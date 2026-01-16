TP.HCM yêu cầu lập sơ đồ theo dõi chi tiết từng dự án nhà ở xã hội

Văn phòng UBND TP.HCM vừa có văn bản thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh yêu cầu đẩy mạnh kiểm soát tiến độ triển khai 81 dự án nhà ở xã hội.

Trong đó giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan rà soát tiến độ 47 dự án nhà ở xã hội đã có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư (đã có chủ đầu tư, chưa có giấy phép xây dựng). Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng phải lập sơ đồ theo dõi tiến độ cụ thể từng dự án, nhằm đẩy nhanh triển khai và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2026 -2027.

Đối với 34 dự án nhà ở xã hội chưa có chủ đầu tư, Sở Xây dựng TP.HCM cũng được giao lập sơ đồ theo dõi tiến độ triển khai, làm cơ sở đảm bảo chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội trong các năm tiếp theo.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết giao chỉ tiêu cho các địa phương xây dựng nhà ở xã hội, trong đó TP.HCM được giao nhà nhất ẢNH: ĐÌNH SƠN

Sở Xây dựng cũng được yêu cầu phối hợp với các đơn vị khẩn trương rà soát, tham mưu UBND TP.HCM trình HĐND TP.HCM ban hành Nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ chủ đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội từ nguồn vốn ngân sách của thành phố. Phối hợp Sở Tư pháp và đơn vị liên quan tham mưu trình UBND thành phố xem xét ban hành trình tự đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc tập trung rà soát tổng thể quy hoạch các khu chức năng trên địa bàn thành phố, dự báo quy mô dân số, xác định nhu cầu nhà ở xã hội để làm cơ sở quy hoạch bố trí quỹ đất/dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố đến năm 2030, định hướng đến năm 2040.

Trước đó, Chính phủ ban hành Nghị quyết 07 về chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội cho các địa phương giai đoạn 2026 - 2030. TP.HCM là địa phương có chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội lớn nhất cả nước, với hơn 194.000 căn đến năm 2030. Riêng giai đoạn 2028 - 2030, mỗi năm thành phố cần xây dựng trên 38.000 căn.

Trước khi hợp nhất cùng Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, theo đề án phát triển ít nhất 1 triệu căn nhà xã hội của Chính phủ trước đây, TP.HCM chỉ cần hoàn thành 69.700 căn.