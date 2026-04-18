Hà Nội thi công kênh La Khê theo diện khẩn cấp, xong trước 30.4

Chiều 18.4, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cùng đoàn công tác đi kiểm tra thực địa một số công trình trọng điểm trên địa bàn TP.Hà Nội, trong đó có dự án thi công kênh La Khê, thuộc dự án cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía tây thành phố (Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa).

Bí thư Hà Nội Trần Đức Thắng chỉ đạo khi đi kiểm tra thực địa tiến độ thi công kênh La Khê ẢNH: KHẮC HIẾU

Báo cáo về tiến độ dự án, ông Hoàng Trọng Tùng, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp TP.Hà Nội (viết tắt là Ban Nông nghiệp) cho biết, dự án này có tổng 19 gói thầu, trong đó có 12 gói thầu thi công kênh dẫn La Khê.

Đa phần các gói thầu đạt khối lượng 80 - 90%, riêng 2 gói thầu 16H và 16I (có tổng mức đầu tư 230 tỉ đồng sau điều chỉnh) thì bị 2 nhà thầu bỏ thi công, trả lại tiền vốn đã được tạm ứng.

Theo ông Hoàng Trọng Tùng, khó khăn, vướng mắc nhất đối với 2 gói thầu này là phải thanh lý hợp đồng được với nhà thầu cũ và việc thanh lý thì rất phức tạp.

"Cách đây 3 ngày, Phó bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông có chỉ đạo đưa gói thầu vào diện đầu tư khẩn cấp, từ đó Ban Nông nghiệp mới có cơ sở pháp lý đưa nhà thầu mới vào. Ban quyết tâm trước ngày 30.4 sẽ thanh thải xong lòng kênh La Khê để đảm bảo tiêu nước được trước mùa mưa", ông Hoàng Trọng Tùng nói.

Chỉ đạo tại hiện trường, Bí thư Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh đến ngày 30.4, Ban Nông nghiệp phải hoàn thành toàn bộ hệ thống kênh theo hình thức khẩn cấp.

Cạnh đó, Ban Nông nghiệp cần phát giấy mời các nhà thầu cũ đến để ký biên bản chấm dứt hợp đồng. Nếu nhà thầu không đến thì tiếp tục thông báo cho kín kẽ.

"Những nhà thầu đó thì sau này sẽ có cơ quan chức năng giải quyết, chứ không phải thích thì làm, không thích thì bỏ. Các nhà thầu làm việc với thành phố cơ bản đều tốt cả, nhưng có một số nhà thầu chưa tốt thì phải xem xét xử lý theo quy định, nếu gây thất thoát thì phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình", Bí thư Trần Đức Thắng nói.

Bí thư Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu các bên liên quan phải triển khai dự án này thật nhanh để "trả lại lòng tin cho người dân". "Còn vướng gì cứ báo cáo với thành phố hoặc báo cáo trực tiếp với tôi. Không để những dự án tồn đọng kiểu này rồi gây hậu quả", ông Thắng cho hay.

Bí thư Hà Nội yêu cầu đến ngày 30.4 phải khơi thông lòng kênh La Khê để đảm bảo tiêu thoát nước ẢNH: KHẮC HIẾU

Dự án trạm bơm tiêu Yên Nghĩa (gồm hạng mục xây dựng cụm công trình đầu mối trạm bơm tiêu Yên Nghĩa và cứng hóa kênh La Khê dẫn nước về bể hút) có tổng mức đầu tư hơn 4.700 tỉ đồng; có tổng diện tích cần giải phóng mặt bằng là 29,15 ha.

Dự án nhằm đảm bảo tiêu úng cho 6.300 ha các khu vực của huyện Hoài Đức, Hà Đông, Từ Liêm (cũ) và hơn 18.600 ha đất tự nhiên các khu vực phát triển phía tây thành phố.

Dự án được khởi công từ năm 2015, do Sở NN-PT-NT Hà Nội (cũ) làm chủ đầu tư nhưng đến tháng 1.2020 mới hoàn thành hạng mục trạm bơm tiêu Yên Nghĩa.

Riêng hạng mục cứng hóa toàn bộ kênh La Khê chưa thể hoàn thiện do vướng mắc về giải phóng mặt bằng. Hậu quả, dù trạm bơm tiêu Yên Nghĩa được đưa vào sử dụng thì khu vực phía tây vẫn chịu cảnh ngập úng. Trong khi đó, trạm bơm thì "khát nước", chưa thể vận hành toàn bộ 10 tổ máy do hệ thống kênh dẫn nước La Khê chưa hoàn thiện.

Dự án này thường xuyên bị HĐND TP.Hà Nội chất vấn gay gắt do chậm tiến độ kéo dài, ảnh hưởng đến khả năng thoát nước. Hồi tháng 6.2025, dự án được UBND TP.Hà Nội bàn giao về Ban Nông nghiệp để thực hiện.