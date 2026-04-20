Tiến độ Vành đai 1 chậm vì 'vướng' ga metro số 5

Đảng ủy UBND TP.Hà Nội vừa có báo cáo gửi Thường trực Thành ủy về tiến độ triển khai dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, trong đó nêu ra một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cùng các thành viên đi kiểm tra tiến độ dự án đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục vào chiều 18.4 ẢNH: QUANG THÁI

Theo đó, dự án đầu tư xây dựng đường sắt đô thị (metro) số 5, đoạn Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc xảy ra xung đột, trùng nhiều hạng mục công trình (theo bản vẽ thiết kế đã được duyệt) khi giao cắt với dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, tại nút giao Nguyễn Chí Thanh.

Sự xung đột giao cắt giữa 2 dự án sẽ làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án Vành đai 1 tại nút giao Nguyễn Chí Thanh. Theo đó, phạm vi, khối lượng của dự án Vành đai 1 bị thay đổi vì giảm bớt phần hoàn thiện nút giao này.

Cạnh đó, thời gian thực hiện dự án Vành đai 1 có thể bị kéo dài vì phụ thuộc vào thời gian thi công ga S3 (thuộc metro số 5) và việc phân chia phạm vi giữa 2 dự án. Đồng thời, thiết kế của dự án Vành đai 1 có thể phải điều chỉnh.

Báo cáo với đoàn công tác của Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng vào chiều 19.4, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, dự án Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng hồi tháng 12.2025. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, UBND thành phố nhận thấy phần đầu tư xây dựng sau giải phóng mặt bằng của dự án "hơi chậm".

Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Dương Đức Tuấn nói về vướng mắc khi thi công dự án Vành đai 1 tại buổi làm việc ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Nêu quan điểm về hướng xử lý khó khăn, vướng mắc tại nút giao Nguyễn Chí Thanh, ông Dương Đức Tuấn cho rằng có thể phải xác lập giải pháp về kỹ thuật, công nghệ để đáp ứng tiến độ dự án Vành đai 1, khép kín hoàn chỉnh nút giao Nguyễn Chí Thanh trước; đồng thời phải có giao diện xử lý kỹ thuật liên quan ga S3 ngay tại thời điểm này.

UBND thành phố, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố cùng chủ đầu tư tuyến metro số 5 sẽ phải họp bàn kỹ triển khai nội dung này.

Dự án đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, là dự án nhóm A, tổng mức đầu tư hơn 7.210 tỉ đồng, khởi công tháng 6.2020 và sau nhiều lần điều chỉnh, thời gian thực hiện kéo dài đến năm 2026.

Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng với tổng diện tích 153.341m², liên quan 1.983 hộ dân tại các phường Ô Chợ Dừa, Láng, Giảng Võ đã hoàn thành, toàn bộ mặt bằng được bàn giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố để tổ chức thi công.

Gói thầu thi công tuyến đường và 2 cầu vượt tại nút Láng Hạ - Giảng Võ được khởi công ngày 9.1 vừa qua. Hiện nay, tiến độ thi công tuyến đường đạt khoảng 50% khối lượng, trong đó tiến độ cầu vượt nút giao Láng Hạ - Giảng Võ đạt 50% khối lượng, cầu vượt nút giao Nguyễn Chí Thanh đã thi công được 20% khối lượng.

Trước đó, hồi cuối tháng 12.2025, Hà Nội chính thức động thổ dự án tuyến metro số 5, đoạn Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc, với tổng mức đầu tư hơn 72.000 tỉ đồng. Tuyến có chiều dài gần 40 km, dài 39,585 km, gồm các đoạn ngầm, trên cao và đi trên mặt đất, với 21 nhà ga và 2 depot.