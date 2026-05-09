Hướng dẫn cơ chế tháo gỡ các dự án tồn đọng kéo dài

Liên quan đến việc rà soát các điều kiện để xử lý dự án đã được cấp giấy chứng nhận (sổ hồng) không đúng quy định theo quy định tại điều 11 Nghị quyết số 29, Nghị định 147 hướng dẫn Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát sự phù hợp của dự án với các quy hoạch theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn.

Tổng hợp kết quả đánh giá điều kiện và lập hồ sơ trình UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định cho phép điều chỉnh mục đích sử dụng đất hoặc cho phép điều chỉnh mục đích sử dụng đất và thời hạn sử dụng đất trong sổ hồng không đúng quy định đối với từng dự án. Nghị định cũng quy định chi tiết các loại hồ sơ trình UBND cấp tỉnh.

Đến nay đã có nghị định hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài quy định tại Nghị quyết số 29 của Quốc hội

Trong khi đó Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao xác định giá đất và chuyển thông tin đến cơ quan thuế để cơ quan thuế tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp bổ sung sau khi UBND cấp tỉnh ban hành quyết định cho phép điều chỉnh mục đích sử dụng đất hoặc quyết định cho phép điều chỉnh mục đích sử dụng đất và thời hạn sử dụng đất trong sổ hồng không đúng quy định...

Văn phòng đăng ký đất đai được giao các trách nhiệm liên quan đến việc cấp sổ hồng cho dự án, cho người mua nhà.

Nghị định 147 cũng quy định chi tiết thời điểm, cách xác định giá đất, tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với dự án được điều chỉnh mục đích sử dụng đất sang đất ở. Một điểm đáng lưu ý, trường hợp số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã nộp lớn hơn số tiền tính theo giá đất ở tại thời điểm trước đây đã cấp sổ hồng không đúng quy định thì nhà nước không hoàn trả số tiền chênh lệch.

Ngoài ra, Nghị định 147 cũng hướng dẫn xử lý về việc tiếp tục giao đất, cho thuê đất đối với các dự án vi phạm về lựa chọn nhà đầu tư, về quản lý, sử dụng đất. Đồng thời xử lý đối với dự án đầu tư trên khu đất mà nhà nước đã thu hồi đất không thuộc trường hợp thu hồi đất theo quy định của pháp luật.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 7.5.2026.