sử dụng tối đa các quỹ đất dọc hai bên QL1A (đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao cầu Giẽ) và phải phù hợp với giá trị dự kiến đã được Sở NN-MT xác định.

Về mục tiêu đầu tư, UBND TP.Hà Nội cho biết, việc xây dựng một tuyến đường hiện đại này nhằm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật trong các tiêu chuẩn hiện hành, đáp ứng nhu cầu giao thông vận tải trong tương lai giữa khu vực trung tâm TP.Hà Nội với các khu đô thị (OceanPark, Trump Organization, Olympic, đô thị Phú Xuyên, Sun Urban City...), cũng như kết nối thủ đô Hà Nội với các tỉnh phía nam và vùng duyên hải một cách thuận lợi.

Đồng thời, góp phần chỉnh trang và tái thiết đô thị dọc tuyến QL1A, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực dự án đầu tư đi qua.

Việc đầu tư cũng giúp đáp ứng nhu cầu vận tải theo hướng Bắc - Nam, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông đường bộ của thành phố theo Quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm.

Cạnh đó, dự án cũng góp phần phân bổ lưu lượng giao thông giữa các trục đường vành đai, giữa các khu vực của thành phố, góp phần hạn chế ùn tắc giao thông khu vực dự án đi qua.

Hồi giữa tháng 4 vừa qua, UBND TP.Hà Nội đã phê duyệt phương án, vị trí QL1A, tỷ lệ 1/500, đoạn từ Vành đai 1 - hầm Kim Liên đến nút giao cầu Giẽ.

So với phạm vi nghiên cứu dự án được HĐND TP.Hà Nội thông qua chủ trương hồi cuối tháng 1, phương án được UBND thành phố phê duyệt đã thu hẹp phạm vi, điểm đầu từ hầm Kim Liên thay vì từ đầu đường Lê Duẩn.