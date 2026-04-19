Thời sự

'Rất lãng phí nếu xây xong cầu Ngọc Hồi mà không kết nối được đi đâu'

Nguyễn Trường
19/04/2026 21:53 GMT+7

Bí thư Hà Nội Trần Đức Thắng lưu ý, nếu làm xong cầu Ngọc Hồi nhưng 'không kết nối được đi đâu' thì rất lãng phí nên yêu cầu cơ quan chức năng sớm đi kiểm tra các dự án thành phần còn lại của Vành đai 3,5.

Chỉ đạo nêu trên được Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nêu ra tại buổi làm việc chiều 19.4, sau khi đoàn công tác của Thành ủy Hà Nội đi kiểm tra thực địa một số công trình trọng điểm trên địa bàn, trong đó có dự án đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu, nằm trên trục Vành đai 3,5 của thủ đô.

Bí thư Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc chiều 19.4

Theo báo cáo, dự án cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu được khởi công ngày 19.8.2025. Hiện các nhà thầu triển khai đồng loạt nhiều mũi thi công, hướng tới mục tiêu hoàn thành trước Hội nghị APEC 2027.

Về tiến độ, phần cầu chính vượt sông Hồng đã thi công 72/80 cọc khoan nhồi trụ tháp chính, dự kiến hoàn thành toàn bộ trong tháng 4.

Phần cầu dẫn đã khoan 802/2.242 cọc, đúc 11/2.220 phiến dầm SuperT và hoàn thành 9/160 bệ trụ. Kế hoạch trong tháng 4 sẽ nâng khối lượng lên 950 cọc khoan nhồi cầu dẫn, 50 phiến dầm SuperT và 30 bệ trụ. Song song, các mũi thi công mặt bằng đúc dầm, đường công vụ được duy trì liên tục.

Đáng chú ý, về mặt bằng, phía Hà Nội đã bàn giao đủ 32,6/32,6 ha. Riêng phía Hưng Yên mới bàn giao 12,8/22,66 ha, còn gần 10 ha chưa bàn giao.

Cạnh đó, trên tuyến còn tồn tại 4 giếng giảm áp trong hành lang đê hữu Hồng và một số hạ tầng điện, nước, thông tin cần di chuyển đồng thời với bàn giao mặt bằng.

Năm 2025, dự án đã giải ngân 100% kế hoạch vốn; năm 2026 đạt 44% kế hoạch vốn thành phố. Tiến độ hiện phụ thuộc lớn vào việc sớm hoàn tất giải phóng mặt bằng phần còn lại tại Văn Giang (tỉnh Hưng Yên) và xử lý hạ tầng kỹ thuật trên tuyến.

Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội đi kiểm tra thực địa một công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Hà Nội Trần Đức Thắng cho biết đã trao đổi với Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên và nhận được thông tin trong đầu tuần tới, phía Hưng Yên sẽ tổ chức làm việc để tháo gỡ khó khăn, bàn giao mặt bằng rộng 10 ha cho nhà thầu thi công.

Bí thư Trần Đức Thắng cho rằng, nếu bây giờ phấn đấu tích cực làm xong cầu Ngọc Hồi nhưng "không kết nối được đi đâu" rồi để đấy thì rất lãng phí. Ông lưu ý các cơ quan chức năng ngay trong cuối tuần tới cần tổ chức kiểm tra các dự án thành phần còn lại của đường Vành đai 3,5 và các dự án khác.

Việc đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi có vai trò quan trọng để hoàn thiện tuyến đường Vành đai 3,5 kết nối trực tiếp với tỉnh Hưng Yên, kết hợp với hệ thống đường hướng tâm của TP.Hà Nội. Đồng thời, giảm áp lực giao thông trong khu vực trung tâm thành phố và giảm tải cho các cầu Chương Dương, Long Biên, Nhật Tân, Thăng Long và Vĩnh Tuy.

