Theo ông Phạm Minh Mẫn, Phó giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, riêng năm 2025, TP.HCM đã xây dựng hoàn thành 14 dự án nhà ở xã hội, với quy mô 12.799 căn, đạt 98,2% kế hoạch năm 2025.

Bên cạnh đó, để chuẩn bị nguồn nhà hoàn thành trong giai đoạn 2026 - 2027, thành phố cũng đang thúc đẩy 58 dự án, với tổng quy mô 43.500 căn, gồm 11 dự án đã có giấy phép xây dựng, đang thi công hoặc đang chuẩn bị thi công, với quy mô 12.000 căn.

47 dự án đã có chấp thuận chủ trương đầu tư (đang thực hiện các thủ tục phê duyệt quy hoạch 1/500, giao đất, thỏa thuận đấu nối xả thải, đấu nối giao thông, đấu nối thoát nước, thiết kế PCCC, cấp phép xây dựng), với quy mô khoảng 31.500 căn.

Sở Xây dựng sẽ tập trung thúc đẩy chủ đầu tư các dự này hoàn tất thủ tục pháp lý đến bước cấp phép xây dựng, đảm bảo đủ các điều kiện để khởi công, thi công trong quý 1/2026, tạo nguồn hoàn thành chỉ tiêu trong năm 2026 là 28.500 căn và cho các năm tiếp theo.

Đến năm 2040, TP.HCM có 2.000 ha đất để làm nhà ở xã hội ẢNH: ĐÌNH SƠN

Ông Phạm Minh Mẫn cho hay, kết quả phát triển nhà ở xã hội nêu trên mặc dù chưa thể đáp ứng hết nhu cầu rất lớn về nhà ở của các nhóm đối tượng khó khăn về nhà ở, nhưng đã thể hiện nỗ lực và quyết tâm rất lớn của Đảng bộ và chính quyền thành phố trong việc chăm lo chỗ ở cho người dân.

Nhằm phấn đấu đạt được chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội đã được Thủ tướng Chính phủ giao gần 200.000 căn đến năm 2030, thời gian tới, TP.HCM sẽ tập trung thực hiện nhiều giải pháp. Trong đó về quy hoạch, quỹ đất sẽ tập trung hoàn thành quy hoạch quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội đến năm 2040, với tổng diện tích đất khoảng 2.000 ha.

Sở Xây dựng sẽ phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc để cụ thể hóa các quy hoạch và vị trí cụ thể trong các khu động lực, gần các tuyến vành đai của thành phố, từ đó huy động các nguồn lực kêu gọi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.

TP.HCM cam kết hoàn thành chỉ tiêu nhà ở xã hội mà Thủ tướng Chính phủ giao ẢNH: ĐÌNH SƠN

Để tăng cường kỷ cương pháp luật, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội được Chính phủ, Sở Xây dựng sẽ tham mưu trình UBND TP.HCM ban hành một số biện pháp chế tài đối với chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội không tích cực triển khai.