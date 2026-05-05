Tin vui cho người dân muốn xin tính lại tiền sử dụng đất

Cụ thể, thủ tục được công bố là thủ tục tính hoặc tính lại tiền sử dụng đất thực hiện theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 điều 12 Nghị định số 50/2026 của Chính phủ. Đây là thủ tục áp dụng đối với người sử dụng đất khi có nhu cầu xác định lại nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Về trình tự thực hiện, thủ tục này được triển khai qua 3 bước. Trước hết, hộ gia đình, cá nhân nộp văn bản đề nghị tính hoặc tính lại tiền sử dụng đất theo quy định, chậm nhất trước ngày 1.1.2027 tại bộ phận một cửa liên thông.

Tiếp đó, bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ, cấp giấy hẹn và chuyển thông tin đến UBND xã nơi có đất để xác định hạn mức giao đất ở của thửa đất được lựa chọn, đồng thời chuyển thông tin đến cơ quan thuế.

Đến nay, Bộ Tài chính đã chính thức có hướng dẫn thủ tục tính hoặc tính lại tiền sử dụng đất ẢNH: ĐÌNH SƠN

Cuối cùng, cơ quan thuế thực hiện việc tính hoặc tính lại tiền sử dụng đất và ban hành thông báo nộp tiền hoặc thông báo điều chỉnh gửi cho người sử dụng đất, đồng thời gửi thông tin cho UBND cấp xã theo quy định.

Thủ tục được thực hiện thông qua nhiều phương thức như nộp trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính, qua phương thức điện tử hoặc thông qua Cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc các hình thức khác theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Hồ sơ thực hiện thủ tục khá đơn giản, chỉ gồm một văn bản đề nghị tính hoặc tính lại tiền sử dụng đất (một bản chính), với số lượng một bộ hồ sơ.

Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính là UBND cấp xã và cơ quan thuế. Kết quả thực hiện thủ tục là thông báo nộp tiền sử dụng đất hoặc thông báo điều chỉnh thông báo nộp tiền sử dụng đất gửi cho người sử dụng đất. Thủ tục này không quy định thu phí, lệ phí và không đặt ra yêu cầu, điều kiện thực hiện.