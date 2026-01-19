100% cơ sở dữ liệu đất đai được đồng bộ lên cơ sở dữ liệu quốc gia

Theo thông tin từ Văn phòng Đăng ký Đất đai TP.HCM, trong năm 2025 nơi đây đã phối hợp triển khai thực hiện chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai theo Kế hoạch 515 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công an.

Kết quả đã làm giàu, làm sạch trên 3,8 triệu hồ sơ đất đai, xác thực hơn 4,9 triệu bản ghi thông tin dân cư, đồng bộ 100% dữ liệu lên cơ sở dữ liệu quốc gia và được Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM đánh giá cao.

Hiện công tác chuyển đổi số và làm giàu dữ liệu địa chính đã bước đầu hình thành hệ thống dữ liệu địa chính thống nhất, góp phần quan trọng cho công tác công khai, minh bạch, cải cách hành chính.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM Nguyễn Toàn Thắng tặng giấy khen của Sở cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong năm 2025.

Trong năm 2025, Văn phòng đăng ký đất đai TP.HCM cũng đã tham gia Tổ công tác 1645 (trước đó là Tổ công tác 5013) tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc các tồn đọng, tham gia 50 buổi họp, tương ứng 230 dự án/128.221 căn nhà.

Đã tháo gỡ vướng mắc được 188 dự án, tương đương 113.307 căn nhà giải quyết cấp giấy chứng nhận (sổ hồng). Còn lại 42 dự án vướng mắc (14.914 căn nhà) cần phải phối hợp các Sở, ngành liên quan tháo gỡ. Đã thực hiện ký cấp sổ hồng cho 59.259 người mua nhà tại các dự án (tính đến 31.12.2025). Riêng tại khu vực TP.HCM đã tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cấp sổ hồng cho 47.573 hồ sơ.

Theo bà Bùi Thị Bích Tuyền, Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai TP.HCM, trong năm 2026 nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai TP.HCM là tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Phấn đấu giảm tối đa hồ sơ trễ hạn, nâng cao trách nhiệm giải trình của từng cá nhân, đơn vị, hướng đến mục tiêu phục vụ chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu quả.

Năm 2026, Văn phòng đăng ký đất đai TP.HCM phấn đấu 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp trên môi trường điện tử

Đồng thời đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số toàn diện trong lĩnh vực đăng ký đất đai, tiếp tục triển khai các nhiệm vụ làm sạch, chuẩn hóa và kết nối cơ sở dữ liệu đất đai với cơ sở dữ liệu dân cư theo Đề án 06. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, khai thác và chia sẻ dữ liệu, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công.

Tiếp tục tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phấn đấu 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp trên môi trường điện tử. Chuẩn hóa quy trình tiếp nhận, xử lý và trả kết quả trực tuyến, từng bước giảm hồ sơ giấy, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp.

Tiếp tục đẩy mạnh phối hợp liên ngành, nhất là với cơ quan Thuế và chính quyền địa phương các cấp, nhằm tháo gỡ kịp thời các vướng mắc, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ.