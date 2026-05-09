Đà Nẵng lập 'tổ đặc biệt' rà soát dự án ngoài ngân sách chậm tiến độ

Ngày 9.5, Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng cho biết Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng đã ký quyết định thành lập tổ công tác rà soát toàn diện các dự án đầu tư ngoài ngân sách đang gặp khó khăn, vướng mắc hoặc chậm tiến độ trên địa bàn.

Theo quyết định, ông Trần Nam Hưng, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng được phân công làm tổ trưởng, trực tiếp theo dõi, đôn đốc và chỉ đạo toàn diện việc xử lý các dự án tồn đọng, chậm triển khai.

Một dự án bất động sản trên địa bàn phía nam thành phố Đà Nẵng "treo" suốt nhiều năm ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Giám đốc Sở Tài chính giữ vai trò tổ phó thường trực. Thành viên tổ công tác gồm lãnh đạo các đơn vị: Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Công an thành phố, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, Thuế, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố cùng đại diện các địa phương có dự án liên quan.

Theo chức năng được giao, tổ công tác sẽ kiểm tra, đôn đốc và chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách; đồng thời xử lý các dự án tồn đọng kéo dài, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho thành phố.

Tổ công tác cũng có nhiệm vụ rà soát toàn diện các khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai dự án, phân tích nguyên nhân, từ đó đề xuất giải pháp tháo gỡ để sớm đưa dự án vào hoạt động.

Ngoài ra, tổ công tác sẽ hướng dẫn thực hiện thống nhất các quy định pháp luật liên quan đến đầu tư, đất đai, xây dựng và các lĩnh vực liên quan nhằm thúc đẩy tiến độ triển khai và giải ngân dự án.

UBND thành phố Đà Nẵng cũng yêu cầu xem xét trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra và xử lý các vướng mắc đối với các dự án chậm tiến độ.

Theo phân công nhiệm vụ, Giám đốc Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các thành viên tổ công tác tiến hành kiểm tra, rà soát toàn diện các dự án; tổng hợp các vướng mắc liên quan đến tiến độ, quy hoạch, pháp lý, đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, năng lực nhà đầu tư…

Trên cơ sở đó, phân nhóm dự án theo từng nội dung vướng mắc và đề xuất hướng xử lý cụ thể, báo cáo UBND thành phố vào cuối tháng 7.

Ông Trần Nam Hưng, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng (áo xanh, hàng đầu) kiểm tra, đôn đốc dự án trọng điểm ngoài ngân sách chậm tiến độ suốt thời gian dài ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm xử lý các nội dung liên quan đến đất đai, môi trường, giao đất, cho thuê đất, xác định giá đất, bồi thường, tái định cư và giải phóng mặt bằng. Giám đốc Sở Xây dựng phụ trách các vấn đề về quy hoạch, cấp phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng và điều kiện triển khai đối với các dự án nhà ở, bất động sản.

Sở Tư pháp có nhiệm vụ hỗ trợ các vấn đề pháp lý; Công an thành phố và Bộ Chỉ huy quân sự thành phố xử lý các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị. Trong khi đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố phối hợp với UBND các xã, phường thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư.

Tổ công tác được quyền yêu cầu các cơ quan, địa phương và nhà đầu tư cung cấp thông tin, số liệu, cử cán bộ phối hợp để xử lý các khó khăn, vướng mắc thuộc phạm vi quản lý. Tổ công tác hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và sẽ tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.