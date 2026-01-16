Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Địa ốc

TP.HCM yêu cầu lập sơ đồ theo dõi chi tiết từng dự án nhà ở xã hội

Đình Sơn
Đình Sơn
16/01/2026 13:02 GMT+7

Để hoàn thành chỉ tiêu xây dựng gần 200.000 căn nhà ở xã hội, UBND TP.HCM đã yêu cầu Sở Xây dựng phải sơ đồ theo dõi tiến độ cụ thể từng dự án.

Văn phòng UBND TP.HCM vừa có văn bản thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh yêu cầu đẩy mạnh kiểm soát tiến độ triển khai 81 dự án nhà ở xã hội.

Trong đó giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan rà soát tiến độ 47 dự án nhà ở xã hội đã có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư (đã có chủ đầu tư, chưa có giấy phép xây dựng). Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng phải lập sơ đồ theo dõi tiến độ cụ thể từng dự án, nhằm đẩy nhanh triển khai và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2026 -2027.

Đối với 34 dự án nhà ở xã hội chưa có chủ đầu tư, Sở Xây dựng TP.HCM cũng được giao lập sơ đồ theo dõi tiến độ triển khai, làm cơ sở đảm bảo chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội trong các năm tiếp theo.

TP.HCM yêu cầu lập sơ đồ theo dõi chi tiết từng dự án nhà ở xã hội- Ảnh 1.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết giao chỉ tiêu cho các địa phương xây dựng nhà ở xã hội, trong đó TP.HCM được giao nhà nhất

ẢNH: ĐÌNH SƠN

Sở Xây dựng cũng được yêu cầu phối hợp với các đơn vị khẩn trương rà soát, tham mưu UBND TP.HCM trình HĐND TP.HCM ban hành Nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ chủ đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội từ nguồn vốn ngân sách của thành phố. Phối hợp Sở Tư pháp và đơn vị liên quan tham mưu trình UBND thành phố xem xét ban hành trình tự đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc tập trung rà soát tổng thể quy hoạch các khu chức năng trên địa bàn thành phố, dự báo quy mô dân số, xác định nhu cầu nhà ở xã hội để làm cơ sở quy hoạch bố trí quỹ đất/dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố đến năm 2030, định hướng đến năm 2040.

Trước đó, Chính phủ ban hành Nghị quyết 07 về chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội cho các địa phương giai đoạn 2026 - 2030. TP.HCM là địa phương có chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội lớn nhất cả nước, với hơn 194.000 căn đến năm 2030. Riêng giai đoạn 2028 - 2030, mỗi năm thành phố cần xây dựng trên 38.000 căn.

Trước khi hợp nhất cùng Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, theo đề án phát triển ít nhất 1 triệu căn nhà xã hội của Chính phủ trước đây, TP.HCM chỉ cần hoàn thành 69.700 căn.

Theo Bộ Xây dựng, một số địa phương hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được giao gồm Thái Nguyên, Sơn La, Nghệ An và Hưng Yên. Các đô thị lớn cũng đạt kết quả tích cực như Hải Phòng vượt 23%, Hà Nội vượt 10%, Đà Nẵng vượt 9%, còn TP.HCM hoàn thành đúng kế hoạch. 

Ngược lại, Hà Tĩnh, Lạng Sơn, Lâm Đồng, An Giang và Gia Lai là những địa phương có kết quả triển khai nhà ở xã hội còn hạn chế.

Tin liên quan

Người dân TP.HCM muốn mua nhà ở xã hội phải biết những quy định này

Người dân TP.HCM muốn mua nhà ở xã hội phải biết những quy định này

Sở Xây dựng TP.HCM vừa ban hành văn bản hướng dẫn trình tự, thủ tục, điều kiện, hồ sơ đăng ký mua, thuê mua, thuê nhà ở xã hội nhằm ngăn ngừa tình trạng 'cò' hồ sơ, trục lợi chính sách.

Khám phá thêm chủ đề

nhà ở xã hội TP.HCM Sở Xây dựng Tp.HCM Bất động sản địa ốc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận