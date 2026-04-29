Từ năm 2027, toàn bộ thủ tục hành chính về đất đai được thực hiện trực tuyến

Kế hoạch yêu cầu trong 9 tháng (từ 1.4 đến 31.12.2026), thường xuyên duy trì, cập nhật và quản lý, khai thác hơn 1,3 triệu thửa đất đã "đúng - đủ - sạch - sống", quản lý trên môi trường số, cập nhật biến động theo thời gian thực và tái sử dụng dữ liệu trong thủ tục hành chính liên quan.

Trong giai đoạn cao điểm 60 ngày (từ 1.4 đến 15.6.2026) tiến hành hoàn thiện, đối khớp, bổ sung thông tin với gần 2,5 triệu thửa đất đã có trong cơ sở dữ liệu, làm đúng - đủ - sạch - sống, hoàn thiện, chuẩn hóa đầy đủ 3 khối thông tin gồm dữ liệu không gian, dữ liệu thuộc tính và dữ liệu phi cấu trúc (hồ sơ quét). Đồng thời thu thập hồ sơ xây dựng cơ sở dữ liệu mới gần 450.000 thửa đất khác.

Điều này nhằm triển khai đầy đủ, kịp thời, đồng bộ các nội dung của kế hoạch số 2959 của Bộ Công an, hoàn thiện việc đo đạc lập bản đồ địa chính (đối với khu vực chưa có bản đồ địa chính) và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai cho toàn bộ các thửa đất trên địa bàn TP.HCM trong năm 2026.

Từ năm 2027, toàn bộ thủ tục hành chính về đất đai tại TP.HCM sẽ được thực hiện trực tuyến ẢNH: ĐÌNH SƠN

Đây là cơ sở để TP.HCM đặt mục tiêu đến hết năm 2026, từ đầu năm 2027, 100% thủ tục hành chính về đất đai cấp TP.HCM, cấp xã đủ điều kiện được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Để làm được điều này, UBND TP.HCM giao Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM khai thác, sử dụng dữ liệu đất đai đã kết nối, đồng bộ trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

UBND cấp xã chủ động chuẩn bị, bố trí nhân sự phối hợp trong quá trình đo đạc, đăng ký đất đai, xét cấp đổi, cấp mới giấy chứng nhận, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì tổ chức, triển khai thực hiện kế hoạch, tham mưu UBND TP.HCM ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị liên quan thực hiện.

Công an TP.HCM triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến về mục tiêu, ý nghĩa của việc hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai năm 2026.