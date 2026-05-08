TP.HCM: Phường Tân Hải đề xuất bố trí gần 5.000 tỉ đồng làm 3 dự án nào?

Ngày 8.5, ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Tân Hải. Tham dự buổi làm việc còn có ông Nguyễn Công Vinh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM.

Ông Võ Văn Minh chủ trì buổi làm việc ẢNH: NGUYỄN LONG

Thiếu hệ thống giao thông kết nối

Ông Trịnh Hàng, Bí thư Đảng ủy phường Tân Hải cho biết phường được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 phường Tân Hòa và Tân Hải (thành phố Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), với diện tích tự nhiên gần 52 km², gồm 9 khu phố, dân số hơn 30.000 người.

Do được sáp nhập từ 2 địa phương, mà trước ngày 1.3.2025 còn là 2 xã nông thôn mới (lên phường từ ngày 1.3.2025) nên còn ở mức thấp về kinh tế, thu nhập, trình độ dân trí, đời sống kinh tế của một số hộ dân vẫn còn khó khăn.

Cơ sở hạ tầng xã hội và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị chưa được đầu tư hoàn chỉnh, chưa có bảng tên đường, bộ mặt đô thị chưa tương xứng với vị trí là một phường thuộc TP.HCM.

Hệ thống giao thông đô thị chính kết nối nội bộ phường mới sau sáp nhập chưa có, người dân phải di chuyển chủ yếu qua quốc lộ 51 và tuyến tránh quốc lộ 56 nên nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông rất cao.

Ông Trịnh Hàng, Bí thư Đảng ủy phường Tân Hải nêu các khó khăn về cơ sở hạ tầng tại địa phương ẢNH: NGUYỄN LONG

Trên địa bàn phường Tân Hải đang triển khai và có kế hoạch triển khai các dự án trọng điểm và có quy mô lớn như: dự án đường 992 (Hội Bài - Châu Pha - Phước Tân); khu công nghiệp Vạn Thương diện tích khoảng 387 ha; khu công nghiệp Phú Mỹ diện tích khoảng 850 ha (dự kiến là một phần của khu thương mại tự do Cái Mép Hạ); khu công nghiệp Phú Mỹ 3 phần còn lại khoảng 14 ha và các dự án của thành phố dự kiến hỗ trợ vốn đầu tư trong tương lại.

"Hiện nay, trên địa bàn phường chưa có khu tái định dẫn đến khó khăn và không được chủ động trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho người dân khi thực hiện công tác thu hồi đất để thực hiện các dự án, làm chậm tiến độ, ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển của thành phố", ông Trịnh Hàng nói thêm.

Đề xuất bố trí vốn đầu tư nhiều dự án trọng điểm

Ông Huỳnh Hữu Nghĩa, Chủ tịch UBND phường Tân Hải cho biết quy hoạch đô thị phường vẫn thực hiện quản lý theo quy hoạch chung Phú Mỹ, quy hoạch phân khu 1/2.000 khu đô thị số 5, số 6 được duyệt. Đây là những đồ án quy hoạch được lập phục vụ cho tầm nhìn và mục tiêu phát triển chung của thành phố Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ).

Vị trí phường Tân Hải đề xuất là khu tái định cư ẢNH: NGUYỄN LONG

Tuy nhiên, sau khi sáp nhập thành phường Tân Hải thuộc TP.HCM thì tầm nhìn và mục tiêu phát triển của phường có thay đổi để phù hợp với tầm nhìn và mục tiêu phát triển chung của TP.HCM. Vì vậy, các đồ án quy hoạch cần phải được rà soát và điều chỉnh lại cho phù hợp.

Ông Huỳnh Hữu Nghĩa đề nghị TP.HCM cho tổ chức lập, phê duyệt chủ trương đầu tư và đưa vào danh mục bố trí vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 bằng nguồn vốn ngân sách thành phố với 3 dự án có tính cấp thiết.

Đó là dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư và nhà ở xã hội phường Tân Hải; đường quy hoạch N17; đường quy hoạch N20. Tổng mức đầu tư 3 dự án nêu trên gần 5.000 tỉ đồng.

Ông Huỳnh Hữu Nghĩa, Chủ tịch UBND phương Tân Hải đề xuất TP.HCM bố trí vốn để đầu tư nhiều dự án cấp thiết trên địa bàn phường ẢNH: NGUYỄN LONG

Bên cạnh đó, hằng năm hỗ trợ kinh phí bổ sung có mục tiêu cho phường Tân Hải từ 500 tỉ đồng đến 1.000 tỉ đồng để đầu tư các cơ sở hạ tầng xã hội và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị.

"Mặt khác, trên địa bàn phường đang có các dự án chuẩn bị đầu tư rất lớn của TP.HCM là khu công nghiệp Vạn Thương (387 ha); khu công nghiệp Phú Mỹ (850 ha), dự kiến là một phần của khu thương mại tự do; khu công nghiệp Phú Mỹ 3 phần còn lại thì việc đầu tư hệ thống hạ tầng nhằm kêu gọi nhà đầu tư phát triển kinh tế - xã hội là rất cần thiết", ông Nghĩa nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND phường Tân Hải đề xuất TP.HCM cho chủ trương để phường có cơ sở tổ chức lập quy hoạch điều chỉnh và cập nhật vào quy hoạch tổng thể của thành phố theo hướng điều chỉnh chức năng khu đất cây xanh và đất dự trữ phía tây quốc lộ 51 thành đất phát triển đô thị bên cạnh khu công nghiệp Vạn Thương và khu công nghiệp Phú Mỹ, đặc biệt là các vị trí có quy hoạch tuyến đường sắt đi qua để tạo quỹ đất phát triển dự án TOD.

Điều chỉnh chức năng khu đất phía bắc đường 992 (Hội Bài - Châu Pha - Phước Tân) từ đất thương mại dịch vụ, đất hỗn hợp thành đất phát triển đô thị mở ra không gian phát triển đô thị đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của phường.

Ngoài ra, phường Tân Hải kiến nghị UBND TP.HCM chỉ đạo Sở Xây dựng phân bố suất tái định cư từ các khu tái định cư hiện có ở các dự án tái định cư tại phường lân cận và cho phép đầu tư xây dựng khu tái định cư mới tại phường Tân Hải ở các vị trí đã được quy hoạch, nhằm chủ động trong việc bố trí tái định cư.

UBND TP.HCM chỉ đạo các đơn vị có liên quan sớm xem xét thẩm định và trình thông qua quy hoạch 1/2.000 hoặc xác định vị trí thực hiện dự án để phường có cơ sở pháp lý triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án khu công nghiệp Vạn Thương. Đồng thời, cho phép phường xây dựng cơ sở dữ liệu, định danh tên đường, số nhà trên địa bàn toàn phường và chỉ đạo Sở Tài chính xem xét bố trí vốn bổ sung để phường thực hiện lắp đặt trụ gắn bảng tên đường để quản lý…